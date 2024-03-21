УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10247 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 423 23

Шпигувала за управлінням Служби безпеки та коригувала ракетні удари по Запоріжжю: СБУ затримала агентку ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, студентку місцевого університету, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувати ракетні удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що на замовлення ФСБ РФ фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби.

За наявною інформацією, надалі ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.

Крім того, зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.

Агентку ФСБ затримано на Запоріжжі
Агентку ФСБ затримано на Запоріжжі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали двоє бойовиків-зрадників, які штурмували Авдіївку

Зазначається, що для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.

Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

Також вона "втемну" використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах.

Агентку ФСБ затримано на Запоріжжі
Агентку ФСБ затримано на Запоріжжі

Читайте також: Затримано агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на Півночі України, - СБУ. ФОТО

Однак Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 2023 року.

Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – зрадницю, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі та приймала "звіти" про виконані завдання.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожого шпигуна, який стежив за Силами оборони та чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків, - СБУ. ФОТО

Агентку ФСБ затримано на Запоріжжі
Агентку ФСБ затримано на Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2297) СБУ (12984) шпигунство (1016)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
на гіляку запроданку !!!
показати весь коментар
21.03.2024 10:20 Відповісти
+17
Ну шо з цими потворами робити? Хіба шо віддати збоченцям зечарам на потіху...
показати весь коментар
21.03.2024 10:20 Відповісти
+13
В Другу Світову таких на місці розстрілювали шо німці шо червоні
показати весь коментар
21.03.2024 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку запроданку !!!
показати весь коментар
21.03.2024 10:20 Відповісти
Ну шо з цими потворами робити? Хіба шо віддати збоченцям зечарам на потіху...
показати весь коментар
21.03.2024 10:20 Відповісти
жіночі колонії по збоченням суттєво випереджають чоловічі...
показати весь коментар
21.03.2024 10:30 Відповісти
А я не казав шо її треба в жіночу колонію. Я сказав шо її до голодних сексуальних збоченців в камеру вкинути треба.
показати весь коментар
21.03.2024 10:34 Відповісти
"Голодні збоченки" в жіночих колоніях таке творять що чоловікам до них далеко...
показати весь коментар
21.03.2024 10:39 Відповісти
Справа в тому шо у жіночій колонії ця падлюка може стати однією з них та знущатись з інших. А в чоловічій камері вона завжди буде жертвою.
показати весь коментар
21.03.2024 10:41 Відповісти
Виключено. Жінки на порядок жорстокіші і ніколи не "милують" відступниць.
показати весь коментар
21.03.2024 10:46 Відповісти
Цікаво, а що вони можуть натворити. Залижуть?
показати весь коментар
21.03.2024 11:25 Відповісти
Всі без винятку типи знущань - від фізичних до психологічних. Доводять жертву до стану овоча, а фантазія в застосування капостей така що чоловікам навіть не снилась...
показати весь коментар
21.03.2024 12:27 Відповісти
В Другу Світову таких на місці розстрілювали шо німці шо червоні
показати весь коментар
21.03.2024 10:29 Відповісти
Повісить а рідню за грати
показати весь коментар
21.03.2024 10:31 Відповісти
треба рожу її бо в телезі теж замальована
показати весь коментар
21.03.2024 10:34 Відповісти
Всіх агентів фсб після відбуття покарання (з обовязковою конфіскацією всього майна + позбавлення права успадковувати майно родичів в Україні) необхідно депортувати в *********. Це потрібно затвердити на законодавчому рівні.
показати весь коментар
21.03.2024 10:36 Відповісти
У Англії під час Другої світової таких вішали. Навіщо їх відправляти за парєбрік ? Щоб поповнити ряди рашисто- фашистів? Так їх там і так більше у рази ніж нас.
показати весь коментар
21.03.2024 10:43 Відповісти
Часи змінились.
показати весь коментар
21.03.2024 10:48 Відповісти
Офісного агента ''козиря'' коли затримаєте? Все якимись ''шістками'' хвалитеся. А ''велику рибу'' в Києві не бачите!
показати весь коментар
21.03.2024 10:40 Відповісти
треба саму ****** знищить, і її рідних. це дуже дієво запобіга появі нових наводчиків та зрадників.
показати весь коментар
21.03.2024 10:46 Відповісти
Без кінця одне , теж саме . Всюди агенти дєрьмака. Тепличні умови для зрадників, цвітуть та квітнуть далі..
показати весь коментар
21.03.2024 10:47 Відповісти
бл, така молода, студентка, народилась вже в Україні, не розумію навіщо
показати весь коментар
21.03.2024 10:55 Відповісти
Повно громадян, живуть тут постійно, під війною, на українську вперто не переходять. Це щось таке у людей у голові. Психолог має пояснити.
показати весь коментар
21.03.2024 11:27 Відповісти
Нове покоління зрадників
показати весь коментар
21.03.2024 11:00 Відповісти
"...дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену - зрадницю, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі." Джерело: https://censor.net/ua/p3479822

Ето прєслєдаваніє за рєлігіозниє убєждєнія!
показати весь коментар
21.03.2024 11:44 Відповісти
 
 