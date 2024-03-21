Шпигувала за управлінням Служби безпеки та коригувала ракетні удари по Запоріжжю: СБУ затримала агентку ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, студентку місцевого університету, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувати ракетні удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що на замовлення ФСБ РФ фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації Служби.

За наявною інформацією, надалі ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.

Крім того, зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали двоє бойовиків-зрадників, які штурмували Авдіївку

Зазначається, що для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості.

Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

Також вона "втемну" використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

За її наведенням загарбники сподівались завдати прицільні ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах.





Читайте також: Затримано агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на Півночі України, - СБУ. ФОТО

Однак Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ восени 2023 року.

Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену – зрадницю, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агентці в обласному центрі та приймала "звіти" про виконані завдання.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожого шпигуна, який стежив за Силами оборони та чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків, - СБУ. ФОТО



