Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: за добу зафіксовано 393 удари, поранено 3 осіб. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські окупанти відкривали вогонь по території Сумської області. Загалом зафіксовано 393 удари.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.
"Поліція Сумщини документує наслідки обстрілів ворожими військами. Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 393 удари", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів поранено троє цивільних осіб, пошкоджено 6 приватних домоволодінь, адміністративну будівлю, майстерню та гараж.
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Pogrebok Грибів
показати весь коментар21.03.2024 10:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар21.03.2024 11:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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