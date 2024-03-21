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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: за добу зафіксовано 393 удари, поранено 3 осіб. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти відкривали вогонь по території Сумської області. Загалом зафіксовано 393 удари.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

"Поліція Сумщини документує наслідки обстрілів ворожими військами. Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 393 удари", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів поранено троє цивільних осіб, пошкоджено 6 приватних домоволодінь, адміністративну будівлю, майстерню та гараж.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889)


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показати весь коментар
21.03.2024 10:34 Відповісти
"здєрмак" продав Сумщину куйлу.
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21.03.2024 11:04 Відповісти
 
 