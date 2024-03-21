Із полеглими воїнами 67 ОМБр Анастасією Мар’янчук (Троя) та Денисом Дайнеком (Борзий) попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїнами 67 ОМБр ДУК ПС Анастасією Мар’янчук та Денисом Дайнеком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Анастасія Мар'янчук

"З перших днів повномасштабного наступу, взявши до рук зброю, пішла захищати Україну в лавах ДУК ПС, пізніше стала медиком 1-го стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК ПС.

Анастасія була цвітом нації, вона мала розбудовувати нашу державу та щасливо жити в ній. В нашій пам'яті "Троя" залишиться такою ж доброю, щирою та відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не загоїться. Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили у Меморіал.ua, Анастасія Мар'янчук була студенкою-японісткою. Після початку повномасштабного російського вторгнення "Троя" оформила академічну відпустку і приєдналась до війська. Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ. Їй було 22 роки.

Воїн Денис Дайнеко (Борзий) загинув 16 березня 2024 року під час бойового завдання на Донецькому напрямку.

Денис Дайнеко

До лав захисників долучився у квітні 2022 року. Давав відсіч загарбнику у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки.

"На жаль, 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області, наш Захисник загинув. У Дениса залишилась дружина і два маленьких синочка", - зазначили у Коропській селищній раді.

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Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.