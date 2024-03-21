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Новини Фото Війна
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Із полеглими воїнами 67 ОМБр Анастасією Мар’янчук (Троя) та Денисом Дайнеком (Борзий) попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїнами 67 ОМБр ДУК ПС Анастасією Мар’янчук та Денисом Дайнеком.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Анастасія Мар'янчук
Анастасія Мар'янчук

"З перших днів повномасштабного наступу, взявши до рук зброю, пішла захищати Україну в лавах ДУК ПС, пізніше стала медиком 1-го стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК ПС.

Анастасія була цвітом нації, вона мала розбудовувати нашу державу та щасливо жити в ній. В нашій пам'яті "Троя" залишиться такою ж доброю, щирою та відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не загоїться. Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомили у Меморіал.ua, Анастасія Мар'янчук була студенкою-японісткою. Після початку повномасштабного російського вторгнення "Троя" оформила академічну відпустку і приєдналась до війська. Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ. Їй було 22 роки.

Воїн Денис Дайнеко (Борзий) загинув 16 березня 2024 року під час бойового завдання на Донецькому напрямку.

Денис Дайнеко
Денис Дайнеко

До лав захисників долучився у квітні 2022 року. Давав відсіч загарбнику у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки. 

"На жаль, 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області, наш Захисник загинув. У Дениса залишилась дружина і два маленьких синочка", - зазначили у Коропській селищній раді.

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Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком
Прощання із Анастасією Мар'янчук та Денисом Дайнеком

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (204) Правий сектор (332) Богачук Олег (1457) 67 ОМБр (20)


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жахливо бачити молодих красивих у трунах.. Біль, щімлячий біль.
На колінах .. (((
Хай буде проклята росія у вікі віків, з усим своїм скаженим кровожерливим населенням хай буде проклята!!
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21.03.2024 15:04 Відповісти
Знищуйте ворога всюди, де ви його побачите! Не проявляйте нiякого милосердя! Україна переможе. Слава Україні!
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21.03.2024 15:24 Відповісти
В тих, хто в Україні такого запалу і завзяття все менше...
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22.03.2024 08:51 Відповісти
Такі молоді мали б в церкві гіпотетично вінчатися,а не в домовинах поряд там лежати(Вічна пам'ять.
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21.03.2024 15:41 Відповісти
Слава Україні! Слава Героям!
Смерть кацапським *********!
Болота ********* проклятна cвiтом навiки!
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21.03.2024 16:22 Відповісти
Вічна пам'ять Героям!! Ви, журналісти, й надалі будете стогнати над сцикливими ухилянтами, яких злі РТЦК відловлюють на наших вулицях?Ці молоді і гарні люди не хотіли жити? Чому вони повинні захищати сцикливих "Какая разніца" при кому жити ?
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21.03.2024 16:24 Відповісти
А в цей час іде"гаряча" дискусія між ухилянтами і владою !
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21.03.2024 17:20 Відповісти
У тому що на цих фото винні не лише кацапи. Винні і ті, хто не зробив нічого, щоб цій війні запобігти - від нашої діючої влади до західних "союзників". І ті, хто зрадив Україну на початку 2022 року, створивши для кацапів всі умови для легкого захоплення півдня України.
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22.03.2024 08:53 Відповісти
 
 