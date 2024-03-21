Із полеглими воїнами 67 ОМБр Анастасією Мар’янчук (Троя) та Денисом Дайнеком (Борзий) попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві попрощалися із воїнами 67 ОМБр ДУК ПС Анастасією Мар’янчук та Денисом Дайнеком.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"З перших днів повномасштабного наступу, взявши до рук зброю, пішла захищати Україну в лавах ДУК ПС, пізніше стала медиком 1-го стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК ПС.
Анастасія була цвітом нації, вона мала розбудовувати нашу державу та щасливо жити в ній. В нашій пам'яті "Троя" залишиться такою ж доброю, щирою та відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не загоїться. Щирі співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Меморіал.ua, Анастасія Мар'янчук була студенкою-японісткою. Після початку повномасштабного російського вторгнення "Троя" оформила академічну відпустку і приєдналась до війська. Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ. Їй було 22 роки.
Воїн Денис Дайнеко (Борзий) загинув 16 березня 2024 року під час бойового завдання на Донецькому напрямку.
До лав захисників долучився у квітні 2022 року. Давав відсіч загарбнику у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки.
"На жаль, 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області, наш Захисник загинув. У Дениса залишилась дружина і два маленьких синочка", - зазначили у Коропській селищній раді.
Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Смерть кацапським *********!
Болота ********* проклятна cвiтом навiки!