На Львівщині затримано банду рекетирів, які "вибивали" гроші з переселенців, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України у Львівській області затримала банду рекетирів, які тероризували місцевих і підлітків-сирот, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ проти України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У результаті спецоперації Служба безпеки нейтралізувала діяльність злочинної групи. Затримано лідера та активних учасників ОЗГ, які тероризували й намагались тримати в страху жителів регіону.
Зазначається, що серед потерпілих були мешканці районного центру та підлітки-сироти, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ на території України.
Рекетири переслідували й обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".
Окрім цього дізнавшись, що підлітки-сироти отримують від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від них кошти за гарантування "спокійного життя" в містечку.
Водночас у разі незгоди платити зловмисники погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячна плата за таку "безпеку" в середньому становила кілька десятків тисяч гривень.
Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час одержання ними чергового "траншу" від одного з потерпілих у сумі 20 тисяч гривень.
Як виявилось вони вже є фігурантами й інших кримінальних проваджень слідство над якими триває.
Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної групи.
Учасникам загрожує до 12 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
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тобто, за десять тис гривень, "улетіти" на нари, на 12 років?
потужно!
мені, на запит про атаку на мою родину колцентру, прийшла відповідь з Гайсинського відділку.
на мою інфу про 14 дзвінків та 46 смс за добу які добивались кодів та даних моїх картокі і що на мої дзвінки до них, вони (((((((не відповідають))))) я прочитав.
ваш запит до ЕРДР не внесено бо *****, на надані вами номера ніхто
(((((не відрповідає.))))))****!!!
і якщо підсумувати всю відповідь мені від РВП,
то одним реченням відповідь буде звучати приблизно так:
пашол нах......й, не на часі твої запити....
то накуй ім бронь а нам така поліція????