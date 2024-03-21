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На Львівщині затримано банду рекетирів, які "вибивали" гроші з переселенців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України у Львівській області затримала банду рекетирів, які тероризували місцевих і підлітків-сирот, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ проти України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті спецоперації Служба безпеки нейтралізувала діяльність злочинної групи. Затримано лідера та активних учасників ОЗГ, які тероризували й намагались тримати в страху жителів регіону.

Зазначається, що серед потерпілих були мешканці районного центру та підлітки-сироти, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ на території України.

Рекетири переслідували й обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вибивали" гроші з дружини загиблого воїна та погрожували вбити їхню дитину: СБУ затримала рекетирів у Запоріжжі. ФОТО

Рекетири на Львівщині
Рекетири на Львівщині

Окрім цього дізнавшись, що підлітки-сироти отримують від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від них кошти за гарантування "спокійного життя" в містечку.

Водночас у разі незгоди платити зловмисники погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячна плата за таку "безпеку" в середньому становила кілька десятків тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час одержання ними чергового "траншу" від одного з потерпілих у сумі 20 тисяч гривень.

Як виявилось вони вже є фігурантами й інших кримінальних проваджень слідство над якими триває.

Читайте також: У Запоріжжі знешкоджено банду рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом: викрадали людей та "вибивали" з них неіснуючі борги, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної групи.

Учасникам загрожує до 12 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині затримано банду рекетирів, які "вибивали" 3000$ неіснуючого боргу у пораненого воїна ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Рекетири на Львівщині
Рекетири на Львівщині

Автор: 

рекет (116) СБУ (12984) ВПО (76) Львівська область (2463)


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Топ коментарі
+16
таке бидло треба відправляти на перевиховання у штрафбати - їх по доброму вже не зміниш
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21.03.2024 16:23 Відповісти
+14
А що місцеві всі святі. всюди є наволоч.
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21.03.2024 16:20 Відповісти
+11
Никогда не поверю, что это могли быть местные. Скорее понаехи из Домбаса.
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21.03.2024 16:19 Відповісти
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Що з переселенців можна вибити? Соціальну допомогу якої не вистачає на продукти?
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21.03.2024 16:19 Відповісти
Никогда не поверю, что это могли быть местные. Скорее понаехи из Домбаса.
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21.03.2024 16:19 Відповісти
А що місцеві всі святі. всюди є наволоч.
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21.03.2024 16:20 Відповісти
Ага, на Західній всі білі і пухнасті, а якщо бандити то тільки виключно зі Східної? Цікава логіка...
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21.03.2024 16:36 Відповісти
а ви жартівник
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21.03.2024 18:29 Відповісти
таке бидло треба відправляти на перевиховання у штрафбати - їх по доброму вже не зміниш
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21.03.2024 16:23 Відповісти
Молюська іх заждався - будуть з кацапів дух вибивати
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21.03.2024 16:26 Відповісти
Чому цих рекетирів не відправити на передок копати укріплення?
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21.03.2024 16:26 Відповісти
Тому шо їм призначять "смотрящего", випустять на волю і будуть вони займатись тим чим і займались але вже під "дахом" і під "бронею"
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21.03.2024 19:35 Відповісти
Це нещасні ухилянти, яких б'ють РТЦК, захищають журналісти і такі ж ухилянти. Їм не можна служити,вони не навчені, аспіранти, доглядають людей з обмеженими можливостями, віруючі і т.д.
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21.03.2024 16:28 Відповісти
То є правдиві піде*аси. Навіть не знаю, що у таких може бути в голові. Запитання до районного ТЦК і СП: вони не знали про молодих бкгахв призовного віку, чи просто за толіку малую їх тупо не бачили?
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21.03.2024 16:30 Відповісти
Знову РТЦК винний. Прийдуть до цих нещасних хлопів- РТЦК винні, не прийдуть-теж винні.
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21.03.2024 19:23 Відповісти
А то суперпатріоти мало істерик катають на сюжетах, де вйськові, когось пихають у бус. Ну ще ролик викладуть і знову почнуться десятки тисяч істерие про "порушення прав мальчіков у трусіках"
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21.03.2024 19:41 Відповісти
Максимальний розмір допомоги:
діти до 6 років - 6407,50 грн.діти від 6 до 18 років - 7990,00 грн.діти з інвалідністю до 6 років - 8970,50 грн.діти з інвалідністю від 6 до 18 років - 11186,00 грндіти від 18 до 23 років (учні) - 7570,00 грн.особи з інвалідністю з дитинства від 18 до 23 років (учні) - 10598,00 грн.

тобто, за десять тис гривень, "улетіти" на нари, на 12 років?
потужно!
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21.03.2024 16:33 Відповісти
а скільки ж платять дорослим?
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21.03.2024 17:36 Відповісти
ЭТО где такаую щедрость нашел?
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21.03.2024 19:20 Відповісти
прошу звернути особливу увагу на те, що не мусара, які отримують бронь та "дуже" потрібні на місцях, а СБУ затримало цих підарів.
мені, на запит про атаку на мою родину колцентру, прийшла відповідь з Гайсинського відділку.
на мою інфу про 14 дзвінків та 46 смс за добу які добивались кодів та даних моїх картокі і що на мої дзвінки до них, вони (((((((не відповідають))))) я прочитав.
ваш запит до ЕРДР не внесено бо *****, на надані вами номера ніхто
(((((не відрповідає.))))))****!!!
і якщо підсумувати всю відповідь мені від РВП,
то одним реченням відповідь буде звучати приблизно так:
пашол нах......й, не на часі твої запити....
то накуй ім бронь а нам така поліція????
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21.03.2024 16:37 Відповісти
ТЦК знищує конкурентів
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21.03.2024 16:50 Відповісти
Сто відсотків з лугандонії
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21.03.2024 17:11 Відповісти
Каждый случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Вдруг современные Довбуши щимят новых нуворышей-схiднякiв... Сам Бог...да шо там Бог... членин грил, мол, делиться, делиться и еще раз делиться.
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21.03.2024 18:06 Відповісти
Ніколи не розумів, нащо соціуму утримувати за свій кошт антисоціум? На розмінування або у зашморг.
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21.03.2024 18:54 Відповісти
И этих тоже расстрелять нахрен по закону военного времени, чтобы другим неповадно было..
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21.03.2024 20:19 Відповісти
Скоріш за все це пацани з лугандону. Вони там в себе таке ще до 2014 практикували а тут прямо Ельдорадо. Всіх на розмінування у свій же ж лугандон.
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21.03.2024 20:54 Відповісти
Панаєхалі і рєшилі падаіть нашу карову ! Ета наша карова, і ми єйо доім !!!
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21.03.2024 21:10 Відповісти
 
 