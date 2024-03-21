На Львівщині затримано банду рекетирів, які "вибивали" гроші з переселенців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України у Львівській області затримала банду рекетирів, які тероризували місцевих і підлітків-сирот, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ проти України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті спецоперації Служба безпеки нейтралізувала діяльність злочинної групи. Затримано лідера та активних учасників ОЗГ, які тероризували й намагались тримати в страху жителів регіону.

Зазначається, що серед потерпілих були мешканці районного центру та підлітки-сироти, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ на території України.

Рекетири переслідували й обкладали "даниною" місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вибивали" гроші з дружини загиблого воїна та погрожували вбити їхню дитину: СБУ затримала рекетирів у Запоріжжі. ФОТО





Окрім цього дізнавшись, що підлітки-сироти отримують від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від них кошти за гарантування "спокійного життя" в містечку.

Водночас у разі незгоди платити зловмисники погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячна плата за таку "безпеку" в середньому становила кілька десятків тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час одержання ними чергового "траншу" від одного з потерпілих у сумі 20 тисяч гривень.

Як виявилось вони вже є фігурантами й інших кримінальних проваджень слідство над якими триває.

Читайте також: У Запоріжжі знешкоджено банду рекетирів на чолі з кримінальним авторитетом: викрадали людей та "вибивали" з них неіснуючі борги, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної групи.

Учасникам загрожує до 12 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині затримано банду рекетирів, які "вибивали" 3000$ неіснуючого боргу у пораненого воїна ЗСУ, - СБУ. ФОТО



