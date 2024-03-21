Росіяни вдарили по Новогродівці на Донеччині: Щонайменше 1 особа загинула, двоє дістали поранення. ФОТО

Російські окупаційні війська обстріляли Новогродівку Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік. 2 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Новогродівки. Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 — наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження.



Поранення отримали дав жінки, вони доставлені до лікарні. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває", - йдеться в повідомленні.

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