Росіяни вдарили по Новогродівці на Донеччині: Щонайменше 1 особа загинула, двоє дістали поранення. ФОТО
Російські окупаційні війська обстріляли Новогродівку Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік. 2 особи дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Новогродівки. Росіяни обстріляли місто сьогодні близько 15:30 — наразі відомо про 1 загиблого чоловіка 1963 року народження.
Поранення отримали дав жінки, вони доставлені до лікарні. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває", - йдеться в повідомленні.
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21.03.2024 757 доба війни
12 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Свої враження від зустрічі з Зеленським Салліван передав в одній фразі
" ... extremely corrupt little Ukrainian Putin". В посольстві США Саллівана чотири українські громадяни завантажили таким об'ємом паперів про корупцію у вищих ешелонах української влади, що навряд чи вони вдвох з Байденом це все прочитають. Але це вже не має значення. Питання про застосування методів прямого впливу на цього "Ukrainian Putin" прийнято.
Зеленський наївно думає, що розповіді якогось Єрмака про США "... стерпят они все, мы им нужны" мають якесь відношення до реальності. США не пробачає зрад. США це система, яка довго імітує демократичність і повагу до закону, а потім в твоє вікно влітає ракета ... В прямому і переносному значенні.
Приблуди95, в органах державної влади, почали мишину возню… Пильнуймо !