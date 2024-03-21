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На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які допомагали отримати фіктивну групу інвалідності - вилучено 1,2 млн дол. ФОТОрепортаж

Посадовець центру медико-соціальної експертизи сприяв військовозобов’язаним в отриманні фіктивної групи інвалідності. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Один із керівників центру медико-соціальних експертиз та посередник отримали підозри. За результатами обшуків у фігурантів справи та причетних до злочину осіб вилучили два кілограми психотропів.

Зазначається, що посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності.

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До прикладу, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3500 доларів.

20 березня оперативники та слідчі провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.

На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які за винагороду допомагали отримати фіктивну групу інвалідності
На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які за винагороду допомагали отримати фіктивну групу інвалідності
На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які за винагороду допомагали отримати фіктивну групу інвалідності
На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які за винагороду допомагали отримати фіктивну групу інвалідності

На підставі отриманих доказів одному із керівників центру слідчі поліції повідомили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Дії посередника кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

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Автор: 

Нацполіція (15278) Запорізька область (3740) інвалідність (276) ухилянти (997)


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Топ коментарі
+13
Під час війни таких виродків потрібно ставити до стінки, без суду і слідства!
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21.03.2024 17:30 Відповісти
+12
Скільки можна дронів накупити.
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21.03.2024 17:30 Відповісти
+11
уявляю які обсяги по Києву, вантажівками мабуть вивозять
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21.03.2024 17:38 Відповісти
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Сховище Нацбанка відпочиває. Валюта різна, пофасовано за номіналом.
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21.03.2024 17:28 Відповісти
звичайно-бо треба ділитись з дахом та й не тільки...
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21.03.2024 18:08 Відповісти
Під час війни таких виродків потрібно ставити до стінки, без суду і слідства!
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21.03.2024 17:30 Відповісти
Не в нашій країні. Приклад - Червінський, Пашинсткий, Порошенко, Т.Чорновіл і тд Але надіюсь - просто ще не на часі..
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21.03.2024 18:14 Відповісти
Тоді прийдеться всіх лікарів ВЛК розстріляти...
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21.03.2024 19:34 Відповісти
Не усі лікарі ВЛК корупціонери,а якщо корупціонерів розстріляють, то держава Україна по великому рахунку нічого не втратить.
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21.03.2024 19:42 Відповісти
Не всі? Хто це буде визначати?
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21.03.2024 19:46 Відповісти
Скільки можна дронів накупити.
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21.03.2024 17:30 Відповісти
скільки того непотребу поспливало під час війни..., просто жах...
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21.03.2024 17:31 Відповісти
Схеми продовжують свою дію…
Безкарність злочинців, породжує криваві наслідки у подальшому!
Приклад протиправних дій приблуд95 з 2019 року, цьому приклад…
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21.03.2024 17:31 Відповісти
Тепер зрозуміло, нащо слідаки взуття знімають - допоки усе знайдуть і перерахують, впаряться.
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21.03.2024 17:32 Відповісти
Пишіть кого посадили а не зловили.
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21.03.2024 17:32 Відповісти
уявляю які обсяги по Києву, вантажівками мабуть вивозять
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21.03.2024 17:38 Відповісти
А гадаєте для чого зелені аеропорт аж пищать відкрити хочуть.
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21.03.2024 17:59 Відповісти
А вместо их настоящие больные идут на фронт.
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21.03.2024 17:38 Відповісти
С такими бабками и в такой халупе... Сверхжадность! Расстрелять!
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21.03.2024 17:44 Відповісти
Це тіпа общак. А така халупа не повинна була когось зацікавити.
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21.03.2024 19:36 Відповісти
Геть багатіїв!
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21.03.2024 19:42 Відповісти
Ви маєте на увазі неправомірну вигоду чи вааще всіх, як Лєнін завєщал?
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21.03.2024 19:48 Відповісти
"вааще всіх"
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21.03.2024 20:32 Відповісти
Халупа для нього це, багата сволота!
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21.03.2024 20:28 Відповісти
А епілептиків на фронт
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21.03.2024 17:45 Відповісти
Цікаво, нащо їм 2 кг. психотропів, вони що, чекали в гості "найвеличнішого" чи хтось надає перевагу бартеру?
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21.03.2024 17:57 Відповісти
Для Східної - це як для нас насіння )
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21.03.2024 19:50 Відповісти
це ж скільки ухилянтів-капітулянтів тепер з фальшивою інвалідністю? тисяч 10 ? Гроші на ЗСУ, виродків на довічне з конфіскацією, а хитоопих - скасувать інвлідність і на фронт.
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21.03.2024 17:59 Відповісти
ага - ви що думете він по 130 доларів брав ?? там і тисячі нема 150-250 ухилятнів по таксі 5000-10000 доларів.
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21.03.2024 18:04 Відповісти
а ви думаєте це вся виручка за 2 роки??? ))) це недільна, ну може місячна норма.
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21.03.2024 18:36 Відповісти
брали 3500$
тут було лише за 340 ухилістів.
але вони ж не тримали їх в одному місці і вже переправили до банків.
тут лише копійки.
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21.03.2024 19:52 Відповісти
Ніколи не будуть перевіряти чи законно отримана інвалідність, бо чимала кількість "липових інвалідів" це дружини та батьки "силовиків", та молоді пенсіонери з цих структур. Хіба що зроблять якусь показуху та зловлять на камери кількох цивільних.
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21.03.2024 18:08 Відповісти
Таких справ мільйон. Скільки справедливо наказаних?
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21.03.2024 18:01 Відповісти
Ті "потоки" йдуть на саму гору. Рядові виконавці. Певно, вирішили трохи "скрисятничати", що їх "прихопили".
Там с кожного міністерства, структури, є "план", скільки треба "витягти бабла".
"Ловлять", або "здають", інколи, зазвичай, тих, кого треба "покарати" - найбільш тупих, жадібних.
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21.03.2024 18:21 Відповісти
Головне, що в інших МСЕК все гаразд, правда ж?
А це "біла ворона" серед самих чесних чиновників.
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21.03.2024 18:27 Відповісти
..... мафія, інститути держави не працюють.
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21.03.2024 18:29 Відповісти
Зробила собі дівчина кофійок, а тут таке...
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21.03.2024 18:45 Відповісти
На дибу *****!
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21.03.2024 18:45 Відповісти
а шо таке шльтондри старі? а з проблемами з нарожденя шлете? от вигрібайте! земля скловатою!
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21.03.2024 19:37 Відповісти
Не ділились доктора з ким треба, от і розплата.
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21.03.2024 19:39 Відповісти
Проклята багатійка! На їжу немає, а вона шикує!
Я навіть однієї такої пачки купюр в житті не бачив! Так тобі і треба, ****!
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21.03.2024 19:40 Відповісти
Якщо будеш цілими днями в інтернеті сидіти, то ніколи і не побачиш. Працювати не пробував?
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21.03.2024 19:52 Відповісти
Нехай пощезнуть всі багаті!
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21.03.2024 20:39 Відповісти
Справжній ленінець )
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21.03.2024 20:41 Відповісти
Всі інвалідності отримані під час В.війни(за виключенням військових)пройти повторно в новому МСЕК.
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21.03.2024 20:11 Відповісти
Так вот откуда инвалидность у ТЦКашинков
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22.03.2024 00:20 Відповісти
 
 