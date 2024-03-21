На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які допомагали отримати фіктивну групу інвалідності - вилучено 1,2 млн дол. ФОТОрепортаж
Посадовець центру медико-соціальної експертизи сприяв військовозобов’язаним в отриманні фіктивної групи інвалідності. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Один із керівників центру медико-соціальних експертиз та посередник отримали підозри. За результатами обшуків у фігурантів справи та причетних до злочину осіб вилучили два кілограми психотропів.
Зазначається, що посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності.
До прикладу, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3500 доларів.
20 березня оперативники та слідчі провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.
На підставі отриманих доказів одному із керівників центру слідчі поліції повідомили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Дії посередника кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
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Безкарність злочинців, породжує криваві наслідки у подальшому!
Приклад протиправних дій приблуд95 з 2019 року, цьому приклад…
тут було лише за 340 ухилістів.
але вони ж не тримали їх в одному місці і вже переправили до банків.
тут лише копійки.
Там с кожного міністерства, структури, є "план", скільки треба "витягти бабла".
"Ловлять", або "здають", інколи, зазвичай, тих, кого треба "покарати" - найбільш тупих, жадібних.
А це "біла ворона" серед самих чесних чиновників.
Я навіть однієї такої пачки купюр в житті не бачив! Так тобі і треба, ****!