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У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку сили ППО збили сьогодні вранці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

частина російської ракети у Києві

Після ранкової ракетної атаки РФ у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків було виявлено бойову частину ракети Х-101. Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.

Вилучення частини російської ракети у Києві

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19672) крилаті ракети (1081) ДСНС (5166) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+6
У хлопців залізні яйця, але й дурі в головах ще вистачає. Це я вам як сапер кажу. Від мене отримали б люлєй. Застропити доста двох, а якщо покумекати нормально, то й одного. Стояти і гав ловити при підйомі варто десь подалі, за кутом будинку. Оператор крану сам здатен здіснити підйом і опустити на пісчану подушку в кузові.
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21.03.2024 20:04 Відповісти
+5
Ну кран і авто - це вже свого роду роботи... А ви що собі уявляєте? Людину ще довго нічого не замінить. Може й ніколи...
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21.03.2024 18:57 Відповісти
+4
гра зі смертю. коли вже це все робитимуть роботи?
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21.03.2024 18:48 Відповісти
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гра зі смертю. коли вже це все робитимуть роботи?
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21.03.2024 18:48 Відповісти
Не скоро думаю. Навіть у американців при їх технологіях теж люди беруть в такому участь.
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21.03.2024 18:51 Відповісти
я не знаю - що там у американців. Я знаю, що в Європі фрукти збирають роботи. Бачив безліч відео. Тут же навіть не треба штучного інтелекту - тут достатньо дистанційного керування.
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21.03.2024 18:59 Відповісти
там де є можливість заміняють роботами.
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21.03.2024 19:23 Відповісти
Ну кран і авто - це вже свого роду роботи... А ви що собі уявляєте? Людину ще довго нічого не замінить. Може й ніколи...
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21.03.2024 18:57 Відповісти
Дивно, фото є, а єрмака на ньому немає…
Це ж не треба за гроші Українців, аж у США, для фото літати!
Вийшов з ОПУ, поставив поперд себе Данилова з Тимошенком, сам за ними став, і фото готово, для отого марафону, для янелохів…
Козак теж, відзначить координати…
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21.03.2024 18:53 Відповісти
Це аби що вліпити аби де? Яке це має відношення до цього сюжету? У вас робота така? Бережіть себе, можна згоріти...
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21.03.2024 18:59 Відповісти
Іноді досить не туди торкнутися, чи перевернути - і все... Не кажіть дурниць!
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21.03.2024 19:01 Відповісти
ніхто не знає причини відмови. Ви, якщо не є спеціалістом із вибухових пристроїв, не можете впевнено заявити про те, що та боєголовка була порівняно безпечна.
Вже були не раз випадки коли вибуховий пристрій вибухав із затримкою. спеціально так налаштований, аби вразити побільше зівак.
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21.03.2024 19:04 Відповісти
Підори кацаповиродскі, таке на людей запускають!
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21.03.2024 19:12 Відповісти
Повезло, що не вибухнула. Інакше б ця совкова панелька склалася б уся.
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21.03.2024 19:23 Відповісти
Бережіть себе, хлопчики. Бог у поміч
Дякую.
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21.03.2024 19:30 Відповісти
У хлопців залізні яйця, але й дурі в головах ще вистачає. Це я вам як сапер кажу. Від мене отримали б люлєй. Застропити доста двох, а якщо покумекати нормально, то й одного. Стояти і гав ловити при підйомі варто десь подалі, за кутом будинку. Оператор крану сам здатен здіснити підйом і опустити на пісчану подушку в кузові.
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21.03.2024 20:04 Відповісти
Богу треба весь час молитится
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21.03.2024 20:25 Відповісти
как-то ее стремно обвязали про поднятии
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21.03.2024 21:29 Відповісти
Так ,так пане ЖеняЖеня.Треба було приварити металічні кільця,а за кільця зачепити вже гаком зі строп підйомного крану?
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21.03.2024 22:38 Відповісти
Не розумію. Бронежилет є. Броне-комір є. Шолом напіввідкритий !!! Мені одному це здається "дивним" ??

Невже на скло-забрало грошей не вистачає ?
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22.03.2024 19:17 Відповісти
 
 