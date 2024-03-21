У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку сили ППО збили сьогодні вранці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Після ранкової ракетної атаки РФ у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків було виявлено бойову частину ракети Х-101. Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.

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