У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві піротехніки ДСНС вилучили і знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, яку сили ППО збили сьогодні вранці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Після ранкової ракетної атаки РФ у Шевченківському районі столиці біля одного з будинків було виявлено бойову частину ракети Х-101. Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.
Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.
Топ коментарі
+6 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар21.03.2024 20:04 Відповісти Посилання
+5 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар21.03.2024 18:57 Відповісти Посилання
+4 Володимир Білик #407315
показати весь коментар21.03.2024 18:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж не треба за гроші Українців, аж у США, для фото літати!
Вийшов з ОПУ, поставив поперд себе Данилова з Тимошенком, сам за ними став, і фото готово, для отого марафону, для янелохів…
Козак теж, відзначить координати…
Вже були не раз випадки коли вибуховий пристрій вибухав із затримкою. спеціально так налаштований, аби вразити побільше зівак.
Дякую.
Невже на скло-забрало грошей не вистачає ?