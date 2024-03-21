На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба викрила в Одеській області злочинну групу, яка розміщувала в телеграмі інформацію про послуги з нелегального перетину кордону. Ціна з "клієнта" – $6000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Оголошення про послуги вони розміщували в телеграмі. Ціна з "клієнта" – $6000 з авансовим платежем у $1000.

За результатами 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях прикордонники й поліцейські вилучили техніку, тепловізор, WI-FI роутери, пристрої для виявлення прослуховування, понад 130 карток різних банків України, гроші та документи.

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Всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють.

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