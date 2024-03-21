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На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови. ФОТОрепортаж

ухилянти

Держприкордонслужба викрила в Одеській області злочинну групу, яка розміщувала в телеграмі інформацію про послуги з нелегального перетину кордону. Ціна з "клієнта" – $6000.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Оголошення про послуги вони розміщували в телеграмі. Ціна з "клієнта" – $6000 з авансовим платежем у $1000.

За результатами 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях прикордонники й поліцейські вилучили техніку, тепловізор, WI-FI роутери, пристрої для виявлення прослуховування, понад 130 карток різних банків України, гроші та документи.

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Всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють.

На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови

Також дивіться: На Запоріжжі поліція викрила посадовців МСЕК, які допомагали отримати фіктивну групу інвалідності - вилучено 1,2 млн дол. ФОТОрепортаж


На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови
На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови
На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови
На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови
На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови

Автор: 

Молдова (2088) Одеська область (3297) ухилянти (997)


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Топ коментарі
+9
Збочення, - це коли "особливо обдарований" впевнений в тому,
що хтось інший повинен за нього захищати його родину-місто/село-Батьківщину від нападу окупантів-загарбників.
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21.03.2024 19:07 Відповісти
+6
Бажання людини-жити це нормально, примушувати інших воювати це збочення.
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21.03.2024 18:58 Відповісти
+6
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21.03.2024 19:07 Відповісти
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не дорого...демпинг...
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21.03.2024 18:52 Відповісти
Скільки сотень тисяч сцикоти вже змилося?
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21.03.2024 19:21 Відповісти
Відправте ще впяте ухилянта зелю, гроші в нього
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21.03.2024 20:33 Відповісти
Краще б вату наводчиків ловили - їз більше ніж ухилянтів
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21.03.2024 18:55 Відповісти
Держприкордонслужба і без тебе знає які функції ій виконувати.
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21.03.2024 19:00 Відповісти
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21.03.2024 19:07 Відповісти
на ваті бабла не зрубаєш...
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21.03.2024 19:07 Відповісти
я так понимаю, что ты щас сам на передке?
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21.03.2024 19:14 Відповісти
Тобі нема чим панімать
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21.03.2024 19:39 Відповісти
ты наверно тоже
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22.03.2024 03:03 Відповісти
А владі не до цього. В Одесі сидить високопосадовець наводчик і останні прильоти по Одесі та Миколаїву про ці чітко свідчать. Але ухилянти важливіші.
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21.03.2024 19:42 Відповісти
+100500
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21.03.2024 20:33 Відповісти
Незрозуміло, Зеля ж казав, що усьо чисто??
Ніколи такого не було…. Аж ось тобі, знову…
Безкарність злочину, породжує вседозволеність!
Данилов і Шмигаль, мабуть глибоко десь, затурбовані…
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21.03.2024 18:57 Відповісти
Бажання людини-жити це нормально, примушувати інших воювати це збочення.
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21.03.2024 18:58 Відповісти
А хто повинен воювати?
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21.03.2024 19:02 Відповісти
Усі чоловіки.
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21.03.2024 19:03 Відповісти
Ясно, тепер залишилось визначитись хто такі "інші".
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21.03.2024 19:12 Відповісти
Микола,визначайте, все інше вспливло на поверхню.
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21.03.2024 19:15 Відповісти
П'ять днів тому "вспливло". ))
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21.03.2024 19:19 Відповісти
До,до,кацапа,приїдь на Кринки, поплавати.
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21.03.2024 19:21 Відповісти
Ти палішса, узкій! Їздить "на" тільки свіжо склепана ботва.
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21.03.2024 19:24 Відповісти
Обісьцяний нікалай,сиди тихенько кацап.
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21.03.2024 19:27 Відповісти
Лайно ти "вспливше", узький ванькавстанька.
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21.03.2024 19:34 Відповісти
Типовий кацап,окрім сам дурак висри ще щось,🤣
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21.03.2024 19:38 Відповісти
Сре лайно собаче, яке сидить за твоїм гаджетом, ванька ти "вспливша".
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21.03.2024 21:54 Відповісти
тепер треба визначитись де воює попередній коментатор
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21.03.2024 19:15 Відповісти
Збочення, - це коли "особливо обдарований" впевнений в тому,
що хтось інший повинен за нього захищати його родину-місто/село-Батьківщину від нападу окупантів-загарбників.
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21.03.2024 19:07 Відповісти
Не плутайте,це звичайна побутова хитросракість.
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21.03.2024 19:13 Відповісти
Так як це роблять ТЦКашники!
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21.03.2024 19:15 Відповісти


Особливо смішно твоє "бажання жити" виглядає від туловіщ, що курять, бухають, не користуються пасками безпеки в авто, переходять дорогу на червоне світло
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22.03.2024 04:53 Відповісти
Ото, у '89 я стрибав з поізда у Субботиці щоб потрапити до тодішноі Юґославіі, а в '91 переплив канаву на пол'ско-німец'кому кордоні, і цілу ніч йшов Ал'бека. Тому як спеціаліст у цйому питанні скажу - ухілянти лохи, нехай тонут' у Тисі, нехай іх обувают' на ґроші аферисти, алелуя.
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21.03.2024 19:04 Відповісти
Це злочин,чи ні? Опублікуйте,це як новину.

https://twitter.com/totalpopaika/status/1770787096241836316

https://twitter.com/in32346574/status/1770760377191575893/video/2
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21.03.2024 19:08 Відповісти
Треба було ноги перед цим звязати.
Ми колись так валили й тримали кабана, щоб заколоти.

Недаремно Зєля перед вторгненням казав, що будуть травневі шашлики.
Тільки не уточнював, із кого.
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21.03.2024 19:22 Відповісти
А коли викриють злочинну групу, яка переправляла (і переправляє) через кордон можновладних ухилянтів?
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21.03.2024 19:15 Відповісти
ВАни всі записані як волонтери і вільно виїзджають коли і куди хочуть. Діти Юща, внуки кучмо, . І імя їм легіон....
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21.03.2024 19:27 Відповісти
Попит породжує пропозицію
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21.03.2024 19:29 Відповісти
Діряві прикордонники. Краще назвіть свою суму. Поваги - нуль
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21.03.2024 21:34 Відповісти
А навіщо їх ловлять? Шмигаль каже, що військ вистачає Авдіївку на Кринки підрозділ змінив-ось і ротація
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22.03.2024 08:24 Відповісти
 
 