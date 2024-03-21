На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови. ФОТОрепортаж
Держприкордонслужба викрила в Одеській області злочинну групу, яка розміщувала в телеграмі інформацію про послуги з нелегального перетину кордону. Ціна з "клієнта" – $6000.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Держприкордонслужби України.
Оголошення про послуги вони розміщували в телеграмі. Ціна з "клієнта" – $6000 з авансовим платежем у $1000.
За результатами 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях прикордонники й поліцейські вилучили техніку, тепловізор, WI-FI роутери, пристрої для виявлення прослуховування, понад 130 карток різних банків України, гроші та документи.
Всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють.
Топ коментарі
+9 Stas Volkov
показати весь коментар21.03.2024 19:07 Відповісти Посилання
+6 Іван Самчук
показати весь коментар21.03.2024 18:58 Відповісти Посилання
+6 kergudu barbambiya
показати весь коментар21.03.2024 19:07 Відповісти Посилання
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Ніколи такого не було…. Аж ось тобі, знову…
Безкарність злочину, породжує вседозволеність!
Данилов і Шмигаль, мабуть глибоко десь, затурбовані…
що хтось інший повинен за нього захищати його родину-місто/село-Батьківщину від нападу окупантів-загарбників.
Особливо смішно твоє "бажання жити" виглядає від туловіщ, що курять, бухають, не користуються пасками безпеки в авто, переходять дорогу на червоне світло
https://twitter.com/totalpopaika/status/1770787096241836316
https://twitter.com/in32346574/status/1770760377191575893/video/2
Ми колись так валили й тримали кабана, щоб заколоти.
Недаремно Зєля перед вторгненням казав, що будуть травневі шашлики.
Тільки не уточнював, із кого.