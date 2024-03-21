Ракетна атака на Київ: уламками пошкоджена кіностудія Pronto Film. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського терористичного ракетного удару по Києву вранці 21 березня постраждала будівля кіностудії Pronto Film. Кінокомпанія виготовила популярні фільми: "Поводир" (2013), "Фокстер і Макс" (2019), "Довбуш" (2022) та багато інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про влучання уламків у будівлю кіностудії написав режисер Олесь Санін.

"Тут я зняв практично всі свої фільми. Люди цілі! А Кіно творять люди. Вікна заскляться, стіни відремонтуються. Будемо жити!" – написав режисер.









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Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.