Ракетна атака на Київ: уламками пошкоджена кіностудія Pronto Film. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського терористичного ракетного удару по Києву вранці 21 березня постраждала будівля кіностудії Pronto Film. Кінокомпанія виготовила популярні фільми: "Поводир" (2013), "Фокстер і Макс" (2019), "Довбуш" (2022) та багато інших.
Як інформує Цензор.НЕТ, про влучання уламків у будівлю кіностудії написав режисер Олесь Санін.
"Тут я зняв практично всі свої фільми. Люди цілі! А Кіно творять люди. Вікна заскляться, стіни відремонтуються. Будемо жити!" – написав режисер.
Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.
Топ коментарі
+15 Hulio
показати весь коментар21.03.2024 19:22 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар21.03.2024 19:22 Відповісти Посилання
+12 Ksenia VB
показати весь коментар21.03.2024 19:32 Відповісти Посилання
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прилетіло!!!
Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія вдарила по столиці зранку четверга, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР
Пряма мова джерела: "Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки.
Всі вони збиті".
Ті хто з Києва і бачив, у західних змі результати роботи ППО у минулу ніч, не вірять у це. Гур - біля Дніпра, є короткий шлях, а не через усю центральну частину міста. Тобто буданов - буданов - клоун