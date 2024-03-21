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Ракетна атака на Київ: уламками пошкоджена кіностудія Pronto Film. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського терористичного ракетного удару по Києву вранці 21 березня постраждала будівля кіностудії Pronto Film. Кінокомпанія виготовила популярні фільми: "Поводир" (2013), "Фокстер і Макс" (2019), "Довбуш" (2022) та багато інших.

Як інформує Цензор.НЕТ, про влучання уламків у будівлю кіностудії написав режисер Олесь Санін.

"Тут я зняв практично всі свої фільми. Люди цілі! А Кіно творять люди. Вікна заскляться, стіни відремонтуються. Будемо жити!" написав режисер.

Від ракетного удару по Києві постраждала кіностудія Pronto FilmВід ракетного удару по Києві постраждала кіностудія Pronto Film
Від ракетного удару по Києві постраждала кіностудія Pronto Film
Від ракетного удару по Києві постраждала кіностудія Pronto Film
Від ракетного удару по Києві постраждала кіностудія Pronto Film

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Від ракетного удару по Києві постраждала кіностудія Pronto Film

Нагадаємо, зранку 21 березня росіяни завдали удару балістичними та крилатими ракетами по столиці. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

За даними Повітряних сил, ППО знищила 2 балістичні та 29 крилатих ракет, випущених окупантами.

Автор: 

Київ (19672) кіно (965) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+15
Студія "Квартал" на жаль не постраждала.
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21.03.2024 19:22 Відповісти
+13
Кацапня цілком передбачувана - це була помста за два розбиті Ту-95-ті в Енгельсі Сьогодні кацапня сама пробовкалася Правда - пишуть що "колись" вони будуть відремонтовані Але враховуючи що ці літаки вже давно не виробляються - їх скоріш всього "розкулачать" на ремфонд
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21.03.2024 19:22 Відповісти
+12
Пишуть що Сумщину фактично знищують, перетворюють на так звану ****** санітарну зону, під огидне мовчання і згоду наших зебуїнів.
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21.03.2024 19:32 Відповісти
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Студія "Квартал" на жаль не постраждала.
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21.03.2024 19:22 Відповісти
У квартальних трохи інша ніша в кіно.

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21.03.2024 19:42 Відповісти
Вони і до цього не дотягують.
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21.03.2024 19:59 Відповісти
Друг просив переказати, що неприпустимо ображати порноіндустрію та поціновувачів жанру навіть припущеннями про співпрацю з таким сміттям, як "Квартал 95".
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21.03.2024 20:21 Відповісти
Кацапня цілком передбачувана - це була помста за два розбиті Ту-95-ті в Енгельсі Сьогодні кацапня сама пробовкалася Правда - пишуть що "колись" вони будуть відремонтовані Але враховуючи що ці літаки вже давно не виробляються - їх скоріш всього "розкулачать" на ремфонд
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21.03.2024 19:22 Відповісти
Харош вже розказувати, що куди
прилетіло!!!
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21.03.2024 19:24 Відповісти
Пишуть що Сумщину фактично знищують, перетворюють на так звану ****** санітарну зону, під огидне мовчання і згоду наших зебуїнів.
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21.03.2024 19:32 Відповісти
я прочитав porno film
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21.03.2024 20:08 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/21/7447531/ Ціллю російської атаки по Києву 21 березня було ГУР

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія вдарила по столиці зранку четверга, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР
Пряма мова джерела: "Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки.
Всі вони збиті".
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21.03.2024 20:28 Відповісти
А чому не по буданову ? І хто це траекторії прорахував ? Чи на уламках прочитали ?
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21.03.2024 20:45 Відповісти
Це 100% - піздьож.
Ті хто з Києва і бачив, у західних змі результати роботи ППО у минулу ніч, не вірять у це. Гур - біля Дніпра, є короткий шлях, а не через усю центральну частину міста. Тобто буданов - буданов - клоун
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22.03.2024 04:58 Відповісти
я не здивуюся. УПячку дуже часто на піздьожі ловлять
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22.03.2024 14:28 Відповісти
Че сказать. Не Голливуд.
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21.03.2024 22:14 Відповісти
 
 