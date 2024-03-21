Родина голови АМКУ Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн, - ЗМІ. ФОТО
Родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як дослідили журналісти "Схем", це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку ОГА та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому, ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, йдеться в розслідуванні.
У квітні 2020 року – коли Павло Кириленко вже близько 9 місяців як очолював Донецьку ОГА – його тесть Олександр Матієнко придбав у котеджному містечку на Київщині 25 соток землі та будинок у 228 квадратних метрів. Згідно з договором купівлі-продажу, який вдалось дістати "Схемам", ця нерухомість обійшлася Матієнку сукупно у 4 мільйони гривень.
Але відповідно до архівного оголошення про продаж згаданого будинку на одному із профільних сайтів, яке знайшли "Схеми", це майно у 2020-му році коштувало дорожче. Його вартість була 430 тисяч доларів (на той час – 10 мільйонів гривень).
У квітні 2021 року тесть Кириленка придбав ще 25 соток у тому ж котеджному містечку за 1,8 мільйона гривень, як зазначено в договорі купівлі-продажу. Зараз на території можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі.
Журналісти з’ясували, що родина Кириленка продовжила обзаводитися майном і після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Так, у серпні 2022 року Матієнко придбав майнові права на апартаменти у преміальному житловому комплексі Residents Park в Ужгороді. На той час Кириленко вже очолив Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію, переїхавши на схід саме з Ужгорода, де до цього два роки очолював військову прокуратуру.
За даними договорів купівлі-продажу, які є у розпорядженні "Схем", тесть Кириленка придбав майнові права на квартири в цьому ЖК площею 90 і 74 квадратних метри за 800 і 640 тисяч гривень відповідно. Як встановили журналісти, на момент придбання цієї нерухомості ринкові ціни на неї були суттєво вищими – 7 та 6 мільйонів гривень.
У квітні 2023 року тесть Кириленка купив в ужгородському ЖК майнові права на ще одну квартиру – площею 77 квадратних метрів за майже 670 тисяч гривень. Відповідно до даних сайту з нерухомості, їхня ринкова вартість – майже 6 мільйонів гривень.
Теща Кириленка Наталія Матієнко у той же період придбала майнові права на квартиру в комплексі Residents Park на 80 квадратних метрів, заплативши понад 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів на той момент складала близько 6 мільйонів гривень.
Окрім квартир, подружжя Матієнків у період із 2022 по 2023 рік стали власниками чотирьох паркомісць в ужгородському ЖК, сукупною ринковою вартістю понад два з половиною мільйони гривень.
Таким чином, загальна ринкова вартість майна, яким володіє подружжя Матієнків в Ужгороді, складає 27 мільйонів гривень.
У березні 2023 року теща Кириленка стала власницею двох квартир у Києві в житловому комплексі Obolon Plaza, кожна площею у майже 90 квадратних метрів. Сукупна вартість цього майна, відповідно до договорів купівлі-продажу, які є у розпорядженні "Схем", склала 9,5 мільйонів гривень. Кошти за ці апартаменти були внесені у 2021 році.
У тому ж місяці, тесть Кириленка придбав у Obolon Plaza два паркомісця – на загальну суму, відповідно до ринкових цін, від 80 до 100 тисяч доларів.
Як з’ясували журналісти, у цьому ж столичному ЖК у травні 2023 року матір дружини Кириленка Наталія Матієнко стала власницею офісного приміщення у майже 200 квадратних метрів. Вона своєю чергою отримала його у подарунок від своєї матері Альбіни Віннікової. Віннікова (прабабуся дітей Кириленка) внесла майже 12 мільйонів гривень за цю нерухомість у 2021 році, про що свідчить договір купівлі-продажу.
Також тесть Кириленка володіє Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, а теща – люксовим кросовером BMW X3, на якому, як встановили "Схеми", пересувається сама дружина голови АМКУ Алла Кириленко.
У коментарі "Схемам" Кириленко заявив, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалось. Родичі Кириленка також не змогли надати документальних підтверджень цій версії походження статків сім’ї, заявляючи, що "все залишилось в окупованій Горлівці".
Наявність у родини голови АМКУ майна, неспівставного з офіційними доходами, може трактуватися як незаконне збагачення, вважають юристи.
Нагадуємо, Верховна Рада призначила Павла Кириленка очільником Антимонопольного комітету у вересні 2023 року. З 2019 до осені 2023 року Кириленко очолював Донецьку ОГА. Розпочав Кириленко кар’єру як прокурор – спочатку в Донецькій області, згодом в Генеральній прокуратурі в Києві, а пізніше працював військовим прокурором на Закарпатті – очолював військову прокуратуру Ужгородського гарнізону.
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А статки цього Паші (як його Зеленський кличе) - це все, вочевидь, гроші від ворога. За зраду і організацію системного саботажу при перебуванні на посаді керівника Донецької ОДА-ОВА з липня 2019 року, що мало цілком конкретний результат: ні однієї оборонної споруди, не кажучи про обладнані рубежі в Донецькій області, за час його каденції так і не було зведено. Що і стало однією із основних причин падіння Авдіївки, а також просування ворожих військ на Бахмутському напрямку та по всьому Донецькому фронту.
Але Паша вже давно тю-тю - якраз перед початком наступу рашистських військ на Авдіївку він передбачливо здриснув в Київ на свою теперішню посаду голови АМКУ. Та ще і свого заступника Сандигу туди .
Цитата з https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/6/704001/#_blank допису :
"Павло Кириленко має брата, старшого брата Євгена, який у 2014 році перейшов на бік так званої ДНР. Зараз брат працює оперативником у "міністерстві державної безпеки ДНР".
У липні 2019 року президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, зазначив з цього приводу: "Я знаю, що для Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. З братом людина не розмовляє у зв'язку з політичними розбіжностями. Сам Паша покинув ту територію, перебуває і працює в Україні з перших днів окупації", - сказав Зеленський.
У грудні 2019 року Кириленко заявив, що не підтримує з братом жодних зв'язків "через політичні відмінності, зокрема". Розповів, що батьки його проживають у Горлівці та приїжджають до Києва "час від часу до онуків. Але переїжджати не хочуть, бо немолоді.".
Мені дуже шкода, що ці потвори не потрапили в руки асвабадітєлєй...
Але... Країна мрій...
Зе-шобла своїм кєнтам дає державні посади, де крадуть мільйони, а тим хто не має грошей повістки, чи взагалі без повісток пакують в буси.
Пишуть що в ТЦК служать бувші бійці з фронту. Чомусь ні разу я не бачав в інтернеті, щоб вони зупинили дорогу іномарку і запакували з цієї іномарки водія, чи навіть пасажирів в бус. А от як дальнобійщиків витягують з машин я бачив.
А в цей час в Україні... Навіть не думаю що цьому хлопцю щось загрожує.
У вересні 2017 року Кириленко став військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону Джерело: https://biz.censor.net/r3441898
І тут, 73%-го лохА почали стригти під ржачку поцоватого "95-го кварталу" - дружно і...до голА!
Еще немного и образчик чести будет гулять по Монако или Вене
А там за ним будет ходить не прокуратура ,а одинокий Михайло Ткач
Со своими нескромными вопросами
Может ,сделаем Ткача Генеральным прокурором?
А то он без ордера нескромные вопросы задает
Мешает жить украинской элите
Доречі? реагувати на петицію про відміну поправок Лозового, Зеленський не квапиться,
мабуть у них зараз "жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
Протекція і прикриття на самому верху УКРАЇНИ є .
Тому американці можливо і не поспішають з допомогою, бо ці аферисти, антикорупціонери і є загрозою для існування української держави.
Дивним було б якщо з чим прийшов у владу з тим і пішов з нею.
В нас у владу йдуть аби накрастися і відчувати себе божком, якщо не «богом».
Мразота вже не відчуває присмаку крові яку смокче з України щодня😡😡😡
Але в нас стільки антикорупційних органів, що за ними вже неба не видно.
І все це міражи, не більше.
Та нічого!
Вже завтра про це ніхто не згадає, ні нарід, ні «правоохоронці».
Бо неначасі, бо це розхитування, бо «після війни розберемось».
Терпіти, терпіти і терпіти?
"...всі корупціонери виїхали за кордон..."
"...закордонних військ нам не треба..."
"...нам треба гроші, багато грошей..."
Владімір Олєксандровічь Зеленскій