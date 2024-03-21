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Родина голови АМКУ Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

кириленко,схеми

Родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів в Ужгороді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як дослідили журналісти "Схем", це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку ОГА та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому, ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, йдеться в розслідуванні.

У квітні 2020 року – коли Павло Кириленко вже близько 9 місяців як очолював Донецьку ОГА – його тесть Олександр Матієнко придбав у котеджному містечку на Київщині 25 соток землі та будинок у 228 квадратних метрів. Згідно з договором купівлі-продажу, який вдалось дістати "Схемам", ця нерухомість обійшлася Матієнку сукупно у 4 мільйони гривень.

маєток тестя Кириленка

Але відповідно до архівного оголошення про продаж згаданого будинку на одному із профільних сайтів, яке знайшли "Схеми", це майно у 2020-му році коштувало дорожче. Його вартість була 430 тисяч доларів (на той час – 10 мільйонів гривень).

У квітні 2021 року тесть Кириленка придбав ще 25 соток у тому ж котеджному містечку за 1,8 мільйона гривень, як зазначено в договорі купівлі-продажу. Зараз на території можна розгледіти фундамент майбутньої будівлі.

земельна ділянка тестя Кириленка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила ексочільника Донецької ОВА Кириленка головою Антимонопольного комітету

Журналісти з’ясували, що родина Кириленка продовжила обзаводитися майном і після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Так, у серпні 2022 року Матієнко придбав майнові права на апартаменти у преміальному житловому комплексі Residents Park в Ужгороді. На той час Кириленко вже очолив Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію, переїхавши на схід саме з Ужгорода, де до цього два роки очолював військову прокуратуру.

ЖК Residents Park в Ужгороді

За даними договорів купівлі-продажу, які є у розпорядженні "Схем", тесть Кириленка придбав майнові права на квартири в цьому ЖК площею 90 і 74 квадратних метри за 800 і 640 тисяч гривень відповідно. Як встановили журналісти, на момент придбання цієї нерухомості ринкові ціни на неї були суттєво вищими – 7 та 6 мільйонів гривень.

У квітні 2023 року тесть Кириленка купив в ужгородському ЖК майнові права на ще одну квартиру – площею 77 квадратних метрів за майже 670 тисяч гривень. Відповідно до даних сайту з нерухомості, їхня ринкова вартість – майже 6 мільйонів гривень.

Теща Кириленка Наталія Матієнко у той же період придбала майнові права на квартиру в комплексі Residents Park на 80 квадратних метрів, заплативши понад 670 тисяч гривень. Ринкова вартість апартаментів на той момент складала близько 6 мільйонів гривень.

ЖК Residents Park в Ужгороді

Окрім квартир, подружжя Матієнків у період із 2022 по 2023 рік стали власниками чотирьох паркомісць в ужгородському ЖК, сукупною ринковою вартістю понад два з половиною мільйони гривень.

Таким чином, загальна ринкова вартість майна, яким володіє подружжя Матієнків в Ужгороді, складає 27 мільйонів гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко за останні роки побудував собі в Ужгороді бізнес-імперію, - ЗМІ. ВIДЕО

У березні 2023 року теща Кириленка стала власницею двох квартир у Києві в житловому комплексі Obolon Plaza, кожна площею у майже 90 квадратних метрів. Сукупна вартість цього майна, відповідно до договорів купівлі-продажу, які є у розпорядженні "Схем", склала 9,5 мільйонів гривень. Кошти за ці апартаменти були внесені у 2021 році.

ЖК Obolon Plaza

У тому ж місяці, тесть Кириленка придбав у Obolon Plaza два паркомісця – на загальну суму, відповідно до ринкових цін, від 80 до 100 тисяч доларів.

Як з’ясували журналісти, у цьому ж столичному ЖК у травні 2023 року матір дружини Кириленка Наталія Матієнко стала власницею офісного приміщення у майже 200 квадратних метрів. Вона своєю чергою отримала його у подарунок від своєї матері Альбіни Віннікової. Віннікова (прабабуся дітей Кириленка) внесла майже 12 мільйонів гривень за цю нерухомість у 2021 році, про що свідчить договір купівлі-продажу.

Також тесть Кириленка володіє Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, а теща – люксовим кросовером BMW X3, на якому, як встановили "Схеми", пересувається сама дружина голови АМКУ Алла Кириленко.

У коментарі "Схемам" Кириленко заявив, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалось. Родичі Кириленка також не змогли надати документальних підтверджень цій версії походження статків сім’ї, заявляючи, що "все залишилось в окупованій Горлівці".

Наявність у родини голови АМКУ майна, неспівставного з офіційними доходами, може трактуватися як незаконне збагачення, вважають юристи.

Також читайте: Теща-пенсіонерка керівника "Енергоатома" Котіна під час війни купила будинок за 7 млн гривень, - ЗМІ. ФОТО

Нагадуємо, Верховна Рада призначила Павла Кириленка очільником Антимонопольного комітету у вересні 2023 року. З 2019 до осені 2023 року Кириленко очолював Донецьку ОГА. Розпочав Кириленко кар’єру як прокурор – спочатку в Донецькій області, згодом в Генеральній прокуратурі в Києві, а пізніше працював військовим прокурором на Закарпатті – очолював військову прокуратуру Ужгородського гарнізону.

Автор: 

майно (335) Антимонопольний комітет (1779) Кириленко Павло (910)


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Топ коментарі
+32
Десь тихо плаче суддя зварич
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21.03.2024 21:52 Відповісти
+30
От вам і воювати мають всі
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21.03.2024 21:54 Відповісти
+30
Продала акції, видані працівниці)))) Ссуть в очі і навіть не переймаються. По нормальному родина цих фінансових геніїв уже давно повинна була сидіти в тюрмі, а майно конфісковане. Це ж стосується і "продавців нерухомості" за заниженими в 10 разів цінами...
Але... Країна мрій...
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21.03.2024 21:54 Відповісти
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Десь тихо плаче суддя зварич
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21.03.2024 21:52 Відповісти
Зварич - не той приклад. Бо він хоч і корупціонер, але не зрадник, бо джерело його капіталу - це лише подаяння вдячних щедріїв за "коляду".

А статки цього Паші (як його Зеленський кличе) - це все, вочевидь, гроші від ворога. За зраду і організацію системного саботажу при перебуванні на посаді керівника Донецької ОДА-ОВА з липня 2019 року, що мало цілком конкретний результат: ні однієї оборонної споруди, не кажучи про обладнані рубежі в Донецькій області, за час його каденції так і не було зведено. Що і стало однією із основних причин падіння Авдіївки, а також просування ворожих військ на Бахмутському напрямку та по всьому Донецькому фронту.
Але Паша вже давно тю-тю - якраз перед початком наступу рашистських військ на Авдіївку він передбачливо здриснув в Київ на свою теперішню посаду голови АМКУ. Та ще і свого заступника Сандигу туди .

Цитата з https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/6/704001/#_blank допису :

"Павло Кириленко має брата, старшого брата Євгена, який у 2014 році перейшов на бік так званої ДНР. Зараз брат працює оперативником у "міністерстві державної безпеки ДНР".
У липні 2019 року президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, зазначив з цього приводу: "Я знаю, що для Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. З братом людина не розмовляє у зв'язку з політичними розбіжностями. Сам Паша покинув ту територію, перебуває і працює в Україні з перших днів окупації", - сказав Зеленський.
У грудні 2019 року Кириленко заявив, що не підтримує з братом жодних зв'язків "через політичні відмінності, зокрема". Розповів, що батьки його проживають у Горлівці та приїжджають до Києва "час від часу до онуків. Але переїжджати не хочуть, бо немолоді.".
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21.03.2024 23:15 Відповісти
від зєлєнского до путіна - три рукостискання.
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21.03.2024 23:31 Відповісти
Нєнуахулі?😀
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21.03.2024 21:52 Відповісти
От вам і воювати мають всі
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21.03.2024 21:54 Відповісти
Виродки народу, ім'я їх легіон....
Мені дуже шкода, що ці потвори не потрапили в руки асвабадітєлєй...
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21.03.2024 21:54 Відповісти
Вони їм відчинили двері
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21.03.2024 22:44 Відповісти
Продала акції, видані працівниці)))) Ссуть в очі і навіть не переймаються. По нормальному родина цих фінансових геніїв уже давно повинна була сидіти в тюрмі, а майно конфісковане. Це ж стосується і "продавців нерухомості" за заниженими в 10 разів цінами...
Але... Країна мрій...
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21.03.2024 21:54 Відповісти
мафія
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21.03.2024 23:23 Відповісти
та це якесь прокляття. Україні пороблено. Пора проводить розстріли, інші дії безсилі.
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21.03.2024 21:55 Відповісти
Ті що вибрали це бидло до влади вже порозбігалися з України хто куди...
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21.03.2024 21:59 Відповісти
Себе ти вважаєш за гіганта мислі і аристократа
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21.03.2024 22:01 Відповісти
Не потрібно бути гігантом мИслі, щоб під час війни скориститись інстинктом самозбереження і не голосува пАпріколу за "кота у мішку", який буде навчатися на вас і ваших дітях.
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21.03.2024 22:22 Відповісти
Так. Повністю погоджуюсь. Я був в шоці, коли із ними поспілкувався. Тепер не знаєм як позбутись.
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22.03.2024 09:43 Відповісти
Ну если украинцы выбирают на выборах воров, а тех кто не ворует обсирают, то получают все больших воров.
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21.03.2024 22:20 Відповісти
Вони ж не лохи якісь - лохи це ми
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21.03.2024 21:55 Відповісти
Ось тому немає ні оборонних споруд на фронті,ні укриттів в містах,ні снарядів ,ні техніки.Бо разворували все,сволота.Хоч хтось сидить?
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21.03.2024 21:56 Відповісти
Так всі вони сидять - ось у таких маєтках за високими парканами. ******* феодали, у яких розкішне життя триває, лише більше стали красти і ніколи нічого по них не прилітає. А тут пів життя власними силами потроху будуєш малесенький будиночок на дві кімнатки і ще остаточно не доробив - отримай приліт і руїни.
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21.03.2024 22:07 Відповісти
За зільонського чесних людей у керівництві не буде ніколи!!!!
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21.03.2024 21:58 Відповісти
А вони колись були в українській владі чесні та порядні
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21.03.2024 22:03 Відповісти
А вони народу не потрібні - гляньте рейтинги довіри - там як не черговий шоумен , то Арєстовіч ....
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21.03.2024 22:07 Відповісти
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21.03.2024 21:58 Відповісти
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21.03.2024 22:01 Відповісти
Таких як цей ублюдок тисячі. Чим дальше - тим гірше.
Зе-шобла своїм кєнтам дає державні посади, де крадуть мільйони, а тим хто не має грошей повістки, чи взагалі без повісток пакують в буси.

Пишуть що в ТЦК служать бувші бійці з фронту. Чомусь ні разу я не бачав в інтернеті, щоб вони зупинили дорогу іномарку і запакували з цієї іномарки водія, чи навіть пасажирів в бус. А от як дальнобійщиків витягують з машин я бачив.
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21.03.2024 22:03 Відповісти
Тримай цукерку, курва!
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22.03.2024 09:54 Відповісти
Просто зацініть для порівняння. В Німеччині якщо поклала людина на рахунок більше 10000 євро і не сказала звідки є шанс отримати реальний строк на зоні за "відмивання коштів". Шугають простих людей тільки так.

А в цей час в Україні... Навіть не думаю що цьому хлопцю щось загрожує.
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21.03.2024 22:04 Відповісти
В окремих випадках у нового клієнта спитати можуть вже з 2500 євро. За всі великі покупки за готівку навіть банального авто повинні звітувати продавці записуючі адресу і ПІБ покупця. А в Україні гуляй поле для таких людей як герой статті.
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21.03.2024 22:08 Відповісти
Да в Европе за взятку минимальную сожрут и карьера закончена. А у нас воруют и потом дают новые должности.
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21.03.2024 22:23 Відповісти
Піди це Шредерам, Фіцам, Орбанам розкажи, Берлусконі чого вартий був. Такі прямо всі чесні у ЄС.
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22.03.2024 00:11 Відповісти
И где они брали взятки?
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22.03.2024 01:06 Відповісти
Та ж Італія дуже корумпована країна. Не треба нікого ідеалізувати.
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22.03.2024 05:03 Відповісти
орбан на євро грошах виростив місцевих олігархів і це за час перебування ******** у ЄС
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22.03.2024 05:07 Відповісти
Всі ці люди обрані політики. Це зовсім інша справа. Мова іде про бюрократів-призначенців. Навчіться вже розбиратись в різниці.
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22.03.2024 09:53 Відповісти
Теперь можно просить у буданова разрешение на выезд или учиться на адвоката,потому что после победы можно попасть под суд.
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21.03.2024 22:04 Відповісти
Такі талановиті світового рівня інвестори -Тесть та Теща -Українські Уорени Баффети ...Як би не вони - бомжував би бідося - Падло Кіриєнко...
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21.03.2024 22:05 Відповісти
Антимонопольный комитет возглалять не доверят кому попало, только проверенным коррупционерам. Чтобы умел воровать и делиться
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21.03.2024 22:09 Відповісти
гундос понаставляв кругом підарів-злодюг - ну не падлюка?
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21.03.2024 22:09 Відповісти
Павло Кириленко народився 5 травня 1986 року в Макіївці (Донецька область). З 2008 року, після закінчення Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, почав працювати в органах прокуратури. Він обіймав посади у відомствах Донецької області, Криму, а згодом - і в Генеральній прокуратурі.

У вересні 2017 року Кириленко став військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону Джерело: https://biz.censor.net/r3441898
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22.03.2024 17:19 Відповісти
А всі думали, коли ж настане отой "кінець епохи бідності"? А ось і відповідь, чітка, як божий день: "У квітні 2020 року - коли вже близько 9 місяців як очолював Донецьку ОГА" - одразу після виборів 19-го все і склалось, як ЗЕпоц і обіцяв бидлу, але...є ньюанси - не для всіх, а для НИХ.
І тут, 73%-го лохА почали стригти під ржачку поцоватого "95-го кварталу" - дружно і...до голА!
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21.03.2024 22:10 Відповісти
Ці підери, собі спокійно крадуть, поки гине цвіт нації, пздц 😡
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21.03.2024 22:12 Відповісти
Танеможебути. То фсьо московитське ІПСО.
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21.03.2024 22:16 Відповісти
А куди чотири роки дивився назк? Вносив китайські компанії до реєстру спонсорів тероризму?
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21.03.2024 22:19 Відповісти
а ще є дбр і сбу. Хіба коли ставлять головою АМКУ, то нічого не перевіряють. Мафіозні клани рулять, вони нікуди не зникли.
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21.03.2024 23:31 Відповісти
Скоро мы потеряем этот образчик ЧЕСТИ
Еще немного и образчик чести будет гулять по Монако или Вене
А там за ним будет ходить не прокуратура ,а одинокий Михайло Ткач
Со своими нескромными вопросами
Может ,сделаем Ткача Генеральным прокурором?
А то он без ордера нескромные вопросы задает
Мешает жить украинской элите
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21.03.2024 22:20 Відповісти
Дивлюсь я на цього хадзяйчика Кириленка і згадую рідну школу, уроки української літератури: "Земля", "Хазяїн","Сто тисяч" і особливо - "Глитай, або ж павук".
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21.03.2024 22:26 Відповісти
Мабуть Пашка добряче заробляє... Або родичі рЄЗко стали дуже обдарованими бізЬНЬЄсмЬЄнами...
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21.03.2024 22:28 Відповісти
Їбані тварі. Нічого іншого тут не скажеш.
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21.03.2024 22:36 Відповісти
НЕ ВСІ стали президентами, як обіцяв пан Зю в 2019, а тільки самі зелені
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21.03.2024 22:36 Відповісти
Так його посадять з конфіскацією, чи як на каналі Дискавері: показали, відпустили?
Доречі? реагувати на петицію про відміну поправок Лозового, Зеленський не квапиться,
мабуть у них зараз "жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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21.03.2024 22:45 Відповісти
От щастить деяким з родичами…, одного разу прокинулись й все- вже збагатіли..
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21.03.2024 23:51 Відповісти
Таке враження що у зеленій владі нема жодного чесного чиновника...
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22.03.2024 00:07 Відповісти
Так він усю партію регіонів притягнув у владу, яка не виїхала, а там чесних не приймали до лав, бо це вважалось ганебним.
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22.03.2024 00:13 Відповісти
Потужне зелене лайно.
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22.03.2024 00:10 Відповісти
....ще один аферист, головне ж зараз грошенят накосити, поки всі свої біля корита владного. Черговий рятівник бамбаса, при всій повазі до порядних людей Донеччини і Луганщини.
Протекція і прикриття на самому верху УКРАЇНИ є .
Тому американці можливо і не поспішають з допомогою, бо ці аферисти, антикорупціонери і є загрозою для існування української держави.
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22.03.2024 00:30 Відповісти
Так Це і є головною причиною.
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22.03.2024 09:48 Відповісти
Але мразота забирає по 2000 в місяць переселенців, мовляв це занадто дорого 🤯
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22.03.2024 00:35 Відповісти
І що тут дивного?
Дивним було б якщо з чим прийшов у владу з тим і пішов з нею.
В нас у владу йдуть аби накрастися і відчувати себе божком, якщо не «богом».
Мразота вже не відчуває присмаку крові яку смокче з України щодня😡😡😡
Але в нас стільки антикорупційних органів, що за ними вже неба не видно.
І все це міражи, не більше.
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22.03.2024 05:03 Відповісти
І що тепер?
Та нічого!
Вже завтра про це ніхто не згадає, ні нарід, ні «правоохоронці».
Бо неначасі, бо це розхитування, бо «після війни розберемось».
Терпіти, терпіти і терпіти?
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22.03.2024 07:50 Відповісти
Оце так держслужба! Де б собі таку знайти що б бабло з неба на стіл падало? Це точно пацан народився у сорочці з великими кишенями! Повезло коротше кажучи! А ви пересічні не заздріть, краще рюкзак зібрали і на війну…..
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22.03.2024 09:11 Відповісти
Вкрав-відрубати руку! Мирним шляхом тут вже нічого не зробиш. І зразу видно, хто є хто...
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22.03.2024 09:33 Відповісти
На Заході, держслужбовці перебувають на нікчемних зарплатах. Це бідні люди, котрі працюють за пенсію і медичну страховку, а в країні мрій Україні любому бюрократу відкривається доступ до якогось дикого кеша! Пілять, як ви вже ******* цілий світ із своєю корупцією у владі! Ви так втратите країну.
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22.03.2024 09:46 Відповісти
Як шо не можуть пояснить походження доходів то усе конфісковувати і ці грощі донатити на ЗСУ та на лікування воїнів. Цю зелену шоблу вже давно треба притягувати до відповідальності а зеленський досі мріє про другий срок , матеме тіки за гратами🙏🇺🇦
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22.03.2024 10:15 Відповісти
"...у нас все чисто .."
"...всі корупціонери виїхали за кордон..."
"...закордонних військ нам не треба..."
"...нам треба гроші, багато грошей..."
Владімір Олєксандровічь Зеленскій
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22.03.2024 10:31 Відповісти
Ну, що тут незрозумілого? Чувак тяжко працює 7/24/365, сидить виключно на хлібі та воді...
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22.03.2024 10:31 Відповісти
Маю по цей день оточення знайомих ЗЕ патріотів. Кожного дня чують один одному в очі та доказують хто з них більше любить ЗЕ, але звалили цілими родинами до Фінляндії. Та продовжують усім серцем любити ЗЕ. Дуже схожі на кацапів з їх любов'ю до ПУ
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22.03.2024 10:47 Відповісти
нормас так... и через Тису плыть не надо...
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22.03.2024 12:24 Відповісти
Тут пишуть, що ті хто голосував за зелеге болото - виїхали за кордон. Частина із них. І вони обов'язково повернуться, бо розумово відсталі, ні мови не вивчуть, ні на роботу не влаштуються. А от ті хто не голосував зроблять навпаки, бо розум є. Уявляєте, процентний склад розумово відсталих який буде в Україні? Вони іще раз зроблять себе разом. Історія - невблаганна штука.
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22.03.2024 13:25 Відповісти
А я завжди дивився на вираз його ***...а, і бачив сум у його очах і занепокоєння за Маріуполь і взагалі. А тут ось що. Ах ти ***...на су...а!!
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22.03.2024 19:30 Відповісти
Нема слів...
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22.03.2024 20:02 Відповісти
Вікіпедія: Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, 2014 року перейшов на бік проросійських терористівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] , відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 «ДНР» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] , бойовик «5-ї ОМСБР»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
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22.03.2024 20:12 Відповісти
Слова "Я не так вихований"😎 (тлумачити, що означає зміст цих слів, можна порізному) - це перша історія. А "діла" родичів😈 - наяву. Друга історія. 😆😇😉😤
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22.03.2024 22:20 Відповісти
Тема "сісьок не розкрита")...там у нього ще два зама, теж бу-прокурори, він їх за собою кругом тягає...гляньте на майно ще тих замів, прозрієте)
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23.03.2024 14:09 Відповісти
Вот новость!🤣 всі монополісти башляют, куди йому гроші дівати.
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23.03.2024 16:06 Відповісти
 
 