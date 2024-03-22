В Запоріжжі через обстріл зруйновано 7 будинків, ще десятки пошкоджено. Є поранені, - ОВА. ФОТО

Під час масованої атаки РФ, у Запоріжжі 22 березня пролунали 12 вибухів. Є поранені, сім будинків зруйновано, десятки пошкоджено.

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено", - написав він.

Федоров додав, що є поранені. Їх кількість зараз уточнюють.

Читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі та області пролунали вибухи, ворог б’є по енергетиці

Польща через удари росіян по Україні підняла в небо свою авіацію.