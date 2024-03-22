В Запоріжжі через обстріл зруйновано 7 будинків, ще десятки пошкоджено. Є поранені, - ОВА. ФОТО
Під час масованої атаки РФ, у Запоріжжі 22 березня пролунали 12 вибухів. Є поранені, сім будинків зруйновано, десятки пошкоджено.
Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено", - написав він.
Федоров додав, що є поранені. Їх кількість зараз уточнюють.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.
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