Викрито агента РФ, який хотів "засвітити" танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки запобігли передачі до рф інформації про маршрути руху колон ЗСУ у Харківській області. Це вдалося завдяки своєчасному викриттю агента російської розвідки, який стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.
Однак співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих.
Ним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник рашизму.
На початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав на Полтавщину, звідки за власної ініціативи намагався вийти на спецслужби РФ.
Для цього чоловік публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв путіна та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.
В СБУ зауважили, що для збирання інформації фігурант "втемну" використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під час дружніх розмов.
Під час обшуку в орендованому помешканні фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України).
Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.
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