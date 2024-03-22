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Викрито агента РФ, який хотів "засвітити" танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли передачі до рф інформації про маршрути руху колон ЗСУ у Харківській області. Це вдалося завдяки своєчасному викриттю агента російської розвідки, який стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Агент РФ на Харківщині

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Однак співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих.

Ним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник рашизму.

На початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав на Полтавщину, звідки за власної ініціативи намагався вийти на спецслужби РФ.

Для цього чоловік публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв путіна та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.

Агент РФ на Харківщині
Агент РФ на Харківщині

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В СБУ зауважили, що для збирання інформації фігурант "втемну" використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під час дружніх розмов.

Під час обшуку в орендованому помешканні фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України).

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на Півночі України, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12984) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+10
На гілляку!
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22.03.2024 10:20 Відповісти
+6
Зрадника потрібно просто знищити 🙁
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22.03.2024 10:29 Відповісти
+3
Знайомі ще тупі балаболи.
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22.03.2024 10:23 Відповісти
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На гілляку!
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22.03.2024 10:20 Відповісти
Знайомі ще тупі балаболи.
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22.03.2024 10:23 Відповісти
Жоден із УБИВЦЬ Українців, не вчинив прикрого самогубства…
Тепер його жертви, будуть ще ним і ОПІКУВАТИСЯ, поки судді МАЙДАНУ, випишуть для убивці, 5 років просто по статтям ККУ, за «***********»!!
Приблуди95 жодних дієвих ЗМІН щодо покарання подібних УБИВЦЬ, так і не внесли до Законів!! Мабуть, їм Оманські інвестори, заборонили…
Єрмак з татаровим, можуть це підтвердити, жодних змін…

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
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22.03.2024 10:26 Відповісти
Чому всезнаючому Тзє було невідомо про зміст розмови зєлі та Саллівана? Але чомусь про цей зміст було відомо газеті FT.
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22.03.2024 10:31 Відповісти
якщо дійсно, десь складовано й не передано на фронт любе вже поставлене озброєння, то швидше за все, дерьмак та його братва, вже передали координати цих складів своїм старшим браттям і питання прильоту по них, в світлі останніх подій, це чисто питання найближчого часу.
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22.03.2024 10:38 Відповісти
Зрадника потрібно просто знищити 🙁
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22.03.2024 10:29 Відповісти
Потрібно також перетрясти і тих друзів, з якими зрадник дружні розмови вів. Можливо дружба там ґрунтувалася на ідеях рашизму? Непочатий край роботи.
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22.03.2024 10:43 Відповісти
Воно нам треба, того ******** в тюрмі годувати? Прикопали б його "по тихому" "при спробі втечі".
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22.03.2024 11:53 Відповісти
Всіх таких зрадників треба вбивати, і це такі ******** повинні знати наперед.
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22.03.2024 12:18 Відповісти
и снова хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!а **************** *********** "засветите" в крематорий!..............................................
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22.03.2024 12:42 Відповісти
 
 