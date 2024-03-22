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Вагнерівця Фролова, якого помилував Путін, затримали в Росії за зґвалтування другокласниці, - росЗМІ. ФОТО

У російському місті Курган за зґвалтування 9-річної дівчинки затримали колишнього найманця ПВК "Вагнер", вбивцю, ґвалтівника та рецидивіста 34-річного Андрія Фролова.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, чоловік зґвалтував 9-річну ученицю другого класу. Проти Фролова порушили справу за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.

Дивіться: "Герой СВО" застрелив бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга. ВIДЕО камер спостереження

Раніше Фролова вже судили за зґвалтування, вбивство, викрадення авто, п’яне водіння та образу представника влади.

В листопаді 2022 року він на зоні завербувався до ПВК "Вагнер" та вирушив на війну вбивати українців.

Також дивіться: "Вагнерівець" у "военно-патриотическом центре" вчить російських дітей нищити українців: "Давай-давай, убивай хохлов". ВIДЕО

Фролов повернувся до РФ у травні 2023 року. Його, як і інших "вагнерівців", закритими наказами помилував президент Росії Володимир Путін.

Андрій Фролов
Андрій Фролов

Автор: 

зґвалтування (389) педофіл (158) росія (66104) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+45
Не изнасиловал а денацифицировал и освободил от девственности. Отпустите героя. Тем более ***** сам педофил.
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22.03.2024 11:19 Відповісти
+27
які ж вони тварини. в міре животних.
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22.03.2024 11:17 Відповісти
+26
Знову на фронт -- круговорот вбивць на рашці
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22.03.2024 11:18 Відповісти
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які ж вони тварини. в міре животних.
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22.03.2024 11:17 Відповісти
А чого затримували? Він же ж маладєц, як кацапи *******.
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22.03.2024 11:24 Відповісти
Ви не панимаете, ета другое. Ета не в мире животных, ета в мире насекомых.
А птичек с ёжиками, попрошу не обижать.
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22.03.2024 11:34 Відповісти
Півень обикновенний обитаєт в зонах і не прихотлів к условиям содержанія
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22.03.2024 11:34 Відповісти
ніц. тварини не гвалтують все підряд і коли заманеться. тільки під час періоду та з половозрілими...
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22.03.2024 12:32 Відповісти
Ні ,не тварини . Це секта яка намолює феуражку гітлера в так званому храмі при будівництві якого була використана зброя на якій кров людська. В яких вожак ******** цілувати орченят в животики ,та цитата його,сладкие детишки, так що то для них нормально.
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22.03.2024 13:38 Відповісти
Не ображайте тварин, на відміну від кацапів, вони значно людяніші та цивілізованіші!
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22.03.2024 18:40 Відповісти
Знову на фронт -- круговорот вбивць на рашці
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22.03.2024 11:18 Відповісти
Добре що в Україні така мерзота сидить по тюрмах недоторкана...
Ми ж не росія, плять...
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22.03.2024 11:22 Відповісти
пропонуєш їх в белгород відпустити погулять?
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22.03.2024 12:05 Відповісти
ми колись дізнаємося ще більше, що це сміття тут творило, і робить зараз
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22.03.2024 12:33 Відповісти
Герой расєйській він такій трошки ******** пєдофіл. А так пойдет по кругу тепер в штормзет і в чорнозем.
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22.03.2024 11:18 Відповісти
Не изнасиловал а денацифицировал и освободил от девственности. Отпустите героя. Тем более ***** сам педофил.
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22.03.2024 11:19 Відповісти
Та попуй. По мені, так хай він там всіх від немовлят до старезних бабок перегвалтує. Це ж їхній нашмальчік.
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22.03.2024 11:19 Відповісти
Ти користуєшся штучним інтелектом, вигадуючи собі кожен день інші ніки?
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22.03.2024 11:24 Відповісти
кацап то є звір , не людина
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22.03.2024 11:19 Відповісти
вот такой херой вайни
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22.03.2024 11:20 Відповісти
Ну - що? Тепер отримає нову судимість Потім завербується у батальйон "Шторм" Піде воювать Якщо виживе - хай наступні другокласниці у Кургані "готуються"!
Недарма Собянін признався опосередковано що вони займаються утилізацією "кримінальників" на війні
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22.03.2024 11:21 Відповісти
Якими б методами вони їх не утилізовували нове покоління кацапів все одно на 80% це підофіли, гвалтівники, скототеложці, моральні виродки... інші 20% середньостатисичні вбивці, крадії та підари. По суті підари утилізовують підарів.
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22.03.2024 11:51 Відповісти
Харошій рузькій мальчік,херой,цвєт раши!
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22.03.2024 11:21 Відповісти
..***** також любить маленьких діток, а холопи ***** моляться на *****... коловорот кацапського лайна у природі не припиняється.. і там, на Мокші, усих усе влаштовує...
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22.03.2024 11:21 Відповісти
Це тількі початок, россіяне
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22.03.2024 11:30 Відповісти
І знову на фронт поїде
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22.03.2024 11:32 Відповісти
Завжди було цікаво, шо спонукає різних довбойобів гвалтувати другокласниць. Їм жінки просто так чи за гроші не дають?
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22.03.2024 11:33 Відповісти
Чувак, не останавливайся!
Руццкий мир - он такой...
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22.03.2024 11:37 Відповісти
Вы нипанимаете. эта наш мальчик.
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22.03.2024 11:43 Відповісти
ще раз на війну і знову "памілаваніє", якщо виживе. другокласниць на паРаші вистачить на стільки заходів, скільки треба, аж допоки його ЗСУ не кінчить.
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22.03.2024 11:46 Відповісти
Путин ему простит.Он сам целовал мальчика в голый пупок на красной площади в 2006 году.У него все идет по плану...
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22.03.2024 11:56 Відповісти
мати 2класниці явно за п.утіна,за сво(((
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22.03.2024 12:08 Відповісти
родителей наказать за дискредитацию армии фекальной ********* !
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22.03.2024 12:10 Відповісти
А маму ? А бабушку ?
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22.03.2024 12:14 Відповісти
А папу изнасиловать сцикотно ?
Или папа просто некрасивый ?
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22.03.2024 12:50 Відповісти
... а мальчик в трусиках как исусик был?
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22.03.2024 13:17 Відповісти
по моємо ето прєкрасно, і даже лучше
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22.03.2024 13:27 Відповісти
ну.... герой же.... что теперь его - судить что ли??? Он же подвиги совершал, да и голосовал, наверное, за великого и ужасного... не, никак нельзя наказывать... правда, говорили, что ранее в зоне с такими обращались своеобразно... но час, видимо, уже нет
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22.03.2024 14:14 Відповісти
так пуйло сам педофил...
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22.03.2024 14:15 Відповісти
путин сам так делал и не раз
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22.03.2024 14:19 Відповісти
Задержали, чтобы пригласить выступить в школе и наградить. А то он скромный, стеснялся. И школьницу он "полюбил", чтобы жениться на ней. Это у них там такие брачные игры.
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22.03.2024 14:28 Відповісти
Тоже мне, проблема. Помиловал раз - будет еще раз, еше много-много раз. Потому что путярас.
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22.03.2024 14:34 Відповісти
Деука была так себе... второго класса...
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22.03.2024 14:34 Відповісти
Как Кабаева - второй свежести. У ***** сейчас новая Мальвина появилась первой свежести, дает плешивому новый прилив крови и добавляет жизни…
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22.03.2024 15:06 Відповісти
даешь *************** помилование................................радуйтесь свинособаки!
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22.03.2024 14:39 Відповісти
Понять и простить. Поверьте так с этим «героем сво» в рашке и будет…. ***** сам извращенец и эти пацаны для него братаны. Интересно в Гааге тоже в камере опустить могут
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22.03.2024 15:04 Відповісти
Скрепы нагода-баханосца
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07.05.2024 10:43 Відповісти
 
 