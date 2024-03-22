Вагнерівця Фролова, якого помилував Путін, затримали в Росії за зґвалтування другокласниці, - росЗМІ. ФОТО
У російському місті Курган за зґвалтування 9-річної дівчинки затримали колишнього найманця ПВК "Вагнер", вбивцю, ґвалтівника та рецидивіста 34-річного Андрія Фролова.
Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
За версією слідства, чоловік зґвалтував 9-річну ученицю другого класу. Проти Фролова порушили справу за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.
Раніше Фролова вже судили за зґвалтування, вбивство, викрадення авто, п’яне водіння та образу представника влади.
В листопаді 2022 року він на зоні завербувався до ПВК "Вагнер" та вирушив на війну вбивати українців.
Фролов повернувся до РФ у травні 2023 року. Його, як і інших "вагнерівців", закритими наказами помилував президент Росії Володимир Путін.
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А птичек с ёжиками, попрошу не обижать.
Ми ж не росія, плять...
Недарма Собянін признався опосередковано що вони займаються утилізацією "кримінальників" на війні
Руццкий мир - он такой...
Или папа просто некрасивый ?