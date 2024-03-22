Вагнерівця Фролова, якого помилував Путін, затримали в Росії за зґвалтування другокласниці, - росЗМІ. ФОТО

У російському місті Курган за зґвалтування 9-річної дівчинки затримали колишнього найманця ПВК "Вагнер", вбивцю, ґвалтівника та рецидивіста 34-річного Андрія Фролова.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, чоловік зґвалтував 9-річну ученицю другого класу. Проти Фролова порушили справу за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.

Дивіться: "Герой СВО" застрелив бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга. ВIДЕО камер спостереження

Раніше Фролова вже судили за зґвалтування, вбивство, викрадення авто, п’яне водіння та образу представника влади.

В листопаді 2022 року він на зоні завербувався до ПВК "Вагнер" та вирушив на війну вбивати українців.

Також дивіться: "Вагнерівець" у "военно-патриотическом центре" вчить російських дітей нищити українців: "Давай-давай, убивай хохлов". ВIДЕО

Фролов повернувся до РФ у травні 2023 року. Його, як і інших "вагнерівців", закритими наказами помилував президент Росії Володимир Путін.



