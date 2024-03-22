Ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області: Поранено 2 особи. ФОТОрепортаж
На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Івано-Франківська область. Рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, спричинену російським обстрілом
За попередньою інформацією, 2 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
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