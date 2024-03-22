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Ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури в Івано-Франківській області: Поранено 2 особи. ФОТОрепортаж

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Івано-Франківська область. Рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, спричинену російським обстрілом

За попередньою інформацією, 2 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог атакував Прикарпаття "шахедами" та ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури

Обстріл Івано-Франківщини
Обстріл Івано-Франківщини
Обстріл Івано-Франківщини
Обстріл Івано-Франківщини

Автор: 

обстріл (29234) пожежа (4358) Івано-Франківська область (959)


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