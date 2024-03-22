Видавав себе за громадянина Нігерії: Прикордонники затримали киянина, який намагався перетнути кордон. ФОТО
На кордоні зі Словаччиною затримали жителя Києва, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за громадянина Нігерії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, житель Києва спробував перетнути кордон зі Словаччиною за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії, на якого, як йому здавалося, він був візуально схожим.
Прикордонники встановили, що за цим паспортом справжній його власник залишив Україну ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Наразі на чоловіка чекає суд, а за інкримінованою йому статтею - штраф.
Топ коментарі
+5 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар22.03.2024 14:02 Відповісти Посилання
+2 Самий правий Укр
показати весь коментар22.03.2024 13:15 Відповісти Посилання
+2 Maksim Perepelitca
показати весь коментар22.03.2024 13:56 Відповісти Посилання
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треба було, що б товариші пику розбили.
і сказати, що то він, але дуже побитий, тому не зовсім схожий.
ніколи не повірю.
наші прикордонники, самі толерантні в світі, особливо до плавців в тисі.
Думав, проканає?
Дзуські!
З країни розвиненої демократії, верховенства права, всєнародно обраної Зє- влади, безвізового режиму немає виходу.
Здохніть тут. Усі разом.
Тебе пропускаю ... вперед...
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