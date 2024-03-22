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Видавав себе за громадянина Нігерії: Прикордонники затримали киянина, який намагався перетнути кордон. ФОТО

На кордоні зі Словаччиною затримали жителя Києва, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за громадянина Нігерії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, житель Києва спробував перетнути кордон зі Словаччиною за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії, на якого, як йому здавалося, він був візуально схожим.

Прикордонники встановили, що за цим паспортом справжній його власник залишив Україну ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі на чоловіка чекає суд, а за інкримінованою йому статтею - штраф.

Читайте: На Одещині прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла ухилянтів до Молдови. ФОТОрепортаж

Намагався втекти за кордон
Намагався втекти за кордон

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) ухилянти (997)


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Топ коментарі
+5
Попався на тому, що коли попросили показати документи то одразу показав, а не запитав: "Це тому, що я чорний"?
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22.03.2024 14:02 Відповісти
+2
А якщо під касапа косити, виженуть чи ні??
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22.03.2024 13:15 Відповісти
+2
Треба було ретельніше готуватись .
.
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22.03.2024 13:56 Відповісти
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А якщо під касапа косити, виженуть чи ні??
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22.03.2024 13:15 Відповісти
от лошара!
треба було, що б товариші пику розбили.
і сказати, що то він, але дуже побитий, тому не зовсім схожий.
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22.03.2024 13:19 Відповісти
там походу його фотка
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22.03.2024 13:51 Відповісти
то, прикордонники расисти?
ніколи не повірю.
наші прикордонники, самі толерантні в світі, особливо до плавців в тисі.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
він більше на бразильца схожий, не тієї країни паспорт зробив.
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22.03.2024 13:54 Відповісти
Иого аргументи -- показав погранцям ***
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22.03.2024 13:19 Відповісти
зріст 2 метра! буде вартовим!
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22.03.2024 13:22 Відповісти
Він думав що схожий на негра?Схожим на негра може бути тільки інший негр...
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22.03.2024 13:31 Відповісти
а він хто? блондин з голубими очима? чи ти не бачив темношкірих громадян України, які тут навіть народились, особисто знаю декількох, з нігерійським, ангольським, камерунським, ганським корінням, але народились в Україні і мають лише українське громадянство, ось і цей з таких...
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22.03.2024 14:23 Відповісти
Не розумію як можна перетинати кордон за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії... хіба не потрібно мати загранпаспорт або документи з посольства у випадку втрати
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22.03.2024 13:40 Відповісти
Морду гуталіном намастив і волосся на бігуді закрутив?
Думав, проканає?
Дзуські!
З країни розвиненої демократії, верховенства права, всєнародно обраної Зє- влади, безвізового режиму немає виходу.
Здохніть тут. Усі разом.
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22.03.2024 13:41 Відповісти
Ти починай дохнути, а ми за тобою.
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22.03.2024 13:52 Відповісти
Тіко після Вас!
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Ти закликаєш, ти й починай, кицю. Власним прикладом.
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22.03.2024 13:57 Відповісти
Ще одна ... попалася. Сказав же доступною для розуміння соловїною мовою.
Тебе пропускаю ... вперед...
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22.03.2024 14:11 Відповісти
А я - тебе.... В черзі в ТЦК, опариш.
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22.03.2024 15:24 Відповісти
Здрисни під шконку, смердючка.
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22.03.2024 16:01 Відповісти
Тату свому, 3.14дару, скажеш так.
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23.03.2024 22:03 Відповісти
Абіжєний? Пєтух дирявий, кончелог зачуханий, ПНХ ДЛБЙБ
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23.03.2024 23:56 Відповісти
ти моглО б і не розказувати публічно про свої проблеми
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29.03.2024 23:24 Відповісти
Як у тому анекдоті (тільки навпаки) про американського шпигуна в Україні...
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22.03.2024 13:45 Відповісти
Наївний, сподівався що наші Прикордонники по нігерійські розмовляти не можуть?
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22.03.2024 13:48 Відповісти
Треба було ретельніше готуватись .
.
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Попався на тому, що коли попросили показати документи то одразу показав, а не запитав: "Це тому, що я чорний"?
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22.03.2024 14:02 Відповісти
😁
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22.03.2024 15:52 Відповісти
Це було би навіть смішно, якби не було настільки печально! У цьому дурнуватому вчинку квінтесенція безвиході багатьох мільйонів українців...
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22.03.2024 14:16 Відповісти
 
 