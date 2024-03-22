Видавав себе за громадянина Нігерії: Прикордонники затримали киянина, який намагався перетнути кордон. ФОТО

На кордоні зі Словаччиною затримали жителя Києва, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за громадянина Нігерії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, житель Києва спробував перетнути кордон зі Словаччиною за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії, на якого, як йому здавалося, він був візуально схожим.

Прикордонники встановили, що за цим паспортом справжній його власник залишив Україну ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі на чоловіка чекає суд, а за інкримінованою йому статтею - штраф.

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