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Павлюк відвідав воїнів ЗСУ, які проходять лікування й реабілітацію в Німеччині. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час відрядження до Німеччини відвідав українських героїв, які проходять лікування й реабілітацію в місті Вісбаден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павлюк повідомив на сторінці у Фейсбуці.

"Багато наших воїнів отримали важкі поранення. Але тут мають змогу пройти повноцінне відновлення та догляд найвищого рівня", - зазначив він.

За словами генерал-лейтенанта, така допомога від партнерів є неоціненною, оскільки українські медики понад два роки інтенсивно працюють, щоб врятувати життя поранених захисників і постраждалих цивільних, часто – у дуже складних умовах.

"Під час спілкування з нашими воїнами вручив відомчі нагороди та відзнаки. Чекаємо на повноцінне відновлення та повернення додому кожного та кожної! Дякую партнерам за піклування про наших героїв!" - додав Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання - створення нових угруповань, - командувач Сухопутний військ Павлюк

Павлюк та українські захисники на реабілітації у Німеччині
Павлюк та українські захисники на реабілітації у Німеччині
Павлюк та українські захисники на реабілітації у Німеччині
Павлюк та українські захисники на реабілітації у Німеччині
Павлюк та українські захисники на реабілітації у Німеччині
Павлюк та українські захисники на реабілітації у Німеччині

Автор: 

Німеччина (7484) військовослужбовці (4812) Павлюк Олександр (216)


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дійсно, командувач сухопутних військ важливіший в німеччині, ніж на фронті
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22.03.2024 14:10 Відповісти
мене аж пердолить від цього!
а що командувач сухопутними військами, робить в німеччині? фоткається для марафону? чи на дошку пошани на прохідній в моу?
у нас все гаразд в окопах?
саме так, себе поводять, бойові генерали у службовому відрядженні?
чи, він собі, рахунок відкривав у дойче банку?
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22.03.2024 14:12 Відповісти
А цей павлюк хто такий ? Головний санітарний лікар? Чи мальчік на побєгушках?
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22.03.2024 14:15 Відповісти
скучив чи німецькі лікарі не справляються. імітатори, блд
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22.03.2024 14:25 Відповісти
а в Днепрі що, гомном помазано чи бабло вивіз?
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22.03.2024 14:29 Відповісти
Хтось дозвіл на відрядження підписав. Залужному не підписували.
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22.03.2024 15:03 Відповісти
А на передову він не хоче поїхати? Ну замість Німеччини...
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22.03.2024 16:40 Відповісти
 
 