Павлюк відвідав воїнів ЗСУ, які проходять лікування й реабілітацію в Німеччині. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час відрядження до Німеччини відвідав українських героїв, які проходять лікування й реабілітацію в місті Вісбаден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павлюк повідомив на сторінці у Фейсбуці.

"Багато наших воїнів отримали важкі поранення. Але тут мають змогу пройти повноцінне відновлення та догляд найвищого рівня", - зазначив він.

За словами генерал-лейтенанта, така допомога від партнерів є неоціненною, оскільки українські медики понад два роки інтенсивно працюють, щоб врятувати життя поранених захисників і постраждалих цивільних, часто – у дуже складних умовах.

"Під час спілкування з нашими воїнами вручив відомчі нагороди та відзнаки. Чекаємо на повноцінне відновлення та повернення додому кожного та кожної! Дякую партнерам за піклування про наших героїв!" - додав Павлюк.

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