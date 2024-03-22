Павлюк відвідав воїнів ЗСУ, які проходять лікування й реабілітацію в Німеччині. ФОТОрепортаж
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час відрядження до Німеччини відвідав українських героїв, які проходять лікування й реабілітацію в місті Вісбаден.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Павлюк повідомив на сторінці у Фейсбуці.
"Багато наших воїнів отримали важкі поранення. Але тут мають змогу пройти повноцінне відновлення та догляд найвищого рівня", - зазначив він.
За словами генерал-лейтенанта, така допомога від партнерів є неоціненною, оскільки українські медики понад два роки інтенсивно працюють, щоб врятувати життя поранених захисників і постраждалих цивільних, часто – у дуже складних умовах.
"Під час спілкування з нашими воїнами вручив відомчі нагороди та відзнаки. Чекаємо на повноцінне відновлення та повернення додому кожного та кожної! Дякую партнерам за піклування про наших героїв!" - додав Павлюк.
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а що командувач сухопутними військами, робить в німеччині? фоткається для марафону? чи на дошку пошани на прохідній в моу?
у нас все гаразд в окопах?
саме так, себе поводять, бойові генерали у службовому відрядженні?
чи, він собі, рахунок відкривав у дойче банку?