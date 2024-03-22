Повідомлено про підозру соратнику Аксьонова Селімову, який вербував кримських дітей до "Юнармії" рашистів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки задокументувала злочини зрадника Сергія Селімова – ексочільника окупаційного "комітету молодіжної політики" у тимчасово захопленому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Перебуваючи на "посаді", фігурант виконував вказівки Кремля щодо масового залучення місцевих школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". Для цього Селімов очолював кримську "філію юнармійців", яка готує завербованих дітей до війни проти України. У стінах окупаційної установи російські інструктори ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, а також проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів.

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Навесні 2022 року Селімова перевели у "кадровий резерв" зрадника Аксьонова, а також і на інший напрямок підривної діяльності проти України. За даними слідства, фігурант став одним з місцевих "рупорів" Кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна в агресивній війні. Для поширення прокремлівських наративів чоловік неодноразово виступав перед камерами росТБ та поширював "авторські" дописи на власній сторінці "ВКонтакте".

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селімову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Як зазначається, оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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