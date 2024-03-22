Наслідки удару РФ по Хмельницькому: Відомо про 2 загиблих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Хмельницького військами РФ відомо попередньо про 2 загиблих. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 22 березня окупанти атакували Хмельницький крилатими ракетами та БПЛА.

"Загалом ворожа атака тривала понад три години. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев’ятиповерхівка, що знаходиться поряд. Інша – поблизу складських приміщень.



Попередньо відомо про двох загиблих. З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв’язку телефоном. Її госпіталізовано. Самостійно до лікарні звернулися п’ятеро людей з ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Триває ліквідація наслідків. Остаточні дані уточнюються.

Також в обласному центрі внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Частково відсутнє електропостачання.

А на території Шепетівського району уламками безпілотника пошкоджено електропідстанцію.

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