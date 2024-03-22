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Новини Фото Війна
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Наслідки удару РФ по Хмельницькому: Відомо про 2 загиблих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Хмельницького військами РФ відомо попередньо про 2 загиблих. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 22 березня окупанти атакували Хмельницький крилатими ракетами та БПЛА.

"Загалом ворожа атака тривала понад три години. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев’ятиповерхівка, що знаходиться поряд. Інша – поблизу складських приміщень.

Попередньо відомо про двох загиблих. З-під завалів врятували 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв’язку телефоном. Її госпіталізовано. Самостійно до лікарні звернулися п’ятеро людей з ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Триває ліквідація наслідків. Остаточні дані уточнюються.

Також в обласному центрі внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Частково відсутнє електропостачання.

А на території Шепетівського району уламками безпілотника пошкоджено електропідстанцію.

Читайте: Атака на Хмельниччину: є загиблі та поранені

Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького

Автор: 

обстріл (29234) Хмельницький (410)


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в Хмельницькому вороги цілили, видать в товарну ж/д станцію, в окрему дільницю. Але сильно промазали, попали в житловий сектор на старій об'їзній, навіть до муру пивзаводу не дістали... Але ж людям - біда, позносили приватну забудову... загинули двоє... R.І.Р.
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22.03.2024 16:08 Відповісти
Які ще "думочки" куди цілили анмур.Промуркочи.Скільки там метрів до паркана заводу не долетіло?От потрібні кацапам розвілники в тилу України?Анмур все відкорректує,і може і безоплатно,зміюка підколодна.Держи свої сентенції і роздуми в своїй тупій голові...
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22.03.2024 17:06 Відповісти
 
 