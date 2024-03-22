Перші 12 модульних мостів від Світового банку доставлено в Україну. ФОТОрепортаж

У межах проєкту Світового банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало 12 мостових систем (475 метрів) загальною вартістю понад 15 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мости будуть встановлені на місці тих, що зруйновані внаслідок бойових дій.

"Вдячні проєкту Світового банку за системну підтримку у відновленні української інфраструктури. Це сприяє зміцненню обороноздатності та економічному відновленню України", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.





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Закупівлю обладнання здійснив підрозділ ООН UNOPS Ukraine.

Повідомляється, що впродовж найближчих тижнів очікується поставка ще шести мостових систем загальною довжиною 238 метрів, а також проведення навчання з їхнього встановлення.

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Довідково. Від грудня 2022 року Україна вже отримала 6 модульних мостів від Швеції, 18 - від Чехії, 10 - від Норвегії.

Франція передала 3 тимчасові мости для визначених локацій. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Також у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.

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