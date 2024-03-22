Окупанти атакували КАБами Семенівку на Чернігівщині: постраждали дві людини, пошкоджено будинок культури. ФОТОрепортаж

Вдень росіяни атакували авіабомбами центр міста Семенівка в Чернігівській області.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ворожа армія завдала трьох ударів КАБами по Семенівці Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка – його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилась", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.





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