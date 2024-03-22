Окупанти атакували КАБами Семенівку на Чернігівщині: постраждали дві людини, пошкоджено будинок культури. ФОТОрепортаж
Вдень росіяни атакували авіабомбами центр міста Семенівка в Чернігівській області.
Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень ворожа армія завдала трьох ударів КАБами по Семенівці Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка – його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилась", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.
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Виктор Дийнега
показати весь коментар22.03.2024 16:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Alex K #531926
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