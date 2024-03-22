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Окупанти атакували КАБами Семенівку на Чернігівщині: постраждали дві людини, пошкоджено будинок культури. ФОТОрепортаж

Вдень росіяни атакували авіабомбами центр міста Семенівка в Чернігівській області.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ворожа армія завдала трьох ударів КАБами по Семенівці Новгород-Сіверського району. Внаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка – його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилась", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Семенівки

Як зазначається, правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.

Наслідки обстрілу Семенівки
Наслідки обстрілу Семенівки

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Наслідки обстрілу Семенівки

Автор: 

обстріл (29234) Чернігівщина (1584)


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Украине необходимо поставить в Киеве Мемориал Ангелов куда внести имена всех погибших детей в Украине из за действий путинских нацистов. Русня должна понимать почему Украина имеет право равнять их города с землей.
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22.03.2024 16:40 Відповісти
Зелєлідор де відповідь кацапам?су-шкі їхні знов розпаскудились.
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22.03.2024 16:43 Відповісти
Питання одне яке вже рально не просто злить.Де відповідь ?Де їх палаючи міста і села?.3 рік війни коли до вас довбодятли це вже дійде.
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22.03.2024 17:51 Відповісти
 
 