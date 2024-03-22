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Новини Фото Боротьба з корупцією Хабарники
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Підприємця та ексдиректора ДП Міноборони затримано на отриманні 600 тис. доларів хабаря. ФОТО

Правоохоронці викрили на отриманні хабаря директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Затримання на хабарі

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони. Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

Неправомірна вигода становила 600 тис доларів.

хабар

Під час одержання 320 тис доларів готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів  зловмисніків було затримано.

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хабар

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст 28 ч 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Автор: 

хабар (4736) корупція (4711) Міноборони (7483)


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Топ коментарі
+14
Закони воєнного часу, верховна зрада, де вони ?
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22.03.2024 18:57 Відповісти
+10
Черговий вагітний ненажерливий хряк...
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22.03.2024 18:55 Відповісти
+9
Міноборони -- непогані гроші там гуляють
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22.03.2024 18:53 Відповісти
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Міноборони -- непогані гроші там гуляють
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22.03.2024 18:53 Відповісти
Карманні кошти - дрібничка.......
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22.03.2024 21:18 Відповісти
Бабуська гарбузи і черешні продавала,от і назбирала
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22.03.2024 21:32 Відповісти
Черговий вагітний ненажерливий хряк...
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22.03.2024 18:55 Відповісти
Закони воєнного часу, верховна зрада, де вони ?
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22.03.2024 18:57 Відповісти
Анишедетиии!!!
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22.03.2024 19:48 Відповісти
Так і продовжується, ота злочинна діяльність ОСІБ, на посадах у ЦОВВ та підлеглих їм установах, підприємствах, через кругову поруку та безкарність !!!
Західні Партнери, знають про таке, набагато більше, але ж, як казав Зеленський, у нас ЧИСТО…
Однім Дніпрогес та Україну, рятувати-боронити, а цій наволочі, гроші розкрадати на посадах! Резніков+Умеров, звичайно, що нічогісінько не знають про таке, разом із сотнями отих, держСекретарів, замів, адвокатів+юристів, помічників, радників….
Такіж події, проходять у кожному ЦОВВ, ОДА, Суді, митниці, ОПУ ВРУ …
Приблуди95 ….
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22.03.2024 19:00 Відповісти
всі корупціонери виїхали. корупції в Україні нема..(с)
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22.03.2024 19:07 Відповісти
Трясця, рахунок пішов на сотні тисяч ... баксів. Вони подуріли взагалі й нюх втратили повністю. Таких вже розстрілювати без суду потрібно, бо війна ж в країні.
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22.03.2024 19:02 Відповісти
за что такие баснословные взятки? это какие миллиарды позволить украсть?
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22.03.2024 19:30 Відповісти
А мені хоч би хтось хабаря якогось запропонував...
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22.03.2024 21:21 Відповісти
Іди в МОУ, наприклад в 3-тю штурмову. Візьмеш орка в полон і він тобі хабаря запропонує... Тільки так, бо інші місця в МОУ давно куплені ким треба... Ще подивимось чи когось посадять...
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22.03.2024 21:38 Відповісти
Цікаво чи з'явиться в Україні Робін Гуду?
Передумови є, і він отримає 100% народної підтримки.
Вилучення непояснених активів і роздача постраждалим та на зсу.
Спробуй потім такого засудити. Знесуть!
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22.03.2024 21:24 Відповісти
Сашка Білого Аваков дуже швидко ліквідував.
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22.03.2024 21:41 Відповісти
Та пішла ця країна і її люди нах....
Нація уродд......в, добють цю країну вже скоро і без кацапів... Така нація не може норм жити та розвиватись....
Зеленський відкривай кордони і дай норм людям схвалити звідси...
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23.03.2024 16:59 Відповісти
К стене обоих! Только этого никогда не будет,отмажутся предатели.
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23.03.2024 18:37 Відповісти
 
 