Підприємця та ексдиректора ДП Міноборони затримано на отриманні 600 тис. доларів хабаря. ФОТО

Правоохоронці викрили на отриманні хабаря директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони. Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

Неправомірна вигода становила 600 тис доларів.

Під час одержання 320 тис доларів готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів зловмисніків було затримано.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст 28 ч 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).