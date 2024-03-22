Підприємця та ексдиректора ДП Міноборони затримано на отриманні 600 тис. доларів хабаря. ФОТО
Правоохоронці викрили на отриманні хабаря директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони. Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.
Неправомірна вигода становила 600 тис доларів.
Під час одержання 320 тис доларів готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів зловмисніків було затримано.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст 28 ч 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).
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Західні Партнери, знають про таке, набагато більше, але ж, як казав Зеленський, у нас ЧИСТО…
Однім Дніпрогес та Україну, рятувати-боронити, а цій наволочі, гроші розкрадати на посадах! Резніков+Умеров, звичайно, що нічогісінько не знають про таке, разом із сотнями отих, держСекретарів, замів, адвокатів+юристів, помічників, радників….
Такіж події, проходять у кожному ЦОВВ, ОДА, Суді, митниці, ОПУ ВРУ …
Приблуди95 ….
Передумови є, і він отримає 100% народної підтримки.
Вилучення непояснених активів і роздача постраждалим та на зсу.
Спробуй потім такого засудити. Знесуть!
Нація уродд......в, добють цю країну вже скоро і без кацапів... Така нація не може норм жити та розвиватись....
Зеленський відкривай кордони і дай норм людям схвалити звідси...