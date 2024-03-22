Окупанти протягом дня здійснили 10 атак по Нікополю: поранено чоловіка, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж
Протягом 22 березня росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Нікополь – під ворожим ударом. За день – 10 атак. Агресор цілив дронами-камікадзе. Обстрілював з артилерії.
Постраждала людина. 57-річному чоловіку надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома.
Пошкоджені приватні будинки та 2 господарські споруди. Зайнялося авто", - йдеться в повідомленні.
Також Лисак повідомив, що Дніпропетровська область все ще оговтується після вранішньої атаки. Все ще перебувають без світла 27 тис. абонентів.
"Руйнувань, окрім енергооб'єктів, зазнала цивільна інфраструктура.
У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, авто. У районі – понівечені 9 сонячних панелей.
На Павлоградщині побиті 3 оселі, господарська споруда та легковик", - зазначив він.
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