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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти протягом дня здійснили 10 атак по Нікополю: поранено чоловіка, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом 22 березня росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе та з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Нікополь – під ворожим ударом. За день – 10 атак. Агресор цілив дронами-камікадзе. Обстрілював з артилерії.

Постраждала людина. 57-річному чоловіку надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома.

Пошкоджені приватні будинки та 2 господарські споруди. Зайнялося авто", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу НікополяНаслідки обстрілу Нікополя

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Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

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Також Лисак повідомив, що Дніпропетровська область все ще оговтується після вранішньої атаки. Все ще перебувають без світла 27 тис. абонентів.

"Руйнувань, окрім енергооб'єктів, зазнала цивільна інфраструктура.

У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, авто. У районі – понівечені 9 сонячних панелей.

На Павлоградщині побиті 3 оселі, господарська споруда та легковик", - зазначив він.

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обстріл (29234) Нікополь (1246) Дніпропетровська область (3869)


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в московком крокус сити теракт - много погибших и раненных
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22.03.2024 19:55 Відповісти
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22.03.2024 21:47 Відповісти
 
 