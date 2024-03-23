Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 435 760 осіб (+1050 за добу), 6852 танки, 10 811 артсистем, 13 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 435 760 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 435760 (+1050) осіб,
танків - 6852 (+12) од,
бойових броньованих машин - 13130 (+19) од,
артилерійських систем - 10811 (+36) од,
РСЗВ - 1018 (+0) од,
засоби ППО - 723 (+0) од,
літаків - 347 (+0) од,
гелікоптерів - 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8463 (+75),
крилаті ракети - 1992 (+39),
кораблі /катери - 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 14344 (+57) од,
спеціальна техніка - 1768 (+19)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Слава Україні!
23.03.2024 759 доба війни
10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
143 одиниці техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 36, броня 31, логістика 57!.
Відбито масштабну повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 435 000!!! це більше, ніж таке місто як Курськ.
430 тис. там хіба що у списках виборців. Там дійсно і мертві і ненароджені.
За вашу щоденну працю можу тільки подякувати.
Спецтехніка добовіий рекорд с початку війни, 19 од.
Арта за березень закрила сьому сотню (705)
Броня на завтра планує ювілей в Улан-Уде
- НПЗ
- торгівельно-розважальний центри
Можна так і писати "МІСТ", який саме каци добре розуміють
Міст-2
А "торгово-розважальні центри" - це не наше… То "таджицький ІДІЛ" розважається!
Кобзон он коли здох, а й досі стадіони збирає.
Оце рівень!
Вдалих йому "чьосів" і по бімбасу, і по криму, і по підмосков'ю, і самарщині.
Та запросто! Збігай на передок - порахуй, зніми фото, відео.
А раптом підступні падлюки прикидаються 200-ми?
Вони то потім все одно здохнуть, але ж ми за нашу статистику непокоїмося