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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 435 760 осіб (+1050 за добу), 6852 танки, 10 811 артсистем, 13 130 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 435 760 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 435760 (+1050) осіб,

танків - 6852 (+12) од,

бойових броньованих машин - 13130 (+19) од,

артилерійських систем - 10811 (+36) од,

РСЗВ - 1018 (+0) од,

засоби ППО - 723 (+0) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8463 (+75),

крилаті ракети - 1992 (+39),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14344 (+57) од,

спеціальна техніка - 1768 (+19)

Також читайте: Унаслідок ракетного удару по полігону окупантів на ТОТ Луганщини ліквідовано щонайменше 10 рашистів, - росЗМІ

втрати ворога

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) знищення (7600) техніка (1858)


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Топ коментарі
+32
Минув 3681 день москальсько-української війни.
143 одиниці техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 36, броня 31, логістика 57!.
Відбито масштабну повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 435 000!!! це більше, ніж таке місто як Курськ.
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23.03.2024 08:10 Відповісти
+20
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!

23.‎03.‎2024 759 доба війни

10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
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23.03.2024 08:07 Відповісти
+17
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23.03.2024 08:13 Відповісти
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!

23.‎03.‎2024 759 доба війни

10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
показати весь коментар
23.03.2024 08:07 Відповісти
Минув 3681 день москальсько-української війни.
143 одиниці техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 36, броня 31, логістика 57!.
Відбито масштабну повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 435 000!!! це більше, ніж таке місто як Курськ.
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23.03.2024 08:10 Відповісти
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23.03.2024 08:13 Відповісти
О, нарешті Курськ курв...
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23.03.2024 08:34 Відповісти
Ооооо!!! Заїпісь, твєрь вся здохла!!!😁
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23.03.2024 08:41 Відповісти
Думаю порівнювати з Курськом зараз недоречно, там і 350,000 де-факто не набереться.
430 тис. там хіба що у списках виборців. Там дійсно і мертві і ненароджені.
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23.03.2024 08:52 Відповісти
То не тільки в Курську, але щоб не плутатись с джерелами беру з Вікі. Бо наприклад тут таке https://population-hub.com/ru/ru/population-of-kursk-2273.html
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23.03.2024 08:55 Відповісти
По курську то була не претензія, тільки жарт
За вашу щоденну працю можу тільки подякувати.
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23.03.2024 09:05 Відповісти
Дякую. То не праця, то хобі, бо у вільний від служби час ))
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23.03.2024 09:20 Відповісти
Одне радує, як наші Славні ЗСУ невтомно знищують рашиську нечисть в живій силі і техніці.Слава ЗСУ !
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23.03.2024 08:21 Відповісти
Бісові кацапи Курськ хотіли проскочіть.
Спецтехніка добовіий рекорд с початку війни, 19 од.
Арта за березень закрила сьому сотню (705)
Броня на завтра планує ювілей в Улан-Уде
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23.03.2024 08:27 Відповісти
В інфографіку треба добавити:
- НПЗ
- торгівельно-розважальний центри
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23.03.2024 08:32 Відповісти
ТРЦ - то не ми.
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23.03.2024 08:41 Відповісти
і міст.
Можна так і писати "МІСТ", який саме каци добре розуміють
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23.03.2024 08:54 Відповісти
НПЗ-13
Міст-2
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23.03.2024 08:58 Відповісти
Нам чужого не треба… Ми собі не приписуємо і "птічкопад" по Москалії (в Таганрозі на днях лутак гепнувся і згорів - а ми мовчимо!)
А "торгово-розважальні центри" - це не наше… То "таджицький ІДІЛ" розважається!
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23.03.2024 09:43 Відповісти
Дякую! 🙏🙏🙏🙏🙏
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23.03.2024 08:33 Відповісти
Група "Пікнік" має дати пона 20 концертів, щоб досягти результату лише однієї доби роботи славетних ЗСУ.
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23.03.2024 08:47 Відповісти
Бо не та вже естрада, не та.
Кобзон он коли здох, а й досі стадіони збирає.
Оце рівень!
Вдалих йому "чьосів" і по бімбасу, і по криму, і по підмосков'ю, і самарщині.
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23.03.2024 08:59 Відповісти
"Хароший" узкий здохлий узкій?
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23.03.2024 08:58 Відповісти
"А як визначити, орк 200й чи 300й? Всі ж втрати має підтверджуватися фото чи відео." (С)
Та запросто! Збігай на передок - порахуй, зніми фото, відео.
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23.03.2024 10:06 Відповісти
Обов'язково потрібно у кожного перевірити пульс.
А раптом підступні падлюки прикидаються 200-ми?
Вони то потім все одно здохнуть, але ж ми за нашу статистику непокоїмося
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23.03.2024 11:04 Відповісти
Не так. По-перше, на трупі повинні знайти паспорт. По-друге, зняти відбитки пальців. По-трете, провести впізнання. А лише після цього можна викладати в статистику.
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23.03.2024 10:18 Відповісти
Командири з фронту доповідають про загальні втрати противника. А фахівці ГУР потім складними розвідувальними методами визначають скільки вижило, а скільки здохло.
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23.03.2024 10:50 Відповісти
ты вновь тут - и вновь за рибу гроші...?
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24.03.2024 09:05 Відповісти
Це з Крокусом чи без ?
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23.03.2024 12:00 Відповісти
 
 