Опудало "русского мира", демократичні традиції РФ, терорист №1. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Фото з місця події
Читайте на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода Росії": Теракт у Підмосков’ї є черговою кривавою провокацією путінського режиму
Читайте на "Цензор.НЕТ": Звинувачення України у причетності до стрілянини в Підмосков’ї - провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії, - МЗС
Хотілось, щоб душевно було...
Читайте на "Цензор.НЕТ": 82 вбитих і 107 поранених. Стрільба на концерті у Москві (оновлено). ВIДЕО
"Пришли полюбоваться"
Пишуть, що підозрюваних було шість
Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: у причетності підозрюють 6 таджиків. Телеграм-канали повідомили про 82 загиблих. ФОТОрепортаж
Велике прохання...
Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times
- вже немає...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Опудало "русского мира"
Бункерна криса
Вибір був!
Процес "волевиявлення"
Демократичні традиції РФ
Вперед, у минуле
... і так кожного разу
Фінал відомий
Як завжди
Митець - митцю
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але, дивячись що...
Психіка вразлива-
Коли буреш щось за щоку..
Рабами/в говЕни жить,сцаря лелеять!"
А якби не боявся и рахував чесно, то одержав би 95%!
Чи ви мене не так зрозуміли. Я мала на увазі, що х*йло завжди боїться, що голосів йому буде замало, то він собі їх підмальовує. А насправді ці лемінги його так *******, що всі 95% йому готові віддати! Дарма малює!
І де тут "хороші рузьки"?! Я вже давно кажу, що хороші руські - це кожний двохсотий!
Чи ви про тих 5%? Так то ті, хто так перепив на радощах, що до ділянки не доповз! А так-то 146% - кожен громадянин сніґерії та його прекрасна половина!
З головою в кунілінгус...
Може і так-
Може я ще не поет...
А, так...