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Опудало "русского мира", демократичні традиції РФ, терорист №1. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фотожаба

Фото з місця події

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода Росії": Теракт у Підмосков’ї є черговою кривавою провокацією путінського режиму

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звинувачення України у причетності до стрілянини в Підмосков’ї - провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії, - МЗС 

Фотожаба

Хотілось, щоб душевно було...

Читайте на "Цензор.НЕТ": 82 вбитих і 107 поранених. Стрільба на концерті у Москві (оновлено). ВIДЕО

Фотожаба

"Пришли полюбоваться"

Фотожаба

Пишуть, що підозрюваних було шість

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на концерті у Підмосков’ї: у причетності підозрюють 6 таджиків. Телеграм-канали повідомили про 82 загиблих. ФОТОрепортаж

Фотожаба

Велике прохання...

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times

Фотожаба

- вже немає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, на об’єкті - пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фотожаба

Опудало "русского мира"

Фотожаба

Бункерна криса

Фотожаба

Вибір був!

Фотожаба

Процес "волевиявлення"

Фотожаба

Демократичні традиції РФ

Фотожаба

Вперед, у минуле

Фотожаба

... і так кожного разу

Фотожаба

Фінал відомий

Фотожаба

Як завжди

Фотожаба

Митець - митцю

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1917) політика (4529) путін володимир (24130) росія (66144) фотожаба (13986) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+31
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23.03.2024 09:39 Відповісти
+31
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23.03.2024 09:44 Відповісти
+16
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23.03.2024 09:43 Відповісти
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Бо касап, похідне слову "гімно"...
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23.03.2024 09:36 Відповісти
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23.03.2024 09:39 Відповісти
Курити шкідливо...
Але, дивячись що...

Психіка вразлива-
Коли буреш щось за щоку..
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23.03.2024 10:01 Відповісти
народ- террорист (руZZкие) осуждают теракт. Куда катится мир?
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23.03.2024 09:40 Відповісти
Теперішні антифашисти будуть фашистами майбутнього (с) - як у воду дивились.
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23.03.2024 09:56 Відповісти
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23.03.2024 09:41 Відповісти
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23.03.2024 09:43 Відповісти
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23.03.2024 09:44 Відповісти
Взагалі то вибори на срасії були чесними, бо тамтешні одоробли дійсно ******* путінга і за нього щоразу голосують. Можливо дехто обурений, що сцар старуватий і не видає вже фоток з оголеним торсом. Їм лишень потрібний новий, молодий та агресивний покидьок. Але поки голосують за такого, бо вибору їм не лишив. Хай синочок підросте.
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23.03.2024 09:44 Відповісти
"Умом рАсею не понять! У ней особенная стать.
Рабами/в говЕни жить,сцаря лелеять!"
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23.03.2024 09:51 Відповісти
Х*йло так боїться виборів, що намалював собі 88%.
А якби не боявся и рахував чесно, то одержав би 95%!
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23.03.2024 11:40 Відповісти
Ви і досі вірите в хороших хрюске ?
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23.03.2024 11:45 Відповісти
З чого це ви взяли?!

Чи ви мене не так зрозуміли. Я мала на увазі, що х*йло завжди боїться, що голосів йому буде замало, то він собі їх підмальовує. А насправді ці лемінги його так *******, що всі 95% йому готові віддати! Дарма малює!

І де тут "хороші рузьки"?! Я вже давно кажу, що хороші руські - це кожний двохсотий!

Чи ви про тих 5%? Так то ті, хто так перепив на радощах, що до ділянки не доповз! А так-то 146% - кожен громадянин сніґерії та його прекрасна половина!
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23.03.2024 14:00 Відповісти
5-10-20 "Крокус Сити" в кожне місто ПаРаші.
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23.03.2024 09:45 Відповісти
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23.03.2024 09:48 Відповісти
4-е фото - так то ж Семен Олд, як він туди потрапив? Сом по Десні притягнув?
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23.03.2024 09:53 Відповісти
Атраканту перебрав.
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23.03.2024 10:26 Відповісти
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23.03.2024 09:58 Відповісти
Експериментальний секс!
З головою в кунілінгус...
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23.03.2024 10:04 Відповісти
це волочкова
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23.03.2024 10:11 Відповісти
Попо-балет...
Може і так-
Може я ще не поет...
А, так...
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23.03.2024 10:16 Відповісти
Шикарная подборка. С "отец, а что, НПЗ в вашем городе есть?" В голос смеялся)))
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23.03.2024 10:38 Відповісти
 
 