Окупанти завдали удару по території промзони в Харкові. ФОТОрепортаж (оновлено)
Харків перебуває під обстрілами росіян.
Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" - написав він.
Пізніше Терехов повідомив про влучання по території промзони.
""Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - повідомив він.
Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району м. Харкова.
Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства. Без постраждалих.
За попередніми даними, удар завдано ракетою Х-35.
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Алекс Скела
показати весь коментар23.03.2024 18:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виктор Прохорин #535559
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Vitaliy #579611
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Чайка Київ
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