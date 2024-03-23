Окупанти завдали удару по території промзони в Харкові. ФОТОрепортаж (оновлено)

Харків перебуває під обстрілами росіян.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" - написав він.

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Пізніше Терехов повідомив про влучання по території промзони.

""Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - повідомив він.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району м. Харкова.

Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства. Без постраждалих.

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За попередніми даними, удар завдано ракетою Х-35.





