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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти завдали удару по території промзони в Харкові. ФОТОрепортаж (оновлено)

Харків перебуває під обстрілами росіян.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" - написав він.

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Пізніше Терехов повідомив про влучання по території промзони.

""Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - повідомив він.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району м. Харкова. 

Наслідки обстрілу Харкова

Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства. Без постраждалих.

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Наслідки обстрілу Харкова

За попередніми даними, удар завдано ракетою Х-35.

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстріл (29282) Харків (5716)


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Наче досі орки цього не робили!
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23.03.2024 18:18 Відповісти
Якщо привезти в Харків дєрьмака і держати його в місті, то обстрілів більше не буде!
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23.03.2024 18:34 Відповісти
Так. Дерьмак, найкраща система ППО! Один ціле місто прикриє!
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23.03.2024 18:59 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2024 18:59 Відповісти
 
 