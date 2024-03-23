Міноборони Британії показало фото випуску перших пілотів ЗСУ, що навчаються на F-16. Наступний етап підготовка у Франції. ФОТО

Група українських льотчиків завершила один із етапото випуску перших пілотів ЗСУів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії показало фото випуску українських льотчиків, передає Цензор.НЕТ.

"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", – йдеться в повідомленні.

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Вчора у відомстві повідомили, що десять українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16 у Великій Британії