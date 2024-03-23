Міноборони Британії показало фото випуску перших пілотів ЗСУ, що навчаються на F-16. Наступний етап підготовка у Франції. ФОТО
Група українських льотчиків завершила один із етапото випуску перших пілотів ЗСУів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії.
Міністерство оборони Великої Британії показало фото випуску українських льотчиків, передає Цензор.НЕТ.
"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", – йдеться в повідомленні.
Вчора у відомстві повідомили, що десять українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16 у Великій Британії
Топ коментарі
+30 дератизатор
показати весь коментар23.03.2024 19:29 Відповісти Посилання
+26 Александр Хомер
показати весь коментар23.03.2024 19:26 Відповісти Посилання
+12 Яр Холодний
показати весь коментар23.03.2024 19:33 Відповісти Посилання
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Пацани молоді… Мабуть… курсанти 3 курсу…
І вже будьте реалістом... Бо цей Ваш вислів ну ніяк не стосується слова **мабудь**. З Повагою!
Коли ви ***** нажеретеся??????
Интересно, это случайно так получилось или там можно разные цвета ставить?
Пан NavigatorUR може більш точніше відповісти адже він якраз "в темі".
Також, судячи з фото, пілоти займалися на тренажерах винищувачів Eurofighter Typhoon. Незрозуміло, як це підготує їх до F-16, з огляду на те, що важіль керування розташований зовсім в іншому місці. Хіба що пілоти готуються вже зовсім не для F-16.
https://streamable.com/u1qq22