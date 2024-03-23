Окупанти протягом дня 14 разів атакували Дніпропетровщину: поранено жінку, пошкоджено будинки, підприємство, гімназію, аптеку, оптику та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Від ранку ворог атакував Дніпропетровську область 14 разів із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Безпілотником вдарив по Криворізькому району. Поцілив по АЗС.
Поранив 34-річну жінку. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
БпЛА спрямував і на Нікопольщину. Загалом було 10 ударів дронами-камікадзе. І ще три артобстріли. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, оптика, підприємство.
Понівечені п’ятиповерхівка, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач. В цьому районі ніхто не постраждав", - написав він.
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