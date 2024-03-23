ІДІЛ назвала теракт у "Крокусі" в Підмосков’ї "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів. ФОТО
Терористичне угруповання ІДІЛ назвало теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську "найжорстокішою атакою за останні роки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Новая газета Европа", це повідомлення опублікувало близьке до ІДІЛ агентство Amaq, передає група SITE, яка відстежує активність терористів у соцмережах.
Згідно з опублікованим повідомленням, троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що терористи були озброєні кулеметами, пістолетами та ємностями із запальною сумішшю. Перед атакою вони тривалий час спостерігали за будівлею "Крокуса".
У повідомленні йдеться, що бойовики ІДІЛ збиралися напасти на "великий натовп християн". Члени угруповання наголосили, що теракт було організовано через війну, оголошену ІДІЛ країнами, які борються з ісламом.
Також було опубліковано фотографію з нападниками. The Insider зазначає, що колір, крій і принт на одязі двох із бойовиків з кадру збігаються з одягом затриманих, про які звітувала ФСБ.
Телеграм-канал Brief опублікував знімки затриманих та зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, троє нападників ідентифіковані за знімком.
Як заявили в МВС РФ, четверо підозрюваних у скоєнні теракту є іноземними громадянами.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.
У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.
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- походу, только учОные из ФСБ (или параллельных конкурирующих служб Московии) знают правильный ответ?
2. В 9 звилинах (на машині) від того "Крокусу" база ОМОН...
3. Професійно спланований напад не мав професійно спланованого плану відходу...
Буду знову конспірологом, але...
Спецназ (ФСБ, ГРУ чи ще якийсь) проводить операцію, сідає в уже засвічену машину, через 10 хвилин здає зброю на базі ОМОНу, а в машину садить "цапів-відбувайлів" і вказує напрямок руху. Спецназівці сідають в спецавто і їдуть звільняти тих, кого тільки що розстріляли та спалили, а найманці їдуть до кордону з бульбофюрером.
Хаотичність версій може бути як доповнення такого варіанту, так і спростуванням.
Уявляю, реакцію іділівців, коли це відео з катуванням мусульманина дійде до хлопців в Ємені і Афганістані )) І які після цього каравани на білих рено сімбол рушать на Мацкву на джихад з кяфірами. ))
Я думаю весь радикальний світ Ісламу в шоці )) З нетерпінням очікую відповіді ІДІЛ. Гойда !!
так що ще легко відбулися.
Там є епізод, як йорданського архітектора роблять винним в теракті, щоб вийти на слід справжнього голову терористичного угруповування яке вже скоїло декілька терактів з масовими жертвами. Так от, всю цю авантюру провернуло ЦРУ, точніше декілька її співробітників.
Звісно що це не може бути в порівняння з кацапами але щось подібне може мати місце.
Добре хоть читати і писати навчився, не даремно школу закінчив
И ехать в сторону границы - не означает ее пересечь.
И в любой момент можно повернуть в любую сторону от границы, в том числе и назад, но уже по другой дороге.
До речі , дивно - як воно опинилось біля українського кордону , коли білоруський посол в рф першим чітко заявив що терористів затримали на білоруському кордоні . І навіть похизувався що їх затримали кацапи при допомозі білоруських силовиків . ! А потім БАЦ і вони вже опиняються біля України . Телепорт якийсь .
ведь ********* - страна-террорист