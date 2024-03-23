ІДІЛ назвала теракт у "Крокусі" в Підмосков’ї "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів. ФОТО

Терористичне угруповання ІДІЛ назвало теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську "найжорстокішою атакою за останні роки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Новая газета Европа", це повідомлення опублікувало близьке до ІДІЛ агентство Amaq, передає група SITE, яка відстежує активність терористів у соцмережах.

Згідно з опублікованим повідомленням, троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що терористи були озброєні кулеметами, пістолетами та ємностями із запальною сумішшю. Перед атакою вони тривалий час спостерігали за будівлею "Крокуса".

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У повідомленні йдеться, що бойовики ІДІЛ збиралися напасти на "великий натовп християн". Члени угруповання наголосили, що теракт було організовано через війну, оголошену ІДІЛ країнами, які борються з ісламом.

Також було опубліковано фотографію з нападниками. The Insider зазначає, що колір, крій і принт на одязі двох із бойовиків з кадру збігаються з одягом затриманих, про які звітувала ФСБ.

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Телеграм-канал Brief опублікував знімки затриманих та зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, троє нападників ідентифіковані за знімком.

Як заявили в МВС РФ, четверо підозрюваних у скоєнні теракту є іноземними громадянами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.