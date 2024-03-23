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ІДІЛ назвала теракт у "Крокусі" в Підмосков’ї "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів. ФОТО

Терористичне угруповання ІДІЛ назвало теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську "найжорстокішою атакою за останні роки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Новая газета Европа", це повідомлення опублікувало близьке до ІДІЛ агентство Amaq, передає група SITE, яка відстежує активність терористів у соцмережах.

Згідно з опублікованим повідомленням, троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що терористи були озброєні кулеметами, пістолетами та ємностями із запальною сумішшю. Перед атакою вони тривалий час спостерігали за будівлею "Крокуса".

Також читайте: ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї, - ЗМІ

У повідомленні йдеться, що бойовики ІДІЛ збиралися напасти на "великий натовп християн". Члени угруповання наголосили, що теракт було організовано через війну, оголошену ІДІЛ країнами, які борються з ісламом.

Також було опубліковано фотографію з нападниками. The Insider зазначає, що колір, крій і принт на одязі двох із бойовиків з кадру збігаються з одягом затриманих, про які звітувала ФСБ.

ІДІЛ

Дивіться також: Теракт у Підмосков’ї: у Росії показали затримання підозрюваних, які рухалися нібито в напрямку кордону з Україною. ВIДЕО 18+

Телеграм-канал Brief опублікував знімки затриманих та зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, троє нападників ідентифіковані за знімком.

ІДІЛ

Як заявили в МВС РФ, четверо підозрюваних у скоєнні теракту є іноземними громадянами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Автор: 

росія (66144) теракт (1027) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
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23.03.2024 20:28 Відповісти
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23.03.2024 20:30 Відповісти
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23.03.2024 21:30 Відповісти
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нафига учОным из ИГИЛа публиковать фотографии "своих сотрудников"?
- походу, только учОные из ФСБ (или параллельных конкурирующих служб Московии) знают правильный ответ?
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23.03.2024 20:52 Відповісти
1. Була інфа, що ІДІЛ - то дитятко КДБ, але якась частина відкололась...
2. В 9 звилинах (на машині) від того "Крокусу" база ОМОН...
3. Професійно спланований напад не мав професійно спланованого плану відходу...

Буду знову конспірологом, але...
Спецназ (ФСБ, ГРУ чи ще якийсь) проводить операцію, сідає в уже засвічену машину, через 10 хвилин здає зброю на базі ОМОНу, а в машину садить "цапів-відбувайлів" і вказує напрямок руху. Спецназівці сідають в спецавто і їдуть звільняти тих, кого тільки що розстріляли та спалили, а найманці їдуть до кордону з бульбофюрером.
Хаотичність версій може бути як доповнення такого варіанту, так і спростуванням.
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23.03.2024 20:53 Відповісти
Скажите, а почему движение Игил вы называете террористами а рашизм который убил миллионы людей и десятки миллионов вынудил покинуть свои дома и стать бомжами вы не называете террористами? И вообще, кремлевскому режиму нужно иметь смелость поднять белый флаг и сесть за стол переговоров с ополченцами ИГИЛа
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23.03.2024 20:55 Відповісти
Путін: Терористи рухалися у бік вікна на кордоні з Україною.
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23.03.2024 21:01 Відповісти
Глонас нє туда завьол)))
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23.03.2024 21:04 Відповісти
за последние сутки путин уже 10 раз збрехал
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23.03.2024 21:06 Відповісти
воны шо дурни в Украину на мины лезть
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23.03.2024 21:09 Відповісти
Хто не знає, цьому чуваку у бинтах ванюшки відрізали вухо просто під час допиту )
Уявляю, реакцію іділівців, коли це відео з катуванням мусульманина дійде до хлопців в Ємені і Афганістані )) І які після цього каравани на білих рено сімбол рушать на Мацкву на джихад з кяфірами. ))
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23.03.2024 21:02 Відповісти
аткусили ,а не отрезали , лапти голодные
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23.03.2024 21:05 Відповісти
На відео відрізали і пробували запхати йому в рот, щоб він з'їв власне вухо.
Я думаю весь радикальний світ Ісламу в шоці )) З нетерпінням очікую відповіді ІДІЛ. Гойда !!
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23.03.2024 21:21 Відповісти
відгризли, відкусили, відокремили - це не принципово, головне, що його назад вже не приклеїш,
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23.03.2024 21:25 Відповісти
таджики їх на ганчірки готові рвати
так що ще легко відбулися.
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23.03.2024 22:54 Відповісти
відрізали в момент затримання.
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23.03.2024 21:13 Відповісти
аткусили
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23.03.2024 21:16 Відповісти
І запхнули до рота , зафільмували та виклали в мережу. Християнами себе вважають.
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23.03.2024 21:26 Відповісти
Ані праваславньіе Мааскофскава Пархата!
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04.05.2024 21:03 Відповісти
Питання дуже просте: чі мають ці фото щось спільне з тим терактом в "Крокусе" ? Я бачу тільки постанову для ідіотів.
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23.03.2024 21:10 Відповісти
Форма вуха правого з лівої сторони не співпадають на фото.
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23.03.2024 22:45 Відповісти
Норвегія заплатить $3500 кожному українцю, який приїде туди на ПМЖ
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23.03.2024 21:11 Відповісти
взагалі вони готові заплатити 3000 кожному хто виїде з Норвегії, так що не пиши дурні
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23.03.2024 22:03 Відповісти
Дебіли, знайшли де християн шукати, в мацвке))) Впевнений що відсотків 80 зашкварених такжиками були аллахолюбами.
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23.03.2024 21:17 Відповісти
Вся інформація про терористів "таджиків", котра шириться через медіа нагадала мені один фільм, доречі досить непоганий - "Совокупность лжи" або "Тіло брехні", а в оригіналі "Body of lies" в головних ролях Леонардо Ді Капріо, Рассел Кроу, Марк Стронг.
Там є епізод, як йорданського архітектора роблять винним в теракті, щоб вийти на слід справжнього голову терористичного угруповування яке вже скоїло декілька терактів з масовими жертвами. Так от, всю цю авантюру провернуло ЦРУ, точніше декілька її співробітників.
Звісно що це не може бути в порівняння з кацапами але щось подібне може мати місце.
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23.03.2024 21:18 Відповісти
Можна сміятися?
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23.03.2024 21:40 Відповісти
Дозволяю, не стримуйся
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23.03.2024 21:43 Відповісти
Головне щоб ти не захлинувся, Црушник
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23.03.2024 21:54 Відповісти
Якщо не можеш зрозуміти мій коментар то навіщо дойобуватись.
Добре хоть читати і писати навчився, не даремно школу закінчив
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23.03.2024 22:06 Відповісти
Кацап завжди знайде інщого "цапа відбувайла" за свої криваві вчинкі
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23.03.2024 21:25 Відповісти
Не переймайтесь. Ніхто там не загинув. Подивіться на фото карабіну "Сайга", який там знайшли. Його дуло може стріляти тільки холостими. Позаштатники заробили на красивому падінні від "влучання", а решта баранів розбігались, бо у страха очі велики. На одному відіо видно, що від одного пострілу відразу троє театрально падають замертво. Ну трохи обережно, щоб не забитись об кахель.
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23.03.2024 21:25 Відповісти
а велика пожежа й дим під хмари - то двоє кацапів закурили
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23.03.2024 21:45 Відповісти
Натаскали туди трупів з моргів. Зекономили на кремації
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24.03.2024 10:38 Відповісти
Доречі, як вони так швидко зробили первинний допит цих джавдетів? Вухо відрізали і перебентували... Це можливо було зробити тільки до теракту, за декілька дублів, поки нещасні не вивчать свою роль. І автівка, скоріше, була саме їхня, її фсбшніки в них вкрали у джавдетів і вже самі в масках пішли робити постанову. Це ж на поверхні
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24.03.2024 12:00 Відповісти
На згадку впадає відомий вислв: Ворог мого ворога - мій друг.
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23.03.2024 21:26 Відповісти
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23.03.2024 21:30 Відповісти
++×
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23.03.2024 21:43 Відповісти
меня тоже вычисляют))) а я ж на чистом английском говорю)
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24.03.2024 00:59 Відповісти
У моїй дурній голові когнітивний дисонанс: це таки ІДІЛ чи не ІДІЛ?
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23.03.2024 21:31 Відповісти
ФСБ.
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23.03.2024 21:58 Відповісти
Одне одному не заважає, ці структури явно співробітничають..
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23.03.2024 22:31 Відповісти
Ой, мля нашли типа совпадения на фото с замазанными лицами, та там половина этих гостей с югов похожи друг на друга, все родственники с одного кишлака, даю 100% что на одной стройке может быть несколько одинковых!!!
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23.03.2024 21:31 Відповісти
Що ІДІЛ, що рашка - одного поля ягода. Терор,брехня-на це іхня ставка.Синдикат двох терористів-це іхня самоліквідація і погибіль.
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23.03.2024 21:33 Відповісти
Не переймайтесь. Ніхто там не загинув і не постраждав(окрім "терориста" з відрізаним вухом). На фото знайденого карабіну "Сайга" видно дуло, що може стріляти тільки холостими. Якась частина у фоє були позаштатниками фсб і театрально падали після пострілів. В одному епізоді від одного пострілу впало відразу троє, але обережно, щоб не забитись об кахель на полу. Тобто при зьомках жодна тварина не постраждала
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23.03.2024 21:33 Відповісти
Ранение скорее всего получил когда машина перевернулась во время задержания.

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23.03.2024 21:37 Відповісти
Яка "машина"? Цих джавдетів впіймали десь на ринку. А справжні стрілки просто перевдяглись у своє, спецушне. Може це навіть ті, що цих нещасних допитують
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23.03.2024 21:51 Відповісти
пуйло не знает, что если поехать из москвы по асфальтированной дороге в любую сторону, то обязательно будешь ехать в сторону границы какого-то государства.
И ехать в сторону границы - не означает ее пересечь.
И в любой момент можно повернуть в любую сторону от границы, в том числе и назад, но уже по другой дороге.
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23.03.2024 21:34 Відповісти
А казав що граніци козлостана ніде не закінчуються. І тут напздів плєшиве куйло.
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23.03.2024 21:43 Відповісти
США кажуть іділ, іділ каже що то вони , тільки в коментарях ідіоти хочуть щоб цих зашкварених кацапів пов'язували з Україною. Ви шо геть ****..ті дебі..?
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23.03.2024 21:40 Відповісти
На росії через 5 хвилин, якщо вийдеш з папірцем "я за мир", приходять вертухаї. В крокус приїхали за 40 хвилин. І це при тому, що на всіх масових заходах на росії на кожні 10 тіл принаймні один наглядач, стукач чи вертухай.
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23.03.2024 21:44 Відповісти
То їм не Пікнік потрібно було приходити, а на концерт Бабкіної, а краще Шамана.
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23.03.2024 21:48 Відповісти
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23.03.2024 22:00 Відповісти
В сірій тенісці - переносся на фото іділ широке і вухо трохи відтопирене, у терпіли вуха прижаті і вузьке переносся, брови теж відрізняються. В зеленій футболці - на фото іділ невелика голова на покатих плечах, у трупака голова явно крупніша відносно ширини плечей і щуплі плечі, гострі, не покаті.
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23.03.2024 22:11 Відповісти
Але ж футболки однакові. Цього достатньо.
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23.03.2024 22:39 Відповісти
Вони з Персії приперлись у тій самій білизні ? Дивно. Хоча ...
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23.03.2024 23:26 Відповісти
Без трусів нє
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24.03.2024 00:22 Відповісти
Тебе влаштує якщо скажуть ,що то рука будЬОнава?
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23.03.2024 23:13 Відповісти
Хто скаже?
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24.03.2024 00:23 Відповісти
Макрони,шольци та інші байдени, які після підриву каховської ГЕС пзділи що нє всьо так адназначна.
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24.03.2024 01:21 Відповісти
А ви менше комусь в рот зазирайте, а своїм розумом живіть, аналізуйте і робіть висновки. Нє, звичайно послухати варто всіх, але вибір раціонального і як вам реагувати залиште за собою.
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24.03.2024 13:46 Відповісти
Не треба цієї підміни понять. Від цих ртів та їх населення залежить виживе Україна чи ні.
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24.03.2024 14:17 Відповісти
Ні. Все залежить тільки від нас в першу чергу і, якщо будемо сидіти і чекати поки хтось прийде і запхає за грати шоблу саботажників і мародерів, то втратимо державу. Допомають тим, хто сам робить, а не ємєлям.
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24.03.2024 14:34 Відповісти
Найтупіші терористи в світі. І машину вибрали, з чорним дахом, щоб ніхто не переплутав.
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23.03.2024 22:17 Відповісти
Цікаво що вони на цьому " непримітному " авто примудрились проїхати майже 400 км ! Хоча воно було негайно оголошене в розшук . Тобто на автотрасі довжиною - 400 км стояли сліпі поліцейські , вони тупо не бачили цього авто . Або взагалі відвертались коли воно проїжджало повз них .
До речі , дивно - як воно опинилось біля українського кордону , коли білоруський посол в рф першим чітко заявив що терористів затримали на білоруському кордоні . І навіть похизувався що їх затримали кацапи при допомозі білоруських силовиків . ! А потім БАЦ і вони вже опиняються біля України . Телепорт якийсь .
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23.03.2024 22:32 Відповісти
вони стільки вже вистав наробили, що віри немає, ІДІЛ, фсб-чи хоч хто, на кого розрахована ця вистава.., це лише для того, щоб дозволити собі ЩЕ більше стосовно нас..
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23.03.2024 22:21 Відповісти
все що вони могли собі дозволити, вони вже дозволили, нема вже куди більше
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23.03.2024 22:26 Відповісти
Пригадалось совкове - Говарим партия - подразумеваем Ленин, говарим Ленин - подразумеваем партия. Думаем идил - подразумеваем фсб ...
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24.03.2024 00:28 Відповісти
Ну всё, теперь жди очередных терактов в расее со стороны ИГИЛ, таких пыток и издевательств над своими боевиками они не простят. Никогда.
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23.03.2024 22:23 Відповісти
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23.03.2024 22:31 Відповісти
терракт в столице ********* логичен
ведь ********* - страна-террорист
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23.03.2024 22:31 Відповісти
Странно что наемникам заплатили рублями. Еще более странно, что наемники согласились на оплату рублями.
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23.03.2024 23:15 Відповісти
рекламують рублі
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23.03.2024 23:27 Відповісти
Это надо быть не таджиками, а полными дегенератами, что бы на рубли согласиться. Может Путлер с игиловцами рассчитался рублями, а они решили не заморачиваться с конвертацией, или не смогли обменять
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24.03.2024 00:43 Відповісти
Походу там скрытая реклама банка была, так как наемник сказал что рубли на карту перечислили.
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24.03.2024 01:17 Відповісти
Путлер начал свое президенство со взрывов домов и с заявой "мочить террористов в сортире", 24 года уже мочит-мочит, вымочить не может, а теракты только страшнее становятся... Сами мастаки такие теракты устраивать. Кремлядский упырь никак не напьется кровушки и не нажрется человечинки... 🤔
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23.03.2024 23:43 Відповісти
За 10 років близько 50 терактів на Заході. І все там де багато мігрантів.
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23.03.2024 23:45 Відповісти
СВО повертається до Своїх
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23.03.2024 23:51 Відповісти
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24.03.2024 03:25 Відповісти
По сравнению с раиSSой,идил безобидньіе мальчики ,играющие в песочнице.
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24.03.2024 08:19 Відповісти
А я вам січас пакажу,куда планіравалі збєжать тєрарісти.
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24.03.2024 09:57 Відповісти
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