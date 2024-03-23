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"Кордон - лінія життя": у Варшаві протестували проти блокади кордону з Україною. ФОТОрепортаж

У столиці Польщі 23 березня відбулась акція під назвою "Кордон – лінія життя".

Приблизно сотня польських і українських активістів біля будинку уряду протестували проти блокади кордону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Учасники скандували "стоп блокаді кордону", "ні російській пропаганді". Також вони тримали у руках плакати з написами "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада шкодить обом країнам", тощо.

Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною і зараз ця торгівля "стоїть" через блокаду кордону.

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За словами активіста, понад чверть польських підприємств, які ведуть міжнародну торгівлю, торгують з Україною, водночас Польща експортує в Україну набагато більше продуктів харчування, ніж імпортує з країни.

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року
Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

"Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею і Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну", – зазначив польський активіст.

На думку присутніх на акції у Варшаві, "блокада кордону погіршила стосунки між українцями і поляками, а це на руку лише Росії".

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

Учасники протесту наголосили, що водії живуть на кордоні по три тижні, не мають де помитися, не можуть нормально харчуватися, фактично є заручниками ситуації.

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Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року
Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

"Ми їздили до цих водіїв, вони розповідають, що дуже деморалізовані. Вони везуть гуманітарну допомогу чи продукти в магазини, хочуть якомога скоріше це доправити, але мусять тижнями стояти у черзі. Ми не маємо нічого проти протестів, бо це демократія, але ми проти саме такої форми протесту. Через блокаду кордону наші стосунки з Польщею погіршилися і це "рука" Росії, це пропаганда Росії", – зазначила одна з організаторок протесту Катерина Челядіна.

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

Автор: 

кордон (4823) протест (2408) Варшава (192)


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Топ коментарі
+20
Все ж таки є адекватні поляки. Дякуємо за підтримку.
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23.03.2024 20:50 Відповісти
+11
Нажаль їх мало, а влада "жує соплі", не знаю що вони жуватимуть осінню якщо фермери провалять (проваляють) посівну.
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23.03.2024 20:56 Відповісти
+11
Пшеки завжди так ставилися до нас. Мій дідусь, вояк УГА, був інтернований у 1920. Після того він зненавидів ляхів. Я пам'ятаю розповіді старших людей, як пшеки вирізали українців у Галичині. У 20 році вони, зі страху обісрані, маму рідну продали б, аби лиш українці не пустили москалів до них. Зараз вони трохи прибарахлилися новою зброєю, бачать, що москаль ослаб - от знову й вилізла їхня українофобська морда. Так само вони поступали й у 1920, 1918, в часи Виговського та Сагайдачного.
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23.03.2024 22:28 Відповісти
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Все ж таки є адекватні поляки. Дякуємо за підтримку.
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23.03.2024 20:50 Відповісти
Нажаль їх мало, а влада "жує соплі", не знаю що вони жуватимуть осінню якщо фермери провалять (проваляють) посівну.
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23.03.2024 20:56 Відповісти
Що жуватимуть? Ми ж добрі, протягнемо руку допомоги..вони все примуть, а потім руку відкусять по шию..
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23.03.2024 21:07 Відповісти
Хіба ж це поляки? Це українці які проживають на Польщі.
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23.03.2024 21:10 Відповісти
У московитів які проживають на Америці проблеми з граматикою...
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23.03.2024 21:37 Відповісти
Раздуплились?
Долго же до вас доходит....
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23.03.2024 20:52 Відповісти
1млн тон українського збіжжя проти 4 чи 5 млн тон московитсько-бульшистського в Європі... Невже правду дізналися? 🤔
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23.03.2024 20:57 Відповісти
Профспілки аграріїв вимагають від ЄС негайно запровадити ембарго на зерно з Росії та Білорусі (поки ніякого ембарго не було, а поставки до ЄС відбувалися в умовах повної медійної тиші).
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24.03.2024 00:59 Відповісти
Депортувати можуть
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23.03.2024 21:08 Відповісти
А скільки українців в Україні вже вийшло на такий протест? То мабуть до них ще й досі не дойшло?
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23.03.2024 22:07 Відповісти
а де такі какли,як ти в Україні? чому всі супермаркети забиті дотованим пшеківським продуктовим барахлом? каклятина,ти роздуплишся чи ні? будеш допомагати пшекам збагачуватись на нас,травить нас пшеколайном і бабки на нас зароблять??
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23.03.2024 23:55 Відповісти
Так пойдите и дайте им ***** этим фермерам!
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23.03.2024 21:05 Відповісти
Що саме маєте на увазі? розкрийте цю тему глибше.
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23.03.2024 21:32 Відповісти
Розкриваю -- в багатьох поляків клепка злетіла безповоротно ! На тій "зерновій" хвилі вони зненавиділи усіх (!) українців. Часто будучи в нетверезому стані, чіпляються до українців, які не мають зовсім ніякого стосунку до того зерна ! Двоє водіїв померло на кордоні, затримують автобуси з жінками і дітьми, авто з гуманітарними вантажами, гальмують проїзд авто і потягів зі зброєю ! Все це не зможе стертися з пам"яті українців. Воно все це колись "розсмокчеться", але той "хробачок" в пам"яті буде на десятиліття, якщо не довше. Наші зараз будучи в Польщі все це терплять зціпивши зуби, бо знають , що поляк в себе буде завжди правий і посадять українця. Але він буде чекати помсти. Навіть не тому самому поляку, а іншому, який приїде в Україну. Запам"ятайте -- Те, що Польща зараз в ЄС, зовсім не означає, що це ПРАВОВА держава !!!!!!!
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23.03.2024 22:00 Відповісти
Мабуть ваша думка є виключенням. Оегулярно буваю у Польщі (маю там родину) - нічого такого серед адекватів з обох сторін немає.
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23.03.2024 22:10 Відповісти
Ніт, не виключення.
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24.03.2024 01:03 Відповісти
Це не по темі. Йшлося саме про «Волинську різанину», про яку ви згадали в контексті статті. Що саме ви маєте на увазі?
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23.03.2024 22:19 Відповісти
Така ж як і Волинська різанина була й різанина у Галичині, особливо Львівщині.
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23.03.2024 22:29 Відповісти
Це факт - про це пишуть польські історики та журналісти. Наприклад Марцін Войцеховський та Гжегож Мотика пишуть про вбивства у Гуті Пеняцькій (Львівська область).
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24.03.2024 00:24 Відповісти
Пшеки завжди так ставилися до нас. Мій дідусь, вояк УГА, був інтернований у 1920. Після того він зненавидів ляхів. Я пам'ятаю розповіді старших людей, як пшеки вирізали українців у Галичині. У 20 році вони, зі страху обісрані, маму рідну продали б, аби лиш українці не пустили москалів до них. Зараз вони трохи прибарахлилися новою зброєю, бачать, що москаль ослаб - от знову й вилізла їхня українофобська морда. Так само вони поступали й у 1920, 1918, в часи Виговського та Сагайдачного.
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23.03.2024 22:28 Відповісти
"пшеки", " ляхи", "вилізла їхня українофобська морда"...
М'яко кажучи - у тебе "вилізла полонофобська морда".
Це трохи сумно... (а в нинішній ситуації контрпродуктивно і шкідливо)
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24.03.2024 00:48 Відповісти
он абсолютно прав
когда подляков начнут ненавидеть, они как и кацапы будут иммитировать слабоумие и мычать "а нас-то за что?"
С*ки
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24.03.2024 00:52 Відповісти
Я не терплю тих, хто мені робить зло. Пшеки зараз з мовчазної згоди своєї влади роблять погано моїй державі й моєму народові, а, отже, й мені. І я пам'ятаю розповіді людей про звірства ляхів. Тому я маю причини бути полонофобом.
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24.03.2024 01:12 Відповісти
"моїй державі" якій конкретно? Словенії? Або ти пишеш з окопів на фронті?
PS. Всі пам'ятають про "звірства чужих" і ніколи про "звірства своїх"...
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24.03.2024 02:08 Відповісти
💯
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24.03.2024 00:51 Відповісти
Микола, а Крым чей?
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25.03.2024 18:49 Відповісти
Память --це хорошо Але прикро,що ми в себе дома через півроку ЗАБУВАЄМО,що в нас робиться,забуваємо злочини,брехню,зраду ,шахрайства. Комусь вигідно нагадувати і роздмухувати ворожнечу,за події 50--70 річної давності. ДИВИМСЯ НА СЕБЕ В ДЗЕРКАЛО і "згадуємо "події 1--5 річної давнини,а не "ліземо" з ненавистю на події " бородою"
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23.03.2024 22:57 Відповісти
Якби не події теперішні, то, крім істориків, ніхто б не згадував про події 80-літньої та більше давності. Пшеки самі про них нагадали
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24.03.2024 01:07 Відповісти
Побратими дорогі, сусіди-поляки! (с)
Ви вже між собою якось розберіться, будь ласочка: чи побийтеся, чи проголосуйте, абощо. Та виберіть вже щось одне!
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23.03.2024 21:35 Відповісти
Але повної єдності навіть в Україні немає - є українці (точніше громадяни України), які ******* Путлера, крадуть українські гроші і тікають до Москви (наприклад, Медведчук). Щодо протестувальників на кордоні. Якби це сталося в Україні, то через п'ять хвилин вони б лежали мордами на асфальті з руками в наручниках за спиною. Але в Польщі зареєстрували законний протест і, згідно із законом, їх не можна розганяти без причини (і рішення суду).
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23.03.2024 22:01 Відповісти
Ці "законні зареєстровані протести" відбуваються за мовчазної згоди псякревської влади дуди-туска. Думаю, що вони й інспіровані ними, бо інакше як пояснити, що у багатьох випадках їхні мусори допомагають "протестувальникам" чи "не бачать" порушень з їхнього боку.
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23.03.2024 22:35 Відповісти
Смішну дурницю пишеш - немає "влади Дуди-Туска". Усі в Польщі знають, що Дуда і Туск ненавидять один одного і не співпрацюють у питанні України. Це ще з тих часів, коли кагебісти вбили польського президента у Смоленську.
Тоді люди Туска, який тоді був прем'єр-міністром, святкували, а Дуда та його колеги з офісу президента Качинського сумували та говорили про зраду Туска.
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24.03.2024 00:29 Відповісти
законный протест - это ссыпание зерна с опломбированных вагонов?? стесняюсь спросить: преступников нашли? наказали??

это не европейская страна. Это сомали. И гиена европы.
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24.03.2024 00:54 Відповісти
Звичайно, розсип зерна є кримінальним злочином. Це не має нічого спільного з протестом. Винні понесуть покарання. Відповідальність за збереження вантажу несуть залізниця та служба охорони залізниці. Власник вантажу отримає компенсацію. (А тексти про "гієну Європи" - копія кремлівської пропаганди часів сталінізму... Ти що, москаль якийсь? До речі, хто для тебе Путін?).
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24.03.2024 01:17 Відповісти
вы сначала виновных найдите (месяц прошел!), а потом находясь в гостях на сайте, будете иметь право задавать тупые вопросы.
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24.03.2024 01:26 Відповісти
Ти смішний чувак... - Мені бомжів на коліях ловити?
У них (поліцейських) е на записах ці барани - провокатори, то вони їх до суду віддадуть. Щодо того, що я гість на сайті? Я такий самий гість, як і ти... (або, можливо, ти власник сайту - тоді вибач, чувак)
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24.03.2024 02:43 Відповісти
"Якби це сталося в Україні, то через п'ять хвилин вони б лежали мордами на асфальті з руками в наручниках за спиною." Тому що військовий стан. До 2022 теж в Україні мітингів було дуже багато.
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24.03.2024 01:01 Відповісти
У поляків в законах прописане право цих протестунів блокувати кордони?
Цікаве там "законодавство"...
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24.03.2024 17:43 Відповісти
На прикордонних переходах нічого робити не можна - бо це прикордонна інфраструктура, де вирішує прикордонна служба. Тому влаштовують протести на під'їзних шляхах до переходів. Місцева влада може заборонити акцію протесту, якщо вона «загрожує безпеці». Але організатори можуть звернутися до суду, щоб змінити рішення (і вони це роблять).
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24.03.2024 17:56 Відповісти
Ось такі вони, 3 мільйони україньких біженців
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23.03.2024 21:40 Відповісти
Позно усрались, фиговый осадок будет на долго.
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23.03.2024 21:44 Відповісти
Профспілки отримують гроші від раші. Фермери вірять профспілкам. Поляки загалом - з Україною. На відміну від східних татаро-монголів - це братній народ. Хоча і були сварки, але це все можна примирити.
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23.03.2024 21:51 Відповісти
Фермери НІКОЛИ, б стільки не заробили, якщо б порались у себе на хозяйстві. А тут просто валяй дурня і отримуй російські нафтодолари
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23.03.2024 21:58 Відповісти
А тим часом щирі українці купують польські продукти бо їм " какая разніца".
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23.03.2024 22:17 Відповісти
Цілком слушна думка. От перестали б зараз українці купувати польське "ґувно", то фермери та переробники, які займаються молочкою і м'ясивом, швиденько загнали б "трактористів" у стійло. Але... багатьом нашим співгромадянам "вшистко єдно"...
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23.03.2024 22:39 Відповісти
Для початку - мережі маркетів НЕ повинні закупати польську продукцію. Крім того, реально їх продукція продається із великими знижками. Мабудь свідомі не купують, так дають знижки, щоб хоч малозабезпечені могли купити.

Немає політичної волі, заблокувати ввезення польського. До моменту розблокування кордону.
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23.03.2024 23:28 Відповісти
Добра і потрібна справа
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23.03.2024 23:32 Відповісти
Два десятка чоловік на всю Польщу і то переважна частина з них молоді українці... через півроку від початку тої свистопляски з кордоном. Але хоч хоч так. Думала, взагалі ніхто не протестуватиме проти того свавілля з блокуванням.
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24.03.2024 00:24 Відповісти
"Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною." - але на мітинг вишло лише біля 100 людей, з которих половина українців. Ну хай поляки жують соплі далі.
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24.03.2024 01:00 Відповісти
Часи міняються. Пам"ятаю Польщу 70-80-90 рр: далеко не так гонорово виглядало паньство, далеко... Прийдуть часи, коли ляхи ще проситимуть допомоги в українців, допомоги і хліба. За американськими спинами уже незабаром стане не так уже і затишно (Трамп уже вдруге натякає, що військовим Штатів "скучно цупити європейського воза"), а сам-на-сам проти кацапів: ляхи ще не забули, що чинили і чинитимуть москалі з ними, як до них дорвуться?
А попросять хліба (самі-то хлібом себе забезпечити не можуть) - покажемо їм фото з розсипаним поляками українським збіжжям на коліях.
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24.03.2024 12:24 Відповісти
Цікава дурна заява - у кожному реченні є принаймні одна дурниця. І що найсмішніше - «він знав Польщу 1970-х». Тобто їздив туди "по лінії КПРС".
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24.03.2024 18:09 Відповісти
Добре написав хлопака :Розсипаєш українське збіжя, будеш жерти російські ракети!
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25.03.2024 19:11 Відповісти
 
 