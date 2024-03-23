"Кордон - лінія життя": у Варшаві протестували проти блокади кордону з Україною. ФОТОрепортаж

У столиці Польщі 23 березня відбулась акція під назвою "Кордон – лінія життя".

Приблизно сотня польських і українських активістів біля будинку уряду протестували проти блокади кордону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Учасники скандували "стоп блокаді кордону", "ні російській пропаганді". Також вони тримали у руках плакати з написами "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада шкодить обом країнам", тощо.

Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною і зараз ця торгівля "стоїть" через блокаду кордону.

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За словами активіста, понад чверть польських підприємств, які ведуть міжнародну торгівлю, торгують з Україною, водночас Польща експортує в Україну набагато більше продуктів харчування, ніж імпортує з країни.

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

"Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею і Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну", – зазначив польський активіст.

На думку присутніх на акції у Варшаві, "блокада кордону погіршила стосунки між українцями і поляками, а це на руку лише Росії".

Учасники протесту наголосили, що водії живуть на кордоні по три тижні, не мають де помитися, не можуть нормально харчуватися, фактично є заручниками ситуації.

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"Ми їздили до цих водіїв, вони розповідають, що дуже деморалізовані. Вони везуть гуманітарну допомогу чи продукти в магазини, хочуть якомога скоріше це доправити, але мусять тижнями стояти у черзі. Ми не маємо нічого проти протестів, бо це демократія, але ми проти саме такої форми протесту. Через блокаду кордону наші стосунки з Польщею погіршилися і це "рука" Росії, це пропаганда Росії", – зазначила одна з організаторок протесту Катерина Челядіна.