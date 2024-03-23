"Кордон - лінія життя": у Варшаві протестували проти блокади кордону з Україною. ФОТОрепортаж
У столиці Польщі 23 березня відбулась акція під назвою "Кордон – лінія життя".
Приблизно сотня польських і українських активістів біля будинку уряду протестували проти блокади кордону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Учасники скандували "стоп блокаді кордону", "ні російській пропаганді". Також вони тримали у руках плакати з написами "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада шкодить обом країнам", тощо.
Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною і зараз ця торгівля "стоїть" через блокаду кордону.
За словами активіста, понад чверть польських підприємств, які ведуть міжнародну торгівлю, торгують з Україною, водночас Польща експортує в Україну набагато більше продуктів харчування, ніж імпортує з країни.
"Те, що зараз відбувається – це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних, приязних стосунків між Польщею і Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну", – зазначив польський активіст.
На думку присутніх на акції у Варшаві, "блокада кордону погіршила стосунки між українцями і поляками, а це на руку лише Росії".
Учасники протесту наголосили, що водії живуть на кордоні по три тижні, не мають де помитися, не можуть нормально харчуватися, фактично є заручниками ситуації.
"Ми їздили до цих водіїв, вони розповідають, що дуже деморалізовані. Вони везуть гуманітарну допомогу чи продукти в магазини, хочуть якомога скоріше це доправити, але мусять тижнями стояти у черзі. Ми не маємо нічого проти протестів, бо це демократія, але ми проти саме такої форми протесту. Через блокаду кордону наші стосунки з Польщею погіршилися і це "рука" Росії, це пропаганда Росії", – зазначила одна з організаторок протесту Катерина Челядіна.
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Долго же до вас доходит....
М'яко кажучи - у тебе "вилізла полонофобська морда".
Це трохи сумно... (а в нинішній ситуації контрпродуктивно і шкідливо)
когда подляков начнут ненавидеть, они как и кацапы будут иммитировать слабоумие и мычать "а нас-то за что?"
С*ки
PS. Всі пам'ятають про "звірства чужих" і ніколи про "звірства своїх"...
Ви вже між собою якось розберіться, будь ласочка: чи побийтеся, чи проголосуйте, абощо. Та виберіть вже щось одне!
Тоді люди Туска, який тоді був прем'єр-міністром, святкували, а Дуда та його колеги з офісу президента Качинського сумували та говорили про зраду Туска.
это не европейская страна. Это сомали. И гиена европы.
У них (поліцейських) е на записах ці барани - провокатори, то вони їх до суду віддадуть. Щодо того, що я гість на сайті? Я такий самий гість, як і ти... (або, можливо, ти власник сайту - тоді вибач, чувак)
Цікаве там "законодавство"...
Немає політичної волі, заблокувати ввезення польського. До моменту розблокування кордону.
А попросять хліба (самі-то хлібом себе забезпечити не можуть) - покажемо їм фото з розсипаним поляками українським збіжжям на коліях.