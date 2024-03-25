Доба на Донеччині: 3 людини поранено у Красногорівці. Через обстріли численні пошкодження житлового фонду. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мар'їнській громаді 3 людини поранені у Красногорівці, обстріляні Зоряне і Максимільянівка. У Курахівці пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район

У Лиманській громаді в Іванівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено, в Тернах - 11 зруйновано і 1 пошкоджено, в Ямполівці - 4 зруйновано і 5 пошкоджено. У Костянтинівській громаді під вогнем Миколаївка та Диліївка.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

За добу з лінії фронту евакуйовано 1038 осіб, у тому числі 155 дітей.