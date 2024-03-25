У бою проти російських окупантів загинув воїн Михайло Бекетов (Рудий). ФОТОрепортаж

Михайло Бекетов працював у складні одного з FPV розрахунків.

Про це у Facebook повідомив воїн Микита Козачинський.

"Мені боляче це писати., але в нас знов втрати.Під час виконання бойових завдань загинув наш друг та побратим Міша Бекетов, позивний "Рудий" працював в складі одного з наших FPV розрахунків. У свій останній бій його розрахунок знищив танк і БМП, зупинивши один з тисяч наступів, які зараз по всій лінії фронту…

Загинув за два дні після того, як йому виповнилось 24 роки. Його мати - легендарний бойовий медик, яка теж служить в лавах ЗСУ...", - йдеться в повідомленні.

За словами Козачинського, Бекетов останній рік писав багато музики та віршів.





Реквізити для допомоги родині воїна.

https://send.monobank.ua/jar/42MA6VEmCg

