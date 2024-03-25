Хотів влаштуватися до поліції, щоб шпигувати за "Гвардією наступу" та ЗСУ: СБУ затримала російського агента на Київщині. ФОТО

На Київщині затримано агента ФСБ, який намагався влаштуватися до Нацполіції, щоб шпигувати за Силами оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У результаті спецоперації на Київщині затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України.

Крім того, він сподівався отримати більше "можливостей" для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ. Розвідінформація була потрібна рашистам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ФСБ дала агенту "тестове завдання". Зокрема окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів.

Разом з цим він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ. Щоб зробите це, зрадник "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.

"Співробітники СБУ "покроково" документували російського агента і на фінальному етапі спецоперації затримали його у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції", - зазначили в Службі безпеки.

Затриманим виявився житель Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. У поле зору агресора він потрапив через прокремлівські коментарі, які залишав у чатах російських Телеграм-каналів. Для виконання ворожих вказівок зрадник об’їжджав місцевість, де фіксував координати "потрібних" об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.

За співпрацю з окупантами фігурант одержував від них грошову "винагороду" на власну банківську картку. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Зрадника, який передавав рашистам локації оборонних заводів на Житомирщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ












