Наслідки ворожої атаки балістикою по Києву: пошкоджено 3-поверховий спортзал на Печерську, уламки впали у 3 районах. ФОТОрепортаж
Після ворожої атаки на Київ поліцейські працюють на місці падіння уламків ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
Як зазначається, зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. на місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС.
За даними ДСНС, унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу у Печерському районі Києва.
"На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали. Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території. У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети", - йдеться у повідомленні.
На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять сілідчі дії.
Згодом у КМВА теж опублікували фото наслідків сьогоднішньої атаки:
О 13.04 КМВА ще опублікувала фото наслідків ракетної атаки на Київ:
Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється.
