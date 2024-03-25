УКР
Наслідки ворожої атаки балістикою по Києву: пошкоджено 3-поверховий спортзал на Печерську, уламки впали у 3 районах. ФОТОрепортаж

Після ворожої атаки на Київ поліцейські працюють на місці падіння уламків ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у Печерському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. на місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС.

Також читайте: Зенітник Окремої президентської бригади збиває ворожу крилату ракету, яка йшла курсом на Київ. ВIДЕО

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

За даними ДСНС, унаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу у Печерському районі Києва.

"На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали. Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території. У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети", - йдеться у повідомленні.

На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять сілідчі дії.

Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва

Згодом у КМВА теж опублікували фото наслідків сьогоднішньої атаки: 

Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва

О 13.04 КМВА ще опублікувала фото наслідків ракетної атаки на Київ:

Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва
Наслідки обстрілу Києва

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється.

обстріл (30978) Нацполіція (15499) Повітряні атаки на Київ (941) балістичні ракети (470)
кацапи - пі@ари!
показати весь коментар
25.03.2024 11:54 Відповісти
Так, у нас рішення ще й в спортзалах приймаються
показати весь коментар
25.03.2024 11:57 Відповісти
Так підло роблять тільки кацапи. Проти ЗСУ у цього лапотного бидла кишка тонка, так вони, тварюки, на цивільних зло зганяють.
показати весь коментар
25.03.2024 11:58 Відповісти
Якось сьоггодні все дивно відбувалось....
показати весь коментар
25.03.2024 12:00 Відповісти
Навчальний заклад, але орки будуть пізд..ти, що знищено військовий об'єкт
показати весь коментар
25.03.2024 12:10 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 13:22 Відповісти
А Конча Заспа не постраждала ? От і добре. Бо ми ж так "переживали"....
показати весь коментар
25.03.2024 17:04 Відповісти
 
 