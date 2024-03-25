УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 452 0

Наслідки атаки БПЛА на Миколаївщині: Через падіння уламків загорівся будинок, пошкоджено авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївщину, внаслідок падіння уламків пошкоджено авто та житловий будинок.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі 25 березня внаслідок падіння уламків збитого безпілотного літального апарату на території приватного сектору одного з мікрорайонів Миколаєва сталося займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Постраждали місцеві мешканці. Пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, розташованих поблизу місця займання.

Читайте: Окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Херсонщини, атакували будинки та об’єкт енергетики у Миколаївській області, 11 людей дістали поранення

Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини
Обстріл Миколаївщини

Автор: 

Миколаївська область (2367) обстріл (30978)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 