Наслідки атаки БПЛА на Миколаївщині: Через падіння уламків загорівся будинок, пошкоджено авто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївщину, внаслідок падіння уламків пошкоджено авто та житловий будинок.
Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі 25 березня внаслідок падіння уламків збитого безпілотного літального апарату на території приватного сектору одного з мікрорайонів Миколаєва сталося займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Постраждали місцеві мешканці. Пожежу оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, розташованих поблизу місця займання.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль