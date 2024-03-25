Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: ворог бив по житловій забудові та об’єкту критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Понятівка, Олександрівка, Садове, Софіївка, Нововоронцовка та Золота Балка, пошкоджень зазнали 3 приватні та багатоповерховий будинок, 2 автомобілі та об’єкт критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Учора вранці біля Новоберислава на березі річки виявлено тіло 71-річного чоловіка, який загинув, ймовірно, унаслідок скидання вибухового предмета з ворожого БпЛА. Останнім часом агресор значно збільшив кількість атак саме цими засобами, зокрема й по мирних жителях правобережної Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У Нововоронцовці в результаті удару дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено автомобіль. У Понятівці артилерійський снаряд пошкодив приватний будинок.

Під ворожим вогнем із лівого берега Дніпра опинилися і житлові квартали Херсона. Від атак противника потерпали жителі мікрорайону "Корабел", там пошкоджено багатоповерховий будинок та автомобіль. Вибухи лунали в центрі та прибережній частині Дніпровського району.













