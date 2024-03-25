Затримано двох охоронців російської катівні, яка діяла під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще двох зрадників, які під час окупації Херсона працювали на рашистів, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.

Як зазначається, зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали загарбників.

За це їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії в обласному центрі.

"Там вони стали "інспекторами відділу охорони" окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення".

Як встановило розслідування, колаборанти охороняли камери, до яких рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні", - зазначають у СБУ.





Злочинні дії затриманих

За наявною інформацією, у цих камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України.

У застінках фігуранти допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув’язнених українських патріотів.

Після звільнення Херсону обидва зловмисники "залягли на дно" і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання.

Але Служба безпеки все одно встановила місця їхнього перебування і затримала.

Підозра ворожим поплічникам

Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Закарпатській областях за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.