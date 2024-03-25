На Харківщині на протитанковій міні підірвався трактор, водій зазнав поранення. ФОТО

В Ізюмському районі Харківської області тракторист наїхав на протитанкову міну, він зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"На Харківщині стався ще один підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. 25 березня у полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмської району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

На місці події також працювали сапери ДСНС.

