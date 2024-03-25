Інформація про можливе перебування людини під завалами у Печерському районі Києва не підтвердилася, - ДСНС (оновлення). ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих у Печерському районі столиці зросла до 10 осіб, серед травмованих - 16-річна дівчинка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, двоє осіб було госпіталізовано, вісім осіб отримали допомогу на місці.

"Під завалами може перебувати одна людина. Унаслідок атаки сталося руйнування в триповерховій будівлі спортзалу на площі 100 м.кв. Тривають роботи з розбирання завалів. Вивезено 320 м.куб. будівельних конструкцій.

Піротехнічним підрозділом ДСНС проводиться огляд місця події на наявність вибухонебезпечних предметів та уламків", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Київ двома ракетами "Циркон", які вдалося збити, - ЗМІ. ФОТО









"Інформація щодо можливого перебування однієї особи під завалами будівлі в Печерському районі не підтвердилася", - згодом повідомили у ДСНС.

Атака балістикою на Київ 25 березня

Раніше повідомлялося, що зранку 25 березня ворожі війська запустили ракети на Київ. За даними Повітряних сил, знищено дві балістичні ракети, їхній тип встановлюється. Станом на цю хвилину відомо про 7 постраждалих.

У Мінкульті заявили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука в Києві.

Читайте: Наслідки ракетної атаки РФ у Печерському районі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж