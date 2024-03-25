Троє чоловіків намагалися незаконно потрапити до Румунії, але заблукали в горах Закарпаття, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукали.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом двох діб троє молодиків без спорядження та запасів їжі "торили" дорогу до Румунії, але заблукали й близько 3 км до кордону дійти не спромоглися. Втім, потрапили на очі прикордонникам. Тож тим довелося "туристів" нагодувати та відігріти, перш ніж скласти на них адмінпротоколи", - йдеться в повідомленні.
Щодо тебе я вже сказав, ти мразота, яка закликає до вбивста людей, які максимум що зробили - це адміністративне правопорушення.
І ти тут ще щось про людей які втікають від цього всього маєш моральне право казати!? Де ленд-ліз, курва!?
Іде на "фіцо"...
P.S. Як взагалі можна заблукати, та ще і в нормальну погоду, якщо в кожному телефоні є GPS? Це потрібно бути зовсім обдарованим.
Тут мова про інфантилізм. Якщо вже вирішили рвонути за кордон, то варто хоч мінімально підготуватись. А так ніби за грибами в міський парк пішли.
і його ляльководи усима силами хочуть ще його продлєвать, і навіть є ідіоти, які ще й досі підтримують президента по-зальоту, після усього горя-втрат, експериментів над людьми, економікою, обороною, над Україною
Погранцi - ви що, довбойоби, навіть компасом користуватися не можете?
Туристи - та ми намагалися, а там стрілка, *****, весь час в один бік показує і не на Румунію, а туди звідки ми прийшли
Плюс купа офіційних військових, які бойову службу по тилах несуть
Ну то *******, тут же не Китай