Троє чоловіків намагалися незаконно потрапити до Румунії, але заблукали в горах Закарпаття, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукали.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом двох діб троє молодиків без спорядження та запасів їжі "торили" дорогу до Румунії, але заблукали й близько 3 км до кордону дійти не спромоглися. Втім, потрапили на очі прикордонникам. Тож тим довелося "туристів" нагодувати та відігріти, перш ніж скласти на них адмінпротоколи", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Видавав себе за громадянина Нігерії: Прикордонники затримали киянина, який намагався перетнути кордон. ФОТО