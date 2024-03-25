УКР
Троє чоловіків намагалися незаконно потрапити до Румунії, але заблукали в горах Закарпаття, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією, але заблукали.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом двох діб троє молодиків без спорядження та запасів їжі "торили" дорогу до Румунії, але заблукали й близько 3 км до кордону дійти не спромоглися. Втім, потрапили на очі прикордонникам. Тож тим довелося "туристів" нагодувати та відігріти, перш ніж скласти на них адмінпротоколи", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Видавав себе за громадянина Нігерії: Прикордонники затримали киянина, який намагався перетнути кордон. ФОТО

Порушники кордону

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) кордон (4920) ухилянти (1171)
+8
Ти мабуть з секти маминих черешеньок, які героїчно боряться з кацапами у жінки під спідницею і кидаючись на всіх з іншими прапорцями?!
показати весь коментар
25.03.2024 16:02 Відповісти
+5
Треба було їм допомогти FPV дроном 😁
показати весь коментар
25.03.2024 15:57 Відповісти
+5
Молодикам схоже ледве більше 20 років, і сидіти тут в Україні як у концтаборі не цікаво, і не випускають як худобу із гоївського загона. Чому молодь не може їхати і заробляти за кордоном, що тут робити у розграбованій і знищеній ЗЕбандою і ригоаналами країні і добитій москалями.
показати весь коментар
25.03.2024 16:04 Відповісти
Кацап пішов нах звідси
показати весь коментар
25.03.2024 15:59 Відповісти
Дуже вдячний вам, пане.
показати весь коментар
25.03.2024 16:05 Відповісти
В горно-штурмову зарахують.
показати весь коментар
25.03.2024 16:22 Відповісти
Тобі вже нічим не допомогти, клоун
показати весь коментар
25.03.2024 17:17 Відповісти
Коли ти останній раз дивився в дзеркало, бідолаха? Ніщо ВАМ не допоможе, якщо всі чоловіки України боягузливо втечуть, а не підуть в її Збройні Сили, щоб захистити країну.
показати весь коментар
25.03.2024 17:41 Відповісти
Чому це нічого, армія США або ще якісь союзники би дуже допомогли, хоча б прикрити північний та південний (Придністров'я) кордони.

Щодо тебе я вже сказав, ти мразота, яка закликає до вбивста людей, які максимум що зробили - це адміністративне правопорушення.
показати весь коментар
25.03.2024 17:51 Відповісти
Або хоча б БІЛЬШЕ ЗБРОЇ надіслати. Тобто достатню кількість зброї (арти, снарядів, танків) щоб тягатися на рівних з ворогом! Але ви навіть це не можете забезпечити. Чим менше в нас зброї тим більше людей потрібно!

І ти тут ще щось про людей які втікають від цього всього маєш моральне право казати!? Де ленд-ліз, курва!?
показати весь коментар
25.03.2024 18:13 Відповісти
Ага, особливо тому хто на передньому плані 20 років... Навіть із заблюреним обличчям видно, що точно не студент
показати весь коментар
25.03.2024 16:20 Відповісти
Мартин Янович Реєстрація: 25.03.2024
Іде на "фіцо"...
показати весь коментар
25.03.2024 17:17 Відповісти
Відпустити за кордон. Негайно. Вони навіть компасом користуватись не вміють, які з них бійці ЗСУ?
P.S. Як взагалі можна заблукати, та ще і в нормальну погоду, якщо в кожному телефоні є GPS? Це потрібно бути зовсім обдарованим.
показати весь коментар
25.03.2024 16:06 Відповісти
За дві доби телефони сіли і маємо результат. А компас навряд чи в них був. Ним треба вміти користуватись і хоча б трохи мати якесь уявлення про географічні карти.
показати весь коментар
25.03.2024 16:18 Відповісти
Павербанк, вмикати телефон короткостроково, курс по компасу на ютубі....
Тут мова про інфантилізм. Якщо вже вирішили рвонути за кордон, то варто хоч мінімально підготуватись. А так ніби за грибами в міський парк пішли.
показати весь коментар
25.03.2024 16:21 Відповісти
Так. Але якщо в них не було, навіть, мінімального запасу їжі, то які там павербанки...
показати весь коментар
25.03.2024 16:24 Відповісти
Якщо в ютубі дивитися шоу з дурними жартами, замість того, як Беар Грілз стрибає по горам та копирсається в ведмежому лайні, буде такий результат. Виявляєтся, жарти не допомагають в горах орієнтуватися
показати весь коментар
25.03.2024 18:18 Відповісти
...а дебілів, взагалі-то, надихає п'ятирічний досвід недієздатного Зеленськага, абсолютно не відповідного посаді президента...
і його ляльководи усима силами хочуть ще його продлєвать, і навіть є ідіоти, які ще й досі підтримують президента по-зальоту, після усього горя-втрат, експериментів над людьми, економікою, обороною, над Україною
показати весь коментар
25.03.2024 16:25 Відповісти
Якщо мобільний сигнал слабкий, все інше до лампочки. А він в горах може бути відсутній зовсім. Мобільний телефон, це не супутниковий телефон
показати весь коментар
25.03.2024 17:17 Відповісти
GPS в телефоні, це модуль прийняття сигналу з супутника, мобільний зв'язок йому не потрібен. А мапу регіону можна заздалегідь завантажити, для офлайн роботи. Зокрема в мапах Google є така можливість. Тільки що спеціально перевірив, відключивши зв'язок - навігація чудово працює.
показати весь коментар
25.03.2024 17:27 Відповісти
В мене не працює. В горах краще паперову мапу мати і не надіятись на телефон
показати весь коментар
25.03.2024 18:13 Відповісти
До сраки паперова карта в горах. Нема топоприв'язки. По чому будеш орієнтуватись? По зірках? Краще автономний GPS навігатор. На ОЛХ їх багато б/у.
показати весь коментар
25.03.2024 19:32 Відповісти
А як раніше орієнувались по паперовим картам? Топорпив'язку на місцевості ти сам робиш. Чи без GPS, раніше гори не пересікали? Цінність паперової карти в тому, що вона не "сяде". Правда, може застаріти
показати весь коментар
25.03.2024 20:07 Відповісти
До чого зробиш топоприв'язку в горах? Ти смішний як двері в міліцію.
показати весь коментар
25.03.2024 20:19 Відповісти
Аааа, до чого зробити топоприв'язку в горах...))) Ти теж з покоління тупих шоу, як ті, що на фото?
показати весь коментар
25.03.2024 20:22 Відповісти
Ти хоча б раз був в горах? Кругом ліс. Табличок з назвами нема, заправок нема. Одні дерева. Поясни толково, до чого будеш робити прив'язку?
показати весь коментар
25.03.2024 20:36 Відповісти
Якщо не розумієш як це робити, то хоч в ютубі подивись. Я тобі тут повинен викладати курс орієнтування на місцевості?
показати весь коментар
25.03.2024 20:45 Відповісти
З тобою все зрозуміло.
показати весь коментар
25.03.2024 20:47 Відповісти
По 5-7.000 євро давати вони можуть, а компас із картою за 150грн купити - ні
показати весь коментар
25.03.2024 16:18 Відповісти
Треба ще ж знати, що робити з тим компасом і картою.
показати весь коментар
25.03.2024 16:20 Відповісти
Точно

Погранцi - ви що, довбойоби, навіть компасом користуватися не можете?
Туристи - та ми намагалися, а там стрілка, *****, весь час в один бік показує і не на Румунію, а туди звідки ми прийшли
показати весь коментар
25.03.2024 16:23 Відповісти
Чи можливо придбати докладні карти тих районів, велике питання
показати весь коментар
25.03.2024 17:20 Відповісти
В інтернеті можна. Плюс офіційно можна кілометрівку в GPS-навігатор купити
показати весь коментар
25.03.2024 20:05 Відповісти
Трохи добавити, можна стати погранцем та ловити ухилянтів. Заодно і потяг до гір реалізувати
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
До речi...
показати весь коментар
25.03.2024 20:03 Відповісти
В коричневій куртці явно якийсь худий та слабкий хлопчина, відповідно, ще й дуже чутливий до холоду - шансів вдало закінчити перехід у нього було так само мало, як і вижити на війні. Для непідготовлених людей, які не вміють орієнтуватися на природі такі спроби виявляються значно важчим випробуванням, ніж їм здається, відтак, чимала кількість прогнозовано зазнає невдачі. Шкода людей, єдина провина яких полягає в тому, що вони прагнули кращого та безпечнішого життя.
показати весь коментар
25.03.2024 16:22 Відповісти
Завдяки таким у військо гребуть інвалідів
показати весь коментар
25.03.2024 16:24 Відповісти
Гребуть інвалідів, тому що і до цього купа народу була за кордоном на роботах, призов тільки після 27 років, мільйони легально відмазалися - чиновники, поліція, "пенсіонери", прокурори, "студенти-академіки" та інші, ще стільки ж по блату або заплатили - кримінал, квартал, бізнесмени та інші.

Плюс купа офіційних військових, які бойову службу по тилах несуть

Ну то *******, тут же не Китай
показати весь коментар
25.03.2024 16:30 Відповісти
Тому що дофуя хитрожопих виїхало за гроші під час війни.дякуючи потужному зелоху та доблесним погранцам.
показати весь коментар
25.03.2024 16:52 Відповісти
Гори помилок не вибачають! ☝
показати весь коментар
25.03.2024 16:43 Відповісти
у школі треба було вчитись гарно і йти за Полярною звіздою
показати весь коментар
25.03.2024 17:09 Відповісти
Ось вонп їх на погранців і вивела
показати весь коментар
25.03.2024 17:21 Відповісти
- Єслі друг аказался вдруг, і нє друг і нє враг а так...
показати весь коментар
25.03.2024 19:33 Відповісти
А я яеньки я яй,плохо подготовились.
показати весь коментар
25.03.2024 20:05 Відповісти
 
 