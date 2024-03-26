УКР
Зранку рашисти обстріляли Нікополь, здійнялася пожежа, поранено жінку. ФОТОрепортаж

Війська РФ від учорашнього вечора обстрілюють Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері окупанти спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше - вдарили по Червоногригорівській. Застосували важку артилерію.

"Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли дві громади Нікопольщини та райцентр ударними дронами і важкою артилерією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріл Нікопольщини
обстріл (30978) Нікополь (1358) Дніпропетровська область (4269)
