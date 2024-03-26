Війська РФ ударили КАБом по Білопіллю, пошкоджено Центр дитячої творчості та багато будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Білопілля на Сумщині: здійснено авіаційний удар із застосуванням КАБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

