Війська РФ ударили КАБом по Білопіллю, пошкоджено Центр дитячої творчості та багато будинків. ФОТОрепортаж
Сьогодні ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Білопілля на Сумщині: здійснено авіаційний удар із застосуванням КАБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Білопілля з населенням 15 тисяч мешканців знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів від україно-російського кордону.