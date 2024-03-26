УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10212 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 686 7

Війська РФ ударили КАБом по Білопіллю, пошкоджено Центр дитячої творчості та багато будинків. ФОТОрепортаж

Сьогодні ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Білопілля на Сумщині: здійснено авіаційний удар із застосуванням КАБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідовано.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня росіяни обстріляли територію Сумщини 27 разів, - ОВА

Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля
Обстріл Білопілля

Автор: 

Сумська область (4240) бомбардування (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олєщук тут промовчить - це ж не на шахедах піаритися........
показати весь коментар
26.03.2024 08:08 Відповісти
Я вірю в те, що Luk Viktor, замінивши М.Олещука, на посаді закрив би ВСЕ небо над Україною своїми долонями, або самостійно змайстрував би "Український Купол".
Білопілля з населенням 15 тисяч мешканців знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів від україно-російського кордону.
показати весь коментар
26.03.2024 08:32 Відповісти
адвокат ? Такса яка?
показати весь коментар
26.03.2024 08:38 Відповісти
За́здрість - самолюбне і недружелюбне невдоволення тим, чим інша людина насолоджується, в м'якому значенні тяга за добром, котре має інший.
показати весь коментар
26.03.2024 09:20 Відповісти
SV ПНХ
показати весь коментар
26.03.2024 09:22 Відповісти
Найбільш цинізм світу що мертві 100 фашистів які це підтримують - це терор і увага всього світу. А ТЕ ЩО ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ті ж люди знищують державу в центрі Европи - так то таке
показати весь коментар
26.03.2024 08:09 Відповісти
Рашиські варвари воюють з школами і дітьми ,які ви жалюгідні ,що б ти здох путін.
показати весь коментар
26.03.2024 09:19 Відповісти
 
 