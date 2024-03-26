Доба на Харківщині: атака дронами на обласний центр та обстріли Вовчанська і Дергачів, є поранені і пошкодження. ФОТО

Сьогодні, о 01:10, відбувся удар з використанням БПЛА по м. Харків. Внаслідок атаки вибито вікна у 4-х поверхової будівлі, де розташоване приватне підприємство. Без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

23:30 здійснено ворожий обстріл с. Московка Куп'янського району. Влучання по території. Без постраждалих.

23:00 відбувся ворожий обстріл КАБ м. Вовчанськ. Пошкоджений 1 приватний будинок. Без постраждалих.

20:17 артобстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, внаслідок якого горів гараж. Постраждалих та загиблих немає.

16:16 у м. Дергачі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, 1 господарчу споруду, 2 автівки. Постраждали 4 жінки: у двох із них вибухова травма, у інших - гостра реакція на стрес.

13:24 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу горіли 2 приватні будинки. На місці влучання від уламків загинув 65-річний чоловік.





Також зазначається, що у с. Покровське Ізюмського району 53-річний тракторист підірвався у полі на вибуховому пристрої. Без госпіталізації.

Розмінування регіону

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 23,99 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.

Евакуація з регіону

На сьогодні евакуйовано із двох громад 157 дітей: Вільхуватської - 37; Великобурлуцької - 120.