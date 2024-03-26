Наслідки російських обстрілів Сумщини: Пошкоджено 10 приватних будинків та приміщення школи. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по території Сумської області. Упродовж минулої доби загалом зафіксовано 85 ударів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.

"На Сумщині поліцейські продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів. Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 85 ударів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, приміщення школи, автомобіль, також сталося загорання закладу позашкільної освіти.

