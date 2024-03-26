Доба на Донеччині: Росіяни 8 разів обстріляли область, поранено 1 особу. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли три райони Донеччини, внаслідок чого поранено 1 особу.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. Двічі під вогонь потрапило Курахове. У Селидовому ракетою пошкоджено адмінбудівлю. У Новогродівці поранено людину, зруйновано адмінбудівлю і нежитлове приміщення, пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові приміщення; також пошкоджено приватні будинки у Мемрику.

Краматорський район.

У Лиманській громаді пошкоджено 10 будинків: 8 у Тернах і 2 у Зарічному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 господарські будівлі у Віролюбівці.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 561 особу, зокрема 53 дитини.

