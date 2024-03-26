Затримано "на гарячому" диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті "Укрзалізниці". У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримано двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Надалі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події.





У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.







Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.







