УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10077 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 903 48

Затримано "на гарячому" диверсантів ФСБ РФ, які намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті "Укрзалізниці". У результаті спецоперації у Полтавській області "на гарячому" затримано двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Надалі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події.

СБУ затримала диверсантів на Полтавщині
СБУ затримала диверсантів на Полтавщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агента РФ, який планував диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" на Харківщині, - СБУ

У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

СБУ затримала диверсантів на Полтавщині
СБУ затримала диверсантів на Полтавщині
СБУ затримала диверсантів на Полтавщині

Читайте також: Нейтралізовано "розконсервовану" агентурно-бойову групу ФСБ, яка готувала диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони на Київщині. ФОТОрепортаж

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала диверсантів на Полтавщині
СБУ затримала диверсантів на Полтавщині
СБУ затримала диверсантів на Полтавщині

Також читайте: Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

залізниця (1594) СБУ (13379) диверсія (368) Полтавська область (1233)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Вже йде третій рік війна, а ці гниди не кінчаються і не кінчаються, на жаль...
показати весь коментар
26.03.2024 10:56 Відповісти
+14
Працює СБУ. Молодці. А тих диверсантів треба допитати і потім при спробі втечі- на концерт до кобдзона.
показати весь коментар
26.03.2024 10:55 Відповісти
+12
Стісняюсь спитать: а в якому воєнкоматі ті диверсанти стоять на обліку?
показати весь коментар
26.03.2024 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Працює СБУ. Молодці. А тих диверсантів треба допитати і потім при спробі втечі- на концерт до кобдзона.
показати весь коментар
26.03.2024 10:55 Відповісти
Вони пікнік *******
показати весь коментар
26.03.2024 10:58 Відповісти
Скористатись їхньою вибухівкою. Трагічний випадок.
показати весь коментар
26.03.2024 11:15 Відповісти
Вже йде третій рік війна, а ці гниди не кінчаються і не кінчаються, на жаль...
показати весь коментар
26.03.2024 10:56 Відповісти
бо ніхто фільтрацію проросійського населення не робить
показати весь коментар
26.03.2024 11:03 Відповісти
Та навіть не кажуть - громадяни якої країни. Взагалі дауни якісь, навіть мову свого сруськага міра не знають.
показати весь коментар
26.03.2024 11:14 Відповісти
Чого не кажуть? Жителі Київської та Харківської областей. Уважно читайте.
показати весь коментар
26.03.2024 11:31 Відповісти
А як її проводити не підкажете? Все населення на допити викликати, чи яйця в двері зажимати?
показати весь коментар
26.03.2024 11:34 Відповісти
В "Дію" най скажуть "паляниця" 🤌
показати весь коментар
26.03.2024 12:05 Відповісти
Ну пошуткувати хіба що...
показати весь коментар
26.03.2024 13:52 Відповісти
Не-э... пусть лучше переведут - але ж бо...
показати весь коментар
26.03.2024 14:52 Відповісти
ви, пане грицько, так питаєте, ніби вже обидва ці способи спробували, і нічого не вийшло
показати весь коментар
26.03.2024 15:09 Відповісти
Вибори це не той випадок де можна щось тестувати.
показати весь коментар
26.03.2024 15:26 Відповісти
насправді спосіб фільтрації дуже простий, грицьку

спочатку активісти обходять сусідів і роздають безкоштовно біографію Степана Бандери

хто відмовляється брати - того переписують

через місяць приходять до тих, хто не відмовився, і кажуть : "йой, брошюри сі скінчили, дайте-но свою назад - ви ж вже прочитали !"

тих, хто не може знайти брошюру - теж переписують, бо вони її викинули вже

просто, культурно і стильно
показати весь коментар
26.03.2024 16:07 Відповісти
Маєш досвід?
показати весь коментар
26.03.2024 17:50 Відповісти
Уже > 10 років йде війна москви проти України…
показати весь коментар
26.03.2024 11:15 Відповісти
Я мав на увазі повномасштабну. Та війна, що почалась у 2014-му без підтримки місцевого населення довгою б не була. Та вона в принципі і не починалася б. Саме більше шо було б це якісь заворушення.
показати весь коментар
26.03.2024 11:30 Відповісти
татжікі ?
показати весь коментар
26.03.2024 10:57 Відповісти
Керував ними точна якійсь тат-жик)

показати весь коментар
26.03.2024 11:03 Відповісти
москворотіки, "рузьге".
показати весь коментар
26.03.2024 11:50 Відповісти
Стісняюсь спитать: а в якому воєнкоматі ті диверсанти стоять на обліку?
показати весь коментар
26.03.2024 11:03 Відповісти
Вони інваліди та зняті з обліку ще за часів януковича.
показати весь коментар
26.03.2024 11:33 Відповісти
Ухиляшки від обліку, скоріш за все.
показати весь коментар
26.03.2024 11:51 Відповісти
Якщо інваліди, чому досі не бусіфіковані?
показати весь коментар
26.03.2024 11:56 Відповісти
Сволота кацапська
показати весь коментар
26.03.2024 11:08 Відповісти
І знову два молодих, здорових довбограя! Нічим не зайняті, тиняються без діла по раша-ресурсах. ТЦК і СП, ау! Де ви? Залмшайте вже села! Людям орати, сіяти, картоплю садити треба! Займіться такими от лоботрясами. Можливо заняття на полігонах завадить їм перетворитися нв кацапських диверсантів? 🤔
показати весь коментар
26.03.2024 11:10 Відповісти
Тікток відоси про запихування в бусікі зазвичай не з сел, а з міст. Якби ТЦК спрацювали до СБУ, по-перше б почався свинячий вереск про "викрадають людей", а по-друге - в учєбку і потім в бойовий підрозділ ЗСУ би поїхав диверсант фсб.
показати весь коментар
26.03.2024 11:55 Відповісти
Правильно! Бо у селах смартфонів, та ще й якісних не дуже багато. Але ловити скоро там буде нікого.
показати весь коментар
26.03.2024 11:58 Відповісти
смартфони є усюди, щоб були відео - багато й не треба, достатньо одного.

В селах зазвичай не ловлять, а викликають. Це в великому місті можна загубитися в жіночій сукні, а в селі такий фокус не пройде. Сільскі конфлікти з ТЦК відбуваються без цих міських втеч-спіймань-ловлі.
показати весь коментар
26.03.2024 12:02 Відповісти
😊Ще й як ловлять. Цілі рейдові бригади. Беруть в облогу подвір'я, перекриваютьвулиці і стежки. 😊 Інколи заганяють, як лиса, по полю, чи коло лісу. 😊
показати весь коментар
26.03.2024 12:09 Відповісти
"Беруть в облогу подвірʼя", це занадто пафосна назва розмови/конфлікту у воріт.
показати весь коментар
26.03.2024 12:38 Відповісти
Так і уявляю собі: "юстас - алєксу. Бусіфіцирован. Жду дальнєйших указаній і радістку кет."
показати весь коментар
26.03.2024 11:58 Відповісти
Нууу, не треба так! 😊 Більшість, при чому значна таких диверсантами стають мимоволі, світячись на кчцапських ресурсах, а не є справжеіми агентами ФСБ. І головна причина - підзаробити. Ьо таке диття з походами у кнайпи і спортщали потребує певних коштів. А заробити зараз, еічого не роблячи важко.
показати весь коментар
26.03.2024 12:02 Відповісти
А заробляють рублі на карту "мір"? Чи в біткоїнах?
показати весь коментар
26.03.2024 12:15 Відповісти
Прийдеться ще витрачатися на утримання цих гнид в колонії.
показати весь коментар
26.03.2024 11:11 Відповісти
Хотілось би знать, чи перед затриманням вони отримали смачної тризди, так, від душі. Поки є можливість, робіть це. Після війни, робити, як це було раніше, правоохоронцям вже ніхто не дасть.
показати весь коментар
26.03.2024 11:11 Відповісти
Жик придуприждил же - радиус !
показати весь коментар
26.03.2024 11:13 Відповісти
Це таке саме лайно зкацаплене та обкурене, збирали на Полтавщині- Харківщині, ригоАНАЛи, МАМАЙ та ДОБКІН, щоб десятками автобусів, відправити до Києва, на АнтиМайдан !!
Ось воно, і проявляє себе зараз, під час московської війни!! Це саме вони, виборці отого, акакаяразніца та хотьпаржом … приблуд95!!
Користі, у такому віці від них для України, уже НІЯКОЇ …, а утримувати їх, треба на зоні, за кошти податків Українців, яким вони ГАДИЛИ???!!!
Щось треба змінювати, у законодавстві, часів щеКучми-ЯкунОвоща…
показати весь коментар
26.03.2024 11:13 Відповісти
я так зрозумумів ,що вони підтримку запросили ..О 17:34 були пускии балістики з Крисму ..
показати весь коментар
26.03.2024 11:17 Відповісти
СБУ ❤️
якби не Ви , підари б лазили де завгодно і робили що завгодно
показати весь коментар
26.03.2024 11:31 Відповісти
на геолокації видно Дніпро .. М-де , а Дніпро якраз тече через саму Полтаву ...Щей міст ...Той що шведи збудували в 1709 році ...А Швеція в НАТО - значить той міст і був "целью есвео"
показати весь коментар
26.03.2024 11:31 Відповісти
Де вам наснилась геолокація?
показати весь коментар
26.03.2024 11:58 Відповісти
я висловлюю свою думку ..щось не подобається то вам на схід ..там різних думок немає в головпх
показати весь коментар
26.03.2024 12:43 Відповісти
Розстріляти при спробі втечі
показати весь коментар
26.03.2024 11:40 Відповісти
Скільки цієї колоборанської паскуди ,створити для цієї мерзоти такі умови, що б ці виродки щоденно благали про смерть.
показати весь коментар
26.03.2024 12:17 Відповісти
Відрізати вуха , бо якщо їх відпусте наш гуманний суд , то люди хоч знатимуть їхні прикмети.
показати весь коментар
26.03.2024 12:17 Відповісти
Шоу 95
показати весь коментар
26.03.2024 12:37 Відповісти
Існує велика ймовірність, що переписка наведена вище, велася із СБУшниками які вдавали аналогічну службу залісся.
показати весь коментар
26.03.2024 14:22 Відповісти
 
 