Голова ВЛК продавав чоловікам довідки з вигаданими хворобами за $5500, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії за продаж військовозобов’язаним чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.

Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем "на замовлення клієнта" за 5500 доларів США незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Член ВЛК затримана у Києві на хабарі 3,5 тис. дол. за визнання непридатності до військової служби. ФОТО

Тоді у вказаному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини за ч. 3 ст. 332 ККУ. Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.

"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Рівненщині викрито на хабарі 10,5 тис дол. працівника ВЛК та його посередника. ФОТОрепортаж

корупція (4794) Одеська область (3490) прокуратура (3751) підозра (871) військово-лікарська комісія (231)
Топ коментарі
+2
довідки з вигаданими хворобами

Мірмічний пупіт?
Запалення внутрішньочерепної порожнини?
Пердульоз?
показати весь коментар
26.03.2024 13:53 Відповісти
+2
Мучает один вопрос! Третий год военкомы, врачи рубают бабло на уклонистах...
Где всё это время СБУ, полиция, ДБР, прокуратура?
В доле или наглухо не врубаются в процесс отмазки?
показати весь коментар
26.03.2024 14:00 Відповісти
+2
Підтримують демотивацію населення йти захищати країну.
В долі з фсб.
показати весь коментар
26.03.2024 14:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вигадані хвороби" - це як? - типу "синдром чотириразового ухилянта"?
показати весь коментар
26.03.2024 13:53 Відповісти
Підтримують демотивацію населення йти захищати країну.
В долі з фсб.
показати весь коментар
26.03.2024 14:03 Відповісти
Всього п'ятеро здорових бугаїв прийшли за одним головою ВЛК. Якось "ризиковано" - треба було ще групу затримання взяти.
показати весь коментар
26.03.2024 14:02 Відповісти
Ти про слідчі дії чув?
Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій...
показати весь коментар
26.03.2024 14:34 Відповісти
Нехай більше жінок залучають (яких там теж чимало працює) - їм теж треба вчитися та здобувати досвід.
показати весь коментар
26.03.2024 14:53 Відповісти
Драпетоманія - нав'язливий потяг до свободи.
Коли люди намагаються уникнути рабства, - це психічне відхилення.

показати весь коментар
26.03.2024 14:07 Відповісти
Чомусь ніхто не звернув увагу на потужний маєток і машину у цього голови влк. Дуже цікаво, як цей голова собі наколядував те майно при зп у 20 тисяч грн
показати весь коментар
26.03.2024 14:15 Відповісти
Потрібно провести децимацію голів ВЛК, воєнкомів та ТЦК, вишикувати на майдані Незалежності та розстріляти кожного десятого.
Якщо не допоможе - провести процедуру ще раз. І так до повного одужання.
показати весь коментар
26.03.2024 14:21 Відповісти
Деціма! (тобто, "десятий") )))

показати весь коментар
26.03.2024 14:32 Відповісти
Дециметр, децимація. Словник іншомовних слів.
показати весь коментар
26.03.2024 14:57 Відповісти
без суду та еспертизи визнали винним у злочині та у вигадуванні невідомих хвороб? ай молодці
показати весь коментар
26.03.2024 15:08 Відповісти
Народилося нове коло бізнесу в Україні:
ТЦКшники пакують
ВЛКщники розпаковують.
(Ціна сервісу)
Погані і добрі.
Одні створюють ситуацію, інші її вирішують.
Необхідність-пропозиція.
)))))
Такого в світі ще не було на цьому рівні.
показати весь коментар
26.03.2024 15:41 Відповісти
якийсь лікар розжирілий боров,
показати весь коментар
26.03.2024 16:25 Відповісти
 
 