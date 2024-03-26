Голова ВЛК продавав чоловікам довідки з вигаданими хворобами за $5500, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії за продаж військовозобов’язаним чоловікам довідок ВЛК з вигаданими хворобами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.
Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем "на замовлення клієнта" за 5500 доларів США незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України.
Тоді у вказаному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини за ч. 3 ст. 332 ККУ. Наразі повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.
"За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мірмічний пупіт?
Запалення внутрішньочерепної порожнини?
Пердульоз?
Где всё это время СБУ, полиция, ДБР, прокуратура?
В доле или наглухо не врубаются в процесс отмазки?
В долі з фсб.
Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій...
Коли люди намагаються уникнути рабства, - це психічне відхилення.
Якщо не допоможе - провести процедуру ще раз. І так до повного одужання.
ТЦКшники пакують
ВЛКщники розпаковують.
(Ціна сервісу)
Погані і добрі.
Одні створюють ситуацію, інші її вирішують.
Необхідність-пропозиція.
)))))
Такого в світі ще не було на цьому рівні.