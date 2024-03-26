Ракетний удар по Одесі: постраждало 10 осіб, пошкоджено близько 300 квартир та Палац спорту. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару росіян по Одесі вчора, 25 березня, постраждало десять осіб та зафіксовано значні пошкодження.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу постраждало 10 осіб. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці.

Внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту", - йдеться в повідомленні.

Також він розповів про ситуацію з енергопостачанням: станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів.

Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби.