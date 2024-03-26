УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9972 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
5 716 7

Ракетний удар по Одесі: постраждало 10 осіб, пошкоджено близько 300 квартир та Палац спорту. ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетного удару росіян по Одесі вчора, 25 березня, постраждало десять осіб та зафіксовано значні пошкодження.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу постраждало 10 осіб. Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці.

Внаслідок ударів, постраждало близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Одесі: відомо про чотирьох поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси

Також він розповів про ситуацію з енергопостачанням: станом на 13:30 в Одесі та районі застосовуються стабілізаційні графіки відключення. Зараз без електропостачання 23 тисячі абонентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про обстріл Одеси: ворог застосував тактику подвійного удару

Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси

Крім того, внаслідок вчорашньої негоди (сильного вітру), тимчасово відключені від електропостачання 62 населених пунктів (19 тисяч абонентів). Аварійні бригади оперативно відновлюють електропостачання.

Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси

Читайте: В Одесі перейменують 5 вулиць в рамках декомунізації

Наразі в регіоні працює 530 пунктів незламності, ще 282 голові розгорнути в разі потреби.

Автор: 

обстріл (30978) Одеса (5616) ракети (4183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, зрозуміло... Тоді все норм, розходимось!
показати весь коментар
26.03.2024 14:12 Відповісти
Це ти до чого тут вивалило?
показати весь коментар
26.03.2024 14:15 Відповісти
И все ради того чтоб не отдавать краденное.
показати весь коментар
26.03.2024 14:14 Відповісти
Еще пару лет войны и "Жемчужина у моря" превратится в руины........ Для русских Одесса, во многих аспектах важнее Киева...........
показати весь коментар
26.03.2024 15:30 Відповісти
Смерть рашистським оккупантам ! ТЕРРОРИСТИ МАЮТЬ БУТИ УТІЛІЗОВАНИ !
показати весь коментар
26.03.2024 16:47 Відповісти
 
 