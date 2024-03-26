Угорщина допомагатиме українським експертам проводити впізнання загиблих на війні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Угорські правоохоронці допомагатимуть українським колегам проводити ДНК-дослідження для встановлення загиблих осіб. Мова йде про вбитих військовослужбовців та мирних жителів під час війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний вебпортал Національної поліції України.

"Керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії - щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян", - зазначається в пресрелізі зустрічі.

Також у Нацполіції зауважили, що ще одним важливим напрямком допомоги від угорських поліцейських буде вибухотехнічна безпека. 12 українських вибухотехніків взяли участь у курсах та тренінгах на території Угорщини.

"Сьогодні поліцейські окрім своїх звичайних поліцейських функцій, в умовах воєнного стану отримали ще нові, непритаманні поліції завдання. Йдеться про участь у бойових діях, стабілізаційних заходах, евакуації, розслідуванні воєнних злочинів та ідентифікації невстановлених тіл громадян. Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів", - зазначив Вигівський.

