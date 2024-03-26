УКР
Угорщина допомагатиме українським експертам проводити впізнання загиблих на війні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Угорські правоохоронці допомагатимуть українським колегам проводити ДНК-дослідження для встановлення загиблих осіб. Мова йде про вбитих військовослужбовців та мирних жителів під час війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний вебпортал Національної поліції України.

"Керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії - щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян", - зазначається в пресрелізі зустрічі.

Читайте також: В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії, - Клименко

Також у Нацполіції зауважили, що ще одним важливим напрямком допомоги від угорських поліцейських буде вибухотехнічна безпека. 12 українських вибухотехніків взяли участь у курсах та тренінгах на території Угорщини.

"Сьогодні поліцейські окрім своїх звичайних поліцейських функцій, в умовах воєнного стану отримали ще нові, непритаманні поліції завдання. Йдеться про участь у бойових діях, стабілізаційних заходах, евакуації, розслідуванні воєнних злочинів та ідентифікації невстановлених тіл громадян. Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів", - зазначив Вигівський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Угорщині скандал через аудіозапис щодо корупції в уряді Орбана

Нацполіція

Нацполіція співпрацюватиме з Угорщиною

Національна поліція

Нацполіція

Як ще Бєларусь не додумалися запросити на допомогу
показати весь коментар
26.03.2024 16:43 Відповісти
Вам не здається, що ті угорці просто знущаються з нас, і в закутках хіхікають, які ті хахли дурачки?
показати весь коментар
26.03.2024 16:48 Відповісти
знущаються з нас зелені шмарклі , скоро кацапов подтянуть лікувати поранених військових
показати весь коментар
26.03.2024 16:49 Відповісти
Та чого ж. Рядові працівники: судмедексперти, криміналісти, аналітики можуть бути цілком нормальними людьми. За умови, що не входять в склад партії "******" 😆
показати весь коментар
26.03.2024 16:56 Відповісти
Геолокація об'єктів під загрозою......
показати весь коментар
26.03.2024 17:03 Відповісти
А чОрбан дозволяє?
показати весь коментар
26.03.2024 17:14 Відповісти
Навіщо взагалі з ******** мати справи?
показати весь коментар
26.03.2024 17:30 Відповісти
А нам допомога ціх не доразвинутих навіщо?
показати весь коментар
27.03.2024 00:34 Відповісти
 
 