УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9972 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 496 15

СБУ "вивела" з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди, які продавали наркотики в Євросоюзі. ФОТО

СБУ нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до Євросоюзу. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату. Серед них – троє його організаторів. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

наркотики

За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який одержували від своїх "постачальників" з декількох регіонів нашої держави. Для його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

Щоб перевезти "товар" через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах. Таким чином організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати "прибуток" у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

сбу затримання

Співробітники СБУ запобігли цьому і затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС. Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.

СБУ затримання наркоторговців

Також читайте: Знешкоджено злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж


СБУ затримання наркоторговців

Щоб затримати лідерів банди, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було "виведено" на територію України і затримано.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності. Також виявлено гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 2023 році в Україні зупинено діяльність філіалу російського наркосиндикату "Хімпром", - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

наркотики (1472) СБУ (13379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Зрозуміло.Ця неділля чудових історій від СБУ,вчора Малюка понесло,цілий день роповідав історії,навіть його заарештували заочно і якогось агента з Сирським впіймав .Голівуд взагалі відпочиває.
показати весь коментар
26.03.2024 17:21 Відповісти
+2
То такі громадяни України…. Чорні пики ..
показати весь коментар
26.03.2024 16:59 Відповісти
+2
Метадон - це наркотик для бідних. Офіс Президента отримує першокласний кокаїн і героїн. Переривання не прогнозується.
показати весь коментар
26.03.2024 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому чорні морди заблюрені?
показати весь коментар
26.03.2024 16:54 Відповісти
Вова Малюку цього не вибачить- а тіха в лес України ?
показати весь коментар
26.03.2024 20:14 Відповісти
То такі громадяни України…. Чорні пики ..
показати весь коментар
26.03.2024 16:59 Відповісти
І що тепер? В ОПі почнеться велика ломка?
показати весь коментар
26.03.2024 17:00 Відповісти
Метадон - це наркотик для бідних. Офіс Президента отримує першокласний кокаїн і героїн. Переривання не прогнозується.
показати весь коментар
26.03.2024 17:17 Відповісти
ці, можливо, створювали конкуренцію постачальникам для оп'и. тому сбу й зайнялася
показати весь коментар
26.03.2024 17:45 Відповісти
А в "одній з балканських країн" місцеві правопохоронці не могли цьому "синдикатові" ради дати?
показати весь коментар
26.03.2024 17:11 Відповісти
Про@об операції по затримці «вагнерівців» у 2019 завдяки Єлдаку затримкою наркодилерів не замажете.
показати весь коментар
26.03.2024 17:12 Відповісти
"Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна." Альтернативне покарання - ходіння по мінному полю перед бронетехнікою ЗСУ. Після першого спрацьовування міни з них мають зняти судимості.
показати весь коментар
26.03.2024 17:15 Відповісти
Зрозуміло.Ця неділля чудових історій від СБУ,вчора Малюка понесло,цілий день роповідав історії,навіть його заарештували заочно і якогось агента з Сирським впіймав .Голівуд взагалі відпочиває.
показати весь коментар
26.03.2024 17:21 Відповісти
Заманити в Україну їх могли тільки повістками до ЗСУ
показати весь коментар
26.03.2024 17:36 Відповісти
цигани.
показати весь коментар
26.03.2024 19:47 Відповісти
Щоб не трапилось так, що який-небудь мухосранський суд їх відпустить. Таке вже було...
показати весь коментар
26.03.2024 21:23 Відповісти
сБЕу вы в курсе что наркотоафик в Украине крышует фсбэшник Елдак и соответственно его ставленники малюк и буданов....
показати весь коментар
26.03.2024 21:45 Відповісти
а на третій фото у тої "чурчхели в законі" проміж ніг ділдо резинове висить? бо якось з боку
показати весь коментар
27.03.2024 16:43 Відповісти
 
 