СБУ "вивела" з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди, які продавали наркотики в Євросоюзі. ФОТО

СБУ нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до Євросоюзу. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату. Серед них – троє його організаторів. Вони переховувались в одній із Балканських країн і звідти керували наркобізнесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який одержували від своїх "постачальників" з декількох регіонів нашої держави. Для його переправлення до Євросоюзу лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

Щоб перевезти "товар" через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей. Потім фігуранти продавали метадон своїм іноземним спільникам для подальшої реалізації в європейських країнах. Таким чином організатори наркобізнесу сподівалися щомісяця одержувати "прибуток" у розмірі 10-12 млн у гривневому еквіваленті.

Співробітники СБУ запобігли цьому і затримали зловмисників на спробі контрабанди за кордон понад 1 кг наркотиків.

Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявились троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС. Згодом вони організували наркотрафік та залучили спільників для його реалізації.

Також читайте: Знешкоджено злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж





Щоб затримати лідерів банди, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було "виведено" на територію України і затримано.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності. Також виявлено гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом, а також автомобілі преміум класу, які підлягають арешту.

Наразі сімом затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 2023 році в Україні зупинено діяльність філіалу російського наркосиндикату "Хімпром", - СБУ. ВIДЕО