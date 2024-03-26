УКР
На Дніпропетровщині судитимуть членів ОЗГ, які привласнили 3,7 млн грн держкоштів під час ремонту їдальні для військових. ФОТОрепортаж

Посадовці будівельної компанії та інженер з технічного нагляду стали учасниками організованої злочинної групи, яка привласнила 3,7 млн грн бюджетних коштів під час ремонту їдальні на території військового містечка у Дніпропетровській області. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт. Її організатором виявився екскерівник будівельної компанії. Для особистого збагачення він залучив до протиправної діяльності виконавчого директора підконтрольної фірми та інженера з технічного нагляду.

У 2019 році між Міністерством оборони та компанією-підрядником був укладений договір на виконання капітального ремонту їдальні на території військового містечка. Під час проведення робіт фігуранти вносили до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаного ремонту. Як результат було завдано 3,7 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екскерівника будкомпанії та виконавчого директора скеровано до суду для розгляду справи по суті. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою) та ч.ч.2,3 ст.27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366 (складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Справа щодо інженера з технічного нагляду виділено в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.

В межах кримінального провадження було забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Майже чотири мільйони вкрали лише на ремонті їдальні для військових. Дуже цікаво, який був кошторис (адже, якійсь ремонт явно робили аби мати змогу красти) та що це за столова, де потрібен був аж настільки дорогий ремонт? Там що, п'ятизірковий ресторан мали отримати на виході?
26.03.2024 17:44 Відповісти
Це ще недорого. Років 6 - 7 тому в новинах по ТВ був сюжет про шкільну їдальню. Щоб тільки зняти зі стін та підлоги стару плитку та демонтувати обладнання пішло 4 мільйони. Щоб закінчити ремонт просили ще 13.
26.03.2024 19:14 Відповісти
А з різниковим що там? Чи ''ета другоє''
А ці просто не поділилися з ОПою.
26.03.2024 17:44 Відповісти
Тільки міллон вкрали! Пиар розгоняють!

А ті хто, хто вкрали мілліарди долляриів, вони недотаркані, вони у "офісі презика", вже не легитивного презика, згідно Констітуціі України, !
26.03.2024 17:48 Відповісти
Розкрадання і мародерство ЗСУ і все, що з ними поруч, почалися з 2019 року, коли до влади прийшов мальчік із наріду. Але наріду це до лампочки, вони пам'ятають тільки "свинарчуків", які завозили для армії клістрони.
26.03.2024 17:51 Відповісти
 
 